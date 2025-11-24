Ľudia vyhadzujú moderné kávovary. Na výslnie sa vracia nenápadný prístroj, ktorý pripraví jednu z najlepších káv na svete

french press
french press Foto: depositphotos.com

V mnohých domácnostiach sa dá v posledných rokoch všimnúť zaujímavý trend: ľudia odkladajú moderné kávovary bokom a znovu sa vracajú k jednoduchým ručným metódam prípravy kávy. Najväčší návrat hlási french press, nenápadný sklenený alebo nerezový valec s piestom, ktorý si pamätajú ešte naše staré mamy.

Hoci ide o prístroj, ktorý bol vynájdený už v prvej polovici 20. storočia, jeho obľuba rastie rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Dôvodov je hneď niekoľko.

Video: Ako funguje french press v praxi

Ak ste túto metódu ešte neskúšali, pomôže vám krátke video, ktoré jasne ukazuje, aký jednoduchý celý proces v skutočnosti je:

Plná chuť a intenzívna aróma

Pri príprave kávy vo french presse sa mletá káva lúhuje priamo vo vode. Neprechádza cez papierový filter, ktorý by zachytil jemné častice a oleje dôležité pre chuť a vôňu. Výsledkom je nápoj s bohatším telom, výraznejším charakterom a príjemnou arómou, ktorú často neponúknu ani drahé automatické kávovary.

Pre mnohých ľudí je práve tento rozdiel dôvodom, prečo sa k french pressu po rokoch vracajú.

Jednoduchosť, ktorú zvládne každý

French press si získava priazeň aj preto, že je mimoriadne nenáročný na obsluhu.
Stačí:

  • nasypať hrubšie mletú kávu
  • zaliať ju horúcou vodou
  • nechať niekoľko minút lúhovať
  • a nakoniec pomaly stlačiť piest

Čistenie nezaberie takmer žiadny čas, nevyžaduje elektrinu a nemusíte kupovať žiadne kapsule ani filtre. Je to jedna z najjednoduchších metód prípravy kávy, a práve preto sa teší takej obľube medzi ľuďmi, ktorí chcú dobrú kávu bez zbytočných komplikácií.

Menej odpadu a ekologickejší prístup

Keďže french press nevyužíva jednorazové papierové filtre ani plastové kapsule, produkuje výrazne menej odpadu.
To ocenia najmä tí, ktorí sa snažia doma robiť malé, ale efektívne kroky smerom k šetrnejšiemu životnému štýlu.

Aj táto metóda má svoje špecifiká

Pri príprave kávy bez papierového filtra zostávajú v nápoji aj látky, ktoré by sa inak zachytili na papieri. Patrí medzi ne napríklad cafestol, ktorý môže u niektorých ľudí mierne zvyšovať hladinu LDL cholesterolu. Nejde o problém pre každého, ale ak niekto dlhodobo bojuje s vysokým cholesterolom či srdcovo-cievnymi ochoreniami, oplatí sa kávy z french pressu piť skôr s mierou alebo ju striedať s filtrovanou.

Zdravým ľuďom však tento štýl prípravy kávu nijako výrazne nekomplikuje.

Pre koho je french press ideálny?

  • Pre tých, ktorí chcú plnú, intenzívnu chuť kávy.
  • Pre ľudí, ktorí nechcú riešiť techniku, programy či odvápňovanie.
  • Pre domácnosti, ktoré chcú znížiť množstvo odpadu.
  • Pre všetkých, ktorí si radi doprajú rituál pomalej prípravy kávy.

Záver

French press nepatrí medzi najmodernejšie výdobytky, no práve jeho jednoduchá konštrukcia, bohatá chuť kávy a ekologický charakter z neho opäť robia obľúbený kuchynský nástroj. Je to spôsob prípravy, ktorý umožní vychutnať si kávu v jej prirodzenej podobe – bez kapsúl, bez filtrácie a bez komplikovaných nastavení.

Ak hľadáte spôsob, ako si doma pripravovať kvalitnú kávu bez veľkých investícií, french press je rozhodne možnosť, ktorá stojí za vyskúšanie.

