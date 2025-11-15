Má takmer dvojnásobok vlákniny ako mrkva a nahradí hranolky. Nenápadná koreňová zelenina, ktorá sa môže stať vašou zimnou jednotkou

Hranolky sú jedlo, ktoré si väčšina ľudí dopraje s radosťou. Zvyčajne si ich spájame so zemiakmi, no existuje zelenina, ktorá ich dokáže nahradiť prekvapivo dobre – koreňový petržlen. Hoci ho používame najčastejšie do polievok, pri tepelnej úprave si zachováva svoju jemnú chuť a zároveň ponúka zaujímavé nutričné výhody.
Prečo práve petržlen? Obsah vlákniny hovorí jasne
Podľa dostupných výživových databáz má surový koreňový petržlen približne 4 gramy vlákniny na 100 gramov, zatiaľ čo mrkva obsahuje okolo 3,6 gramu vlákniny na 100 gramov.
To znamená, že petržlen poskytuje viac vlákniny ako mrkva, hoci rozdiel nie je dvojnásobný, ako sa niekedy uvádza. Vláknina je dôležitá pre zdravé trávenie a pomáha udržiavať pocit plnosti, takže jedlá z petržlenu môžu byť vhodnou súčasťou vyváženej stravy.
Významné vitamíny a minerály
Koreňový petržlen je bohatým zdrojom:
- vitamínu C
- vitamínov skupiny B
- minerálov, napr. draslíka a vápnika
Obsah beta-karoténu má nižší ako mrkva, no stále obsahuje antioxidanty, ktoré podporujú imunitu a celkovú vitalitu.
Tieto hodnoty sa prirodzene môžu mierne líšiť podľa odrody či podmienok pestovania, no všeobecne platí, že petržlen patrí medzi výživovo hodnotnú zimnú zeleninu.
Pečením sa chuť zjemní a zosladne
Ak ste petržlen doteraz nevnímali ako zeleninu vhodnú na samostatnú prílohu, pečená verzia vás môže výrazne prekvapiť. V rúre sa jeho prirodzená chuť zjemní, mierne zosladne a vytvorí veľmi príjemnú kombináciu, ktorá sa hodí ku všetkým druhom mäsa aj k vegetariánskym jedlám.
Ako pripraviť domáce petržlenové hranolky
Postup je jednoduchý:
1. Príprava zeleniny
Petržlen dôkladne očistite a ošúpte. Nakrájajte ho na hranolčeky približne 1 × 1 cm, aby sa piekli rovnomerne.
2. Dochutenie
V mise ich premiešajte s olivovým olejom, pridajte soľ a obľúbené koreniny – cesnak, papriku, čierne korenie či bylinky. Všetko premiešajte tak, aby bol každý kúsok jemne potiahnutý olejom.
3. Pečenie
Hranolky rozložte na plech s papierom na pečenie a vložte do rúry predhriatej na 200 °C. Pečte približne 25–30 minút, kým nezískajú zlatistú farbu a mierne chrumkavý povrch.
Najlepšie chutia čerstvo vybraté z rúry.
Zdravá zimná alternatíva
Petržlenové hranolky sú skvelou voľbou pre ľudí, ktorí chcú:
- zvýšiť príjem vlákniny
- obohatiť jedálniček o inú koreňovú zeleninu
- nájsť ľahšiu alternatívu ku klasickým hranolkám
- vyskúšať niečo nové a pritom jednoduché
Hoci klasické zemiaky ničím nenahradíme úplne, petržlen ponúka veľmi príjemnú a zároveň výživnú možnosť, ktorá v zimných mesiacoch príde zvlášť vhod.