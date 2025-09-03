Lyžička kávovej usadeniny vám môže zmeniť život. Rozžiari pleť, prevonia toaletu a poteší rastliny

Po dopití šálky kávy väčšina ľudí bez váhania vyhodí zvyšok usadeniny do koša. Pritom nejde len o bezcenný odpad. Aj po príprave nápoja v nej zostáva množstvo látok, ktoré sa dajú zmysluplne využiť – či už v domácnosti, kozmetike alebo na záhrade.
Čo kávová usadenina obsahuje
Aj keď sme už z kávy uvarili nápoj, v lógre stále zostávajú:
- kofeín – v malom množstve pretrváva aj po sparení
- polyfenoly a antioxidanty – látky s ochranným účinkom na bunky
- vláknina
- minerály – predovšetkým dusík, draslík a fosfor, ktoré rastliny dokážu využiť
Tieto látky robia z usadeniny surovinu vhodnú na praktické využitie, aj keď už nie v tak silnej koncentrácii ako v samotnej káve.
Ako môže pomôcť v domácnosti
Kávová usadenina sa dá použiť na niekoľko jednoduchých, ale účinných spôsobov:
- Pohlcovanie pachov – suchý lógr dokáže neutralizovať niektoré nepríjemné vône. Stačí dať misku s usušenou usadeninou do chladničky, botníka alebo inej uzavretej skrinky.
- Pomocník pri čistení – zrnitá štruktúra funguje ako jemný abrazívny prostriedok. Využijete ju napríklad pri čistení hrncov alebo drezu. Netreba však čakať dezinfekčný účinok – na baktérie je stále spoľahlivejšia bežná chémia.
- Peeling na telo – v kombinácii s trochou vody alebo oleja sa usadenina môže použiť ako prírodný peeling. Odstraňuje odumreté bunky a mechanicky prekrvuje pokožku. Treba však myslieť na to, že pri citlivej pleti môže pôsobiť dráždivo.
Kávová usadenina na záhrade
Pre záhradkárov môže mať lógr tiež hodnotu:
- Hnojivo – obsahuje malé množstvo dusíka, fosforu a draslíka. Stačí ho jemne zapracovať do pôdy alebo pridať ku kompostu.
- Kompostovanie – pridanie do kompostu zlepší jeho štruktúru a zvýši obsah dusíka. Odporúča sa však miešať ho s iným organickým materiálom, aby kompost nebol príliš kyslý.
- Odstrašovanie slimákov – niektorí záhradkári pozorujú, že slimáky sa miestam posypaným kávou vyhýbajú, no vedecké dôkazy o tomto účinku sú obmedzené.
Treba tiež spomenúť, že kávová usadenina môže mierne okysľovať pôdu. To prospieva rastlinám, ktoré majú rady kyslejšie prostredie (napr. rajčiny, čučoriedky, azalky), ale nemusí vyhovovať všetkým.
Ako usadeninu skladovať
Aby bola použiteľná čo najdlhšie, treba ju správne uchovávať:
- Usušiť – vlhká usadenina rýchlo plesnivie.
- Rozprestrieť na plech alebo papier a nechať preschnúť.
- Skladovať v uzatvorenej nádobe, ideálne v skle.
- Používať priebežne – najlepšie účinky má čerstvo usušená.
Kávová usadenina nie je zázračný liek ani univerzálny čistič, ale rozhodne ju netreba považovať za bezcenný odpad. Dá sa využiť na neutralizáciu pachov, ako prírodný peeling, pri čistení niektorých povrchov a v záhrade ako súčasť hnojiva či kompostu. Je to jednoduchý spôsob, ako dať druhý život tomu, čo by inak skončilo v koši.