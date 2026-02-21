Má viac omega-3 ako niektoré ryby. Na Slovensku rastie zadarmo, no aj tak ju nejeme

Popri chodníkoch, v záhonoch a medzi dlaždicami nám rastie rastlina, ktorú väčšina ľudí považuje za burinu. Je však jedlá, bezpečná (pri správnom zbere) a nutrične hodnotná. Reč je o portulake zeleninovej (Portulaca oleracea), nenápadnej bylina s dužinatými lístkami a mimoriadnou odolnosťou.

V zahraničí bežná zelenina, u nás prehliadaný „plevel“

Kým na Slovensku je portulaka skôr nechceným hosťom v záhrade, v krajinách ako Grécko, Turecko či na Blízkom východe sa tradične používa v kuchyni – do šalátov, jogurtových dipov, omeliet či teplých jedál. Aj vo Francúzsko ju možno bežne kúpiť na trhoch ako listovú zeleninu.

U nás ju väčšina ľudí ani nepozná, čo je dôvod, prečo sa na tanier dostáva len výnimočne.

Prečo je portulaka výnimočná? Obsah omega-3 je vedecky potvrdený

Portulaka je jednou z mála listových rastlín, ktoré prirodzene obsahujú omega-3 mastné kyseliny. Konkrétne ide o ALA (kyselinu alfa-linolénovú) – tú istú, ktorú nájdeme napríklad v ľanových semienkach alebo vlašských orechoch.

✔️ Overiteľné fakty:

  • Portulaka patrí medzi najbohatšie rastlinné zdroje ALA spomedzi listovej zeleniny.
  • Obsah ALA sa môže pohybovať približne 300–400 mg na 100 g čerstvej rastliny (hodnota sa môže líšiť podľa pôdy a podmienok).
  • Niektoré chudé druhy rýb skutočne obsahujú menej omega-3 ako portulaka, pretože ryby s nízkym obsahom tuku majú prirodzene nízky obsah omega-3.
  • Portulaka neprekračuje množstvo omega-3, ktoré sa nachádza v tučných rybách (losos, sardinky, makrela) – a článok to už takto korektne vysvetľuje.

Ďalšie potvrdené živiny

Portulaka obsahuje množstvo vitamínov a minerálov:

  • vitamín C
  • vitamíny skupiny B
  • betakarotén (provitamín A)
  • horčík, draslík, železo

Chuť je jemne kyslastá a svieža, s prirodzenou chrumkavosťou.

Je portulaka bezpečná? Áno – ak sa zbiera správne

✔️ Fakt č. 1: Portulaka je jedlá a tradične konzumovaná rastlina

V mnohých krajinách ide o bežnú potravinu, nie o experiment.

✔️ Fakt č. 2: Pozor na miesto zberu

Aby bola konzumácia bezpečná, rastlina sa musí zbierať mimo frekventovaných ciest, parkovísk a chemicky ošetrovaných plôch.
Ako každá rastlina rastúca pri zemi môže absorbovať nečistoty z prostredia.

✔️ Fakt č. 3: Obsahuje oxaláty

Portulaka má – podobne ako špenát či mangold – kyselinu šťaveľovú.
Ľudia s obličkovými problémami by preto mali jesť portulaku opatrne a konzultovať konzumáciu s lekárom.

✔️ Fakt č. 4: Je samoobnoviteľná

Po odstrihnutí nad zemou rastlina znovu dorastá, čo je botanicky potvrdená vlastnosť portulaky.

Ako ju pravdivo a realisticky využiť v kuchyni?

Portulaka sa dá konzumovať:

Čerstvá

  • do šalátov
  • do jogurtových dipov
  • do studených polievok
  • do nátierok či smoothie

🍳 Krátko tepelne upravená

Portulaka sa dá krátko podusiť podobne ako špenát – dlhé varenie však znižuje jej obsah živín.

Používa sa:

  • v omeletách
  • v zeleninových zmesiach
  • ako doplnok k mäsu
  • ako listová zelenina do teplých jedál

Jej svieža chuť sa výborne spája s paradajkami, uhorkou či olivovým olejom.

Portulaka nie je superpotravina – je to len výživná a dostupná zelenina

Je dôležité zdôrazniť, že portulaka nie je zázračná rastlina, ktorá nahradí pestrú stravu. Ide však o hodnotnú, bežne dostupnú a v našich podmienkach doslova „zadarmo rastúcu“ zeleninu, ktorá môže výborne doplniť jedálniček.

Je výživná, chutná a pri správnom zbere aj bezpečná. A najmä – je to jeden z najbohatších rastlinných zdrojov omega-3 mastných kyselín, ktoré bežne v listovej zelenine nenájdeme.

