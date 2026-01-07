Má váš porcelánový hrnček jemné prasklinky? Tento jednoduchý trik ich dokáže zaceliť!

Niektoré porcelánové hrnčeky pre nás nemajú len praktickú hodnotu, ale aj osobný či zberateľský význam. O to viac zamrzí, keď sa na nich po čase objavia drobné praskliny.
Dobrá správa je, že pri menšom poškodení ich dokážete opraviť aj doma – rýchlo a bez zložitých pomôcok.
Pri obyčajnom hrnčeku by ste si možno hlavu nelámali, no obľúbené alebo drahšie kúsky si zaslúžia viac pozornosti. Spôsob opravy vždy závisí od rozsahu poškodenia.
Zatiaľ čo jemné prasklinky zvládnete zaceliť pomocou bežných surovín, pri väčších trhlinách už treba siahnuť po inom riešení.
Na jemné prasklinky pomôže mlieko a cesnak
Ak ste si na porcelánovom alebo keramickom hrnčeku všimli len drobné vlasové praskliny, vystačíte si s jedným strúčikom cesnaku a malým hrncom s mliekom.
Praskliny najskôr dôkladne potrite cesnakom na všetkých miestach, kde sú viditeľné, a nechajte ich zaschnúť.
Potom vložte hrnček do hrnca s mliekom, priveďte ho do varu a varte približne 30 minút. Mliečna bielkovina počas varenia prenikne do jemných prasklín a pomôže ich prirodzene vyhladiť a zaceliť.
Tento postup je vhodný len pri drobnom poškodení, no prekvapivo dobre funguje.
Väčšie praskliny vyžadujú lepidlo
Ak hrnček spadol alebo narazil o tvrdý povrch a vznikli na ňom výraznejšie praskliny, samotné mlieko už stačiť nebude. V takom prípade je potrebné použiť špeciálne lepidlo určené na porcelán a keramiku.
Pri manipulácii buďte opatrní, pretože poškodený hrnček je krehkejší než predtým. Lepidlo naneste priamo do praskliny aj cez jej povrch.
Po dôkladnom zaschnutí miesto jemne uhlaďte brúsnym (smirkovým) papierom. Treba však počítať s tým, že takto opravený hrnček môže zle znášať horúce nápoje, preto je bezpečnejšie používať ho už len ako dekoráciu.
Rozbitý hrnček ešte nemusí skončiť v koši
Je poškodenie také veľké, že oprava už nemá zmysel? Ani vtedy ho nemusíte vyhadzovať. Aj neúplný hrnček sa dá kreatívne využiť. Ak mu chýba uško alebo horná časť, môže poslúžiť ako originálny kvetináč pre malú rastlinu.
Hrnček bez ucha sa dá vyplniť a použiť napríklad ako svietnik alebo netradičný dekoratívny doplnok. Rovnako dobre poslúži aj ako stojan na ceruzky či drobnosti na pracovnom stole.
Správne skladovanie predíde prasklinám
Ak chcete, aby sa na porceláne prasklinky vôbec netvorili, dôležité je správne skladovanie.
Porcelánové riady nenechávajte voľne položené na kuchynskej linke alebo v otvorených policiach, kde sa na ne práši. Nevhodné je aj umiestnenie v blízkosti prskajúceho oleja, ktorý môže povrch poškodiť.
Ideálne je skladovať porcelán v uzatvárateľnej skrinke, oddelený novinovým papierom alebo obrúskom.
Ten pomáha tlmiť nárazy a zároveň pohlcuje vlhkosť, ktorá by sa v skrinke nemala hromadiť. Porcelán by tiež nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu, ktoré mu z dlhodobého hľadiska neprospieva.