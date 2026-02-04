Luxusné domy, ktoré na prvý pohľad pripomínajú ruiny. Architekti zámerne búrajú zaužívané pravidlá

starý dom
starý dom Foto: depositphotos.com

Na prvý pohľad vyzerajú ako opustené budovy, ktoré sa už roky nerozrastajú o nič iné než o trávu, mach či popínavé rastliny. Múry nesú viditeľné praskliny a atmosféra zvonku môže pripomínať dávno zabudnuté hospodárstvo. Keď však človek vstúpi dnu, čaká ho prekvapenie: svetlý, moderný priestor s pohodlím porovnateľným s úplne novou stavbou. Ide o architektonický prístup, ktorý v súčasnosti získava čoraz väčšiu pozornosť — nie však preto, že by bol masovým trendom, ale preto, že predstavuje zaujímavú a ekologickú alternatívu k demolácii.

Zachovanie pôvodných múrov ako súčasť adaptívneho znovuvyužitia

Architekti po celom svete už roky pracujú s konceptom adaptívneho znovuvyužitia (adaptive reuse). Jeho podstatou je premeniť staré, poškodené alebo nefunkčné budovy na nové priestory bez toho, aby sa zbúrali. V mnohých prípadoch zostávajú stáť pôvodné kamenné alebo tehlové múry, ktoré sa staticky spevnia a ochránia.

Dovnútra sa následne postaví nový dom — moderná konštrukcia so všetkými dnešnými technickými štandardmi. Pôvodné murivo funguje ako exteriérový obal, ktorý stavbe dodáva atmosféru historického miesta a zároveň poskytuje prirodzenú ochranu pred vetrom či slnkom.

Prečo architekti nechávajú staré múry stáť

Dôvodov nie je málo. Najčastejšie ide o tieto:

  • Zachovanie histórie miesta – ak má ruina kultúrnu alebo architektonickú hodnotu, zbúranie by znamenalo stratu identity lokality.
  • Ekologický prístup – recyklácia existujúcich častí stavby je šetrnejšia ako úplná demolácia a nová výstavba.
  • Estetika – drsný povrch starého muriva vytvára jedinečný kontrast s hladkým moderným interiérom.
  • Limity v území – niekde regulácie alebo pamiatková ochrana umožňujú zachovať len časť pôvodnej stavby.

Preto tieto domy nebývajú dielom náhody ani lacným riešením. Ide o premyslené architektonické rozhodnutia.

Moderný interiér, ktorý nevyhľadáva okázalosť

Napriek tomu, že stavba často pôsobí zvonka dramaticky a historicky, vo vnútri sa väčšinou nachádza minimalistický priestor so zameraním na svetlo, jednoduchosť a funkčnosť. Architekti často používajú drevo, sklo a betón, aby podporili prirodzený kontrast so starým murivom.

Výsledkom je atmosféra bývania, ktorá kombinuje pocit zakorenenia v minulosti s maximálnym komfortom súčasnosti.

Stavať dom v ruinách nie je jednoduché ani lacné

Je dôležité dodať, že tento typ projektu nie je vhodný všade a rozhodne nepredstavuje rýchlu cestu k lacnému bývaniu.

Pri takýchto stavbách je potrebné:

  • riešiť statiku pôvodných múrov
  • konzultovať postup s odborníkmi a niekedy aj pamiatkarmi
  • prispôsobiť novú konštrukciu tvaru pôvodnej ruiny
  • investovať do špeciálnych technických riešení

Náklady preto môžu byť vyššie než pri bežnej novostavbe. Nejde o masový trend, ale o individuálne projekty pre ľudí, ktorí hľadajú originálne a architektonicky hodnotné riešenie.

Keď majitelia plánovali zbúrať — a nakoniec si ruinu zamilovali

Existujú reálne prípady, v ktorých si ľudia kúpili schátranú stavbu s cieľom zbúrať ju. No po tom, čo na mieste strávili viac času, našli v jej zvyškoch nevšednú atmosféru. Mnohí sa rozhodli pre spoluprácu s architektom a namiesto demolácie vznikol dom, ktorý spája staré aj nové do harmonického celku.

Tieto projekty dokazujú, že aj z budovy, ktorá by sa iným zdala bezcenná, možno vytvoriť plnohodnotný moderný dom s príbehom.

