Luxusná paradajková omáčka aj v zime? Vyskúšajte bulharský spôsob zavárania – rýchly, jednoduchý a bez pasterizácie

Počas jesene a zimy paradajky strácajú svoju typickú sladkastú a sviežu chuť. Tie, ktoré kúpite v obchode, majú s letnými paradajkami často spoločné len meno. Ak však máte radi výraznú chuť domácich paradajok a chcete si ju dopriať aj v chladných mesiacoch, máte poslednú šancu – zavarte si ich! Je to rýchle, jednoduché a bez zbytočnej námahy.
Prečo zavárať práve teraz?
Zaváranie paradajok si väčšina ľudí spája s horúcim letom, no ešte aj teraz sa dajú nájsť posledné sladké, šťavnaté a voňavé plody, ktoré stoja za to uchovať. Vďaka nim budete mať po ruke ideálny základ na polievky, omáčky, lečo či pizzu počas celej zimy.
Paradajky patria medzi najvďačnejšie druhy zeleniny na spracovanie – sú zdravé, nízkokalorické a plné antioxidantov, vitamínov a minerálov. Dá sa z nich pripraviť množstvo zásob: môžete ich sušiť, naložiť do oleja, alebo zavariť po bulharsky – teda bez pasterizácie. Tento spôsob je v Bulharsku zaužívaný po generácie a obľubujú ho gazdinky, ktoré si cenia svoj čas.
Zaváranie bez pasterizácie – tajomstvo bulharskej metódy
Základom sú soľ, cukor a ocot, ktoré sa postarajú o prirodzené uchovanie paradajok. Tieto ingrediencie nielen konzervujú, ale zároveň pomáhajú zachovať krásnu farbu, výraznú chuť a nezameniteľnú vôňu leta.
Takto pripravené paradajky vám v komore vydržia pokojne celú zimu – a to bez jedinej minúty vo vodnom kúpeli.
Zavarené paradajky sú ideálne do:
- polievok a omáčok
- cestovín či mäsových jedál
- zeleninových zmesí typu lečo
- a dokonca aj ako základ na pizzu
Dôležité je vybrať kvalitné, mäsité a šťavnaté plody, ktoré majú menej vody a pevnú dužinu. Mali by byť zrelé, no nie mäkké alebo prezreté. Najlepšie sú tie s intenzívnou červenou farbou a hladkou šupkou.
Bulharský recept na paradajky vo vlastnej šťave
Potrebujete:
- 2 kg zrelých, pevných paradajok
- 3 strúčiky cesnaku
- 15 guličiek čierneho korenia
- 1 lyžičku horčičných semienok
- 1/3 lyžičky koriandra
- 1 liter vody
- 6 lyžíc cukru
- 1 lyžicu soli
- trochu octu (na zaliatie)
Postup:
- Paradajky dôkladne umyte a ošúpte. Stačí ich spariť vriacou vodou a po pár sekundách šupku jednoducho stiahnuť.
- Nakrájajte ich na polovice alebo štvrtiny.
- Do čistých a suchých pohárov vrstvite paradajky a medzi jednotlivé vrstvy vkladajte trochu soli, štipku cukru, korenie, bylinky a kúsky cesnaku. Tip: Používajte radšej menšie poháre (napríklad od jogurtov či marmelád). Po otvorení sa paradajky rýchlo kazia.
- Zalejte ich octom a premiešajte.
- Poháre uzavrite viečkom, obráťte hore dnom a nechajte vychladnúť. Počas chladnutia sa viečka prirodzene zatiahnu – rovnako ako pri klasickom zaváraní.
Nie je potrebná žiadna pasterizácia – o bezpečné uchovanie sa postarajú soľ, cukor a ocot.
Aké korenie použiť?
V Taliansku sa paradajky tradične kombinujú s bazalkou, oreganom a cesnakom. No bulharská kuchyňa má vlastný, pikantnejší rukopis. V Bulharsku sa často používajú:
- kôpor
- bobkový list
- zelerové listy alebo stonky
- pálivá paprika
- a čierne korenie
Výsledkom je omnoho výraznejšia a korenistejšia chuť, ktorá premení aj obyčajné jedlo na stredomorský zážitok.
Ako paradajky po bulharsky využiť?
Keď už máte zásoby v komore, ponúkame pár tipov, ako ich v kuchyni využiť:
1. Bulharská paradajková polievka
Na panvici orestujte nadrobno nakrájanú cibuľu, pridajte nasekanú papriku a obsah pohára s paradajkami. Dochutíte soľou, korením a kôprom. Nakoniec prisypte hrsť ryže alebo malých cestovín – a chutná, hustá polievka je na svete.
2. Bulharská musaka
Na rozdiel od gréckej verzie sa pripravuje z zemiakov, mletého mäsa a paradajok. Zavarené paradajky dodajú pokrmu sviežu chuť aj šťavnatosť. Všetko sa zaleje zmesou jogurtu a vajíčka a pečie sa dozlatista.
3. Džuveč – zeleninový zázrak z rúry
Ak radi skúšate nové chute, vyskúšajte tradičný džuveč. Do pekáča vložte kúsky zemiakov, papriku, baklažán, cuketu, cibuľu a voliteľne aj mleté mäso. Zalejte paradajkami zo zaváraniny, pridajte obľúbené korenie a pečte pomaly, kým sa všetko krásne nespojí. Výsledok? Neodolateľná vôňa a chuť, ktorú si zamilujete.
Záver
Bulharský spôsob zavárania paradajok je ideálny pre tých, ktorí chcú mať chuť leta aj v januári. Bez zložitého sterilizovania, bez dlhého státia pri sporáku – len čisté, voňavé paradajky, bylinky a štipka bulharského temperamentu.
Ak si tento rok doprajete pár pohárov do zásoby, v zime si za ne budete ďakovať – a vaša kuchyňa rozvonia ako v horúcom lete.