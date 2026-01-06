Luxus za 6 900 000 €. Nádherný zámok nad jazerom v rakúskych Alpách je na predaj

V rakúskej obci Millstatt am See je momentálne ponúkaný na predaj historický zámok Heroldeck. Podľa realitných ponúk sa cena komplexu pohybuje približne okolo 6,9 milióna eur. Ide o objekt, ktorý je v súkromnom vlastníctve a v posledných desaťročiach slúžil najmä ako konferenčné a rekreačné zariadenie.
Videoprehliadka zámku
Na platforme YouTube je dostupné video, ktoré zobrazuje zámok Heroldeck a jeho okolie. Ide o verejne prístupnú videoprezentáciu zachytávajúcu exteriéry aj polohu nad jazerom.
Poloha a rozloha zámku
Zámok Heroldeck stojí nad Millstattským jazerom v rakúskej spolkovej krajine Korutánsko.
Podľa údajov realitných kancelárií má:
- približne 2 200 m² zastavanej plochy
- pozemky o rozlohe okolo 33 900 m²
Areál pozostáva z hlavnej historickej budovy a viacerých samostatných objektov. Súčasťou pozemku je aj priľahlý park a prístup k jazeru. Realitné materiály uvádzajú aj ďalšie stavby, ktoré môžu slúžiť na ubytovanie alebo prevádzkové zázemie.
História zámku Heroldeck
Podľa historických záznamov bol zámok postavený v rokoch 1912 – 1913 ako letná rezidencia pre viedenského priemyselníka Ludwiga Friedricha Musila Edlera von Möllenbrucka.
Využitie počas 20. storočia:
- Po roku 1938 bol objekt využívaný nacistickou organizáciou NSDAP.
- Po skončení druhej svetovej vojny prevzala zámok britská armáda.
- Neskôr bol v areáli detský domov.
- V roku 1988 prešiel zámok do užívania organizácie Calvary Chapel, ktorá ho využívala ako konferenčné centrum a miesto pre duchovné podujatia.
Technický stav a modernizácie
Aj keď je zámok zapísaný ako kultúrna pamiatka, v posledných desaťročiach prešiel viacerými rekonštrukciami. Realitné kancelárie uvádzajú, že budovy sú:
- vo veľmi dobrom technickom stave
- vhodné na okamžité používanie
- vybavené centrálnym vykurovaním na pelety
Energetický certifikát je podľa ponuky vo fáze prípravy.
Možnosti využitia
Podľa realitných materiálov je zámok možné využiť rôznymi spôsobmi, napríklad:
- ako súkromné sídlo
- ako menší hotel alebo penzión
- ako konferenčné alebo vzdelávacie centrum
- ako zariadenie pre kultúrne alebo komunitné aktivity
Tieto možnosti vyplývajú z veľkosti areálu, jeho polohy a z aktuálneho dispozičného riešenia.
Lokalita Millstatt am See
Millstatt am See je tradičná rekreačná oblasť v Korutánsku.
Oblasť je známa:
- letným turizmom a vodnými športmi na jazere
- turistickými a cyklistickými trasami v pohorí Nockberge
- dostupnosťou zimných stredísk, vrátane Bad Kleinkirchheimu a Mölltalského ľadovca
Tieto údaje sú bežne uvádzané v turistických sprievodcoch a regionálnych informáciách.
Cena v kontexte trhu
Sumu okolo 6,9 milióna eur uvádzajú rakúske realitné portály. Pri nehnuteľnostiach tohto typu ide o cenu, ktorá zodpovedá veľkosti pozemku, historickej hodnote a technickému stavu objektu.
Zámok Heroldeck patrí medzi nehnuteľnosti, ktoré majú stabilnú hodnotu a dobre definované historické aj kultúrne zázemie. Nový majiteľ tak získava nielen rozsiahly objekt, ale aj časť regionálnych dejín.