Ľudia začali dávať do mrazničky mincu. Tento jednoduchý trik sa stal hitom, dôvod vás prekvapí

Mnohí ľudia začali skúšať zaujímavý trik s mincou, šálkou vody a mrazničkou. Na sociálnych sieťach sa stal hitom, pretože má pomôcť odhaliť, či počas vašej neprítomnosti vypadla elektrina a mraznička sa rozmrazila.
Aj keď tento postup nie je vedecká metóda, môže byť užitočným orientačným ukazovateľom, ak sa používa správne. Poďme si vysvetliť, ako funguje a čo od neho reálne čakať.
Ako trik funguje?
Pripravíte si malý hrnček alebo plastový pohárik s vodou a vložíte ho do mrazničky.
Keď voda úplne zamrzne, položte na ľad mincu a nádobku vráťte späť.
Po návrate z dovolenky alebo dlhšej cesty sa pozrite, kde sa minca nachádza:
- Ak zostala na povrchu ľadu, všetko je v poriadku – mraznička fungovala bez dlhšieho výpadku.
- Ak je minca ponorená hlbšie alebo na dne, znamená to, že ľad sa medzitým roztopil a opäť zamrzol. To naznačuje, že počas vašej neprítomnosti mohla byť mraznička mimo prevádzky dlhší čas.
Čo vám minca skutočne prezradí
Trik vám nepovie presne, ako dlho trval výpadok, ale pomôže zistiť, či sa teplota v mrazničke zmenila natoľko, že sa ľad začal topiť.
Je to teda praktická pomôcka na orientačné posúdenie situácie, no nemožno sa na ňu spoliehať ako na jediný dôkaz.
Ak chcete presnejšie zistiť, čo sa počas výpadku dialo, môžete si do mrazničky umiestniť digitálny teplomer s pamäťou maximálnej teploty – ten vám ukáže, ako veľmi teplota stúpla, kým nebol prúd obnovený.
Prečo je to dôležité
Pri dlhšom výpadku elektriny sa potraviny v mrazničke môžu začať rozmrazovať.
Ak sa mäso alebo ryby rozmrazia a neskôr znovu zamrznú, môžu sa v nich začať množiť nebezpečné baktérie, ako Salmonella alebo E. coli.
Takéto potraviny môžu po opätovnom rozmrazení predstavovať zdravotné riziko, pretože baktérie sa síce počas mrazenia „zastavia“, ale nezničia – po rozmrazení sa opäť aktivujú a množia rýchlejšie.
Ako posúdiť, či potraviny ešte môžete zjesť
Ak ste si po návrate všimli, že minca klesla hlboko, potraviny pravdepodobne rozmrazili.
Najbezpečnejšie je ich vyhodiť, najmä ak ide o mäso, morské plody, mliečne výrobky alebo hotové jedlá.
Naopak, ak sa potraviny stále javia ako pevne zamrznuté a necítite žiadny zápach, pravdepodobne nedošlo k úplnému rozmrazeniu – v takom prípade sú väčšinou stále bezpečné.
Malá pomôcka, veľká istota
Šálka s vodou a mincou zaberie v mrazničke minimum miesta, no môže vám ušetriť nepríjemnosti a pochybnosti po návrate domov.
Nie je to dokonalý systém, ale pre bežné domáce použitie je veľmi užitočný – najmä ak odchádzate na dovolenku alebo dlhšiu služobnú cestu.
Trik s mincou nie je žiadna povera ani hoax, len jednoduchá domáca pomôcka, ktorá vám napovie, či sa vo vašej mrazničke počas neprítomnosti niečo udialo. Neposkytne presné údaje, ale ako prvotná kontrola funguje skvele. Ak sa chcete naozaj spoľahnúť, kombinujte ho s teplomerom alebo senzorom výpadku elektriny. A pamätajte: keď máte čo i len malé pochybnosti o stave potravín, je vždy lepšie ich radšej vyhodiť, než riskovať otravu.