Luxus, more a dokonalé pláže bez turistov. Jediný problém? Nachádza sa v Severnej Kórei

Severná Kórea otvorila nový prímorský komplex s názvom Wonsan-Kalma Coastal Tourist Area, ktorý má byť jedným z najambicióznejších projektov režimu Kim Čong-una v oblasti turizmu. Slávnostné otvorenie sa konalo 24. júna 2025 a režim ho označil za „míľnik“ v modernizácii krajiny a podpore cestovného ruchu.
Letovisko, rozprestierajúce sa na východnom pobreží pri meste Wonsan, je podľa oficiálnych údajov navrhnuté pre približne 20 000 návštevníkov. Projekt, na ktorom sa pracovalo niekoľko rokov, zahŕňa desiatky hotelov, promenády, reštaurácie, športové zariadenia a rozsiahle pláže.
Rezort, ktorý má ukázať „novú tvár“ Severnej Kórey
Podľa severokórejských médií je Wonsan-Kalma dôkazom, že krajina chce rozvíjať aj odvetvia mimo zbrojárstva a ťažkého priemyslu. Turizmus totiž patrí medzi málo oblastí, ktoré nepodliehajú medzinárodným sankciám OSN, a režim v ňom vidí šancu, ako získať nové príjmy a zároveň prezentovať pozitívny obraz krajiny navonok.
Zatiaľ sa však zdá, že letovisko je určené predovšetkým pre domácich návštevníkov. Od 1. júla 2025 je komplex otvorený obyvateľom Severnej Kórey, no vstup zahraničných turistov zostáva výrazne obmedzený. Informácie o počte hostí nie sú verejne dostupné a žiadne oficiálne dáta o návštevnosti neboli zverejnené.
Moderné hotely, prísne pravidlá
Fotografie z otvorenia ukazujú moderné pastelové budovy, nové hotely, promenády so zeleňou a dokonca elektrické vozidlá určené na prepravu návštevníkov. Podľa médií ide o jednu z najväčších investícií do turizmu v krajine za posledné desaťročie.
Aj napriek modernému vzhľadu však zostávajú pravidlá pre turistov prísne. Návštevníci sa pohybujú len v presne vyznačených zónach, pričom cudzinci a domáci majú svoje oddelené priestory. Takéto obmedzenia sú v Severnej Kórei bežné a súvisia s kontrolou pohybu osôb aj informácií.
Cieľ: rozvoj pobrežia a nové devízy
Odborníci na Kórejský polostrov upozorňujú, že projekt má viacero cieľov. Na jednej strane ide o symbol prestíže – ukázať svetu, že aj Severná Kórea dokáže vybudovať moderné letovisko. Na druhej strane ide o ekonomickú stratégiu: prilákať potenciálne devízy a zlepšiť infraštruktúru v regióne, ktorý má strategický význam.
Wonsan-Kalma je súčasťou širšieho plánu rozvoja pobrežia, ktoré má slúžiť ako turistická a ekonomická zóna.
Realita zatiaľ zaostáva za ambíciami
Zatiaľ čo propagandistické zábery ukazujú pláže a rezorty pripravené na tisíce hostí, realita je zatiaľ oveľa skromnejšia. Prvé správy hovoria, že zahraničných návštevníkov bolo málo a západní turisti majú do krajiny stále uzavretý prístup.
V porovnaní s medzinárodne známymi letoviskami pôsobí Wonsan-Kalma skôr ako symbol ambície než ako skutočne rušné dovolenkové miesto. Mnohí analytici preto projekt označujú za „vzorovú výkladnú skriňu“ režimu, ktorá má ukázať moderný imidž, hoci skutočný prínos pre ekonomiku zostáva otázny.
Nádej do budúcnosti?
Aj napriek súčasným obmedzeniam má Wonsan-Kalma potenciál – ak sa krajina otvorí svetu. Severokórejské pobrežie má z geografického hľadiska veľký turistický potenciál a v kombinácii s investíciami do infraštruktúry by sa mohlo stať atraktívnym miestom.
Zatiaľ však ide skôr o projekt, ktorý má politický než komerčný význam. Režim ním chce ukázať schopnosť budovať a modernizovať, aj keď realita turistického ruchu zostáva obmedzená.
Wonsan-Kalma je impozantný projekt s kapacitou 20 000 návštevníkov, ktorého cieľom je rozvíjať turizmus v Severnej Kórei. Otvorenie v roku 2025 je síce dôležitým momentom pre krajinu, no skutočný úspech rezortu sa ukáže až vtedy, keď sa jeho brány otvoria aj svetu.