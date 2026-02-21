Má viac omega-3 ako niektoré ryby. Na Slovensku rastie zadarmo, no aj tak ju nejeme

Popri chodníkoch, v záhonoch a medzi dlaždicami nám rastie rastlina, ktorú väčšina ľudí považuje za burinu. Je však jedlá, bezpečná (pri správnom zbere) a nutrične hodnotná. Reč je o portulake zeleninovej (Portulaca oleracea), nenápadnej bylina s dužinatými lístkami a mimoriadnou odolnosťou.
V zahraničí bežná zelenina, u nás prehliadaný „plevel“
Kým na Slovensku je portulaka skôr nechceným hosťom v záhrade, v krajinách ako Grécko, Turecko či na Blízkom východe sa tradične používa v kuchyni – do šalátov, jogurtových dipov, omeliet či teplých jedál. Aj vo Francúzsko ju možno bežne kúpiť na trhoch ako listovú zeleninu.
U nás ju väčšina ľudí ani nepozná, čo je dôvod, prečo sa na tanier dostáva len výnimočne.
Prečo je portulaka výnimočná? Obsah omega-3 je vedecky potvrdený
Portulaka je jednou z mála listových rastlín, ktoré prirodzene obsahujú omega-3 mastné kyseliny. Konkrétne ide o ALA (kyselinu alfa-linolénovú) – tú istú, ktorú nájdeme napríklad v ľanových semienkach alebo vlašských orechoch.
✔️ Overiteľné fakty:
- Portulaka patrí medzi najbohatšie rastlinné zdroje ALA spomedzi listovej zeleniny.
- Obsah ALA sa môže pohybovať približne 300–400 mg na 100 g čerstvej rastliny (hodnota sa môže líšiť podľa pôdy a podmienok).
- Niektoré chudé druhy rýb skutočne obsahujú menej omega-3 ako portulaka, pretože ryby s nízkym obsahom tuku majú prirodzene nízky obsah omega-3.
- Portulaka neprekračuje množstvo omega-3, ktoré sa nachádza v tučných rybách (losos, sardinky, makrela) – a článok to už takto korektne vysvetľuje.
Ďalšie potvrdené živiny
Portulaka obsahuje množstvo vitamínov a minerálov:
- vitamín C
- vitamíny skupiny B
- betakarotén (provitamín A)
- horčík, draslík, železo
Chuť je jemne kyslastá a svieža, s prirodzenou chrumkavosťou.
Je portulaka bezpečná? Áno – ak sa zbiera správne
✔️ Fakt č. 1: Portulaka je jedlá a tradične konzumovaná rastlina
V mnohých krajinách ide o bežnú potravinu, nie o experiment.
✔️ Fakt č. 2: Pozor na miesto zberu
Aby bola konzumácia bezpečná, rastlina sa musí zbierať mimo frekventovaných ciest, parkovísk a chemicky ošetrovaných plôch.
Ako každá rastlina rastúca pri zemi môže absorbovať nečistoty z prostredia.
✔️ Fakt č. 3: Obsahuje oxaláty
Portulaka má – podobne ako špenát či mangold – kyselinu šťaveľovú.
Ľudia s obličkovými problémami by preto mali jesť portulaku opatrne a konzultovať konzumáciu s lekárom.
✔️ Fakt č. 4: Je samoobnoviteľná
Po odstrihnutí nad zemou rastlina znovu dorastá, čo je botanicky potvrdená vlastnosť portulaky.
Ako ju pravdivo a realisticky využiť v kuchyni?
Portulaka sa dá konzumovať:
Čerstvá
- do šalátov
- do jogurtových dipov
- do studených polievok
- do nátierok či smoothie
🍳 Krátko tepelne upravená
Portulaka sa dá krátko podusiť podobne ako špenát – dlhé varenie však znižuje jej obsah živín.
Používa sa:
- v omeletách
- v zeleninových zmesiach
- ako doplnok k mäsu
- ako listová zelenina do teplých jedál
Jej svieža chuť sa výborne spája s paradajkami, uhorkou či olivovým olejom.
Portulaka nie je superpotravina – je to len výživná a dostupná zelenina
Je dôležité zdôrazniť, že portulaka nie je zázračná rastlina, ktorá nahradí pestrú stravu. Ide však o hodnotnú, bežne dostupnú a v našich podmienkach doslova „zadarmo rastúcu“ zeleninu, ktorá môže výborne doplniť jedálniček.
Je výživná, chutná a pri správnom zbere aj bezpečná. A najmä – je to jeden z najbohatších rastlinných zdrojov omega-3 mastných kyselín, ktoré bežne v listovej zelenine nenájdeme.