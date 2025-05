Ľudia robia zásadnú chybu pri zachytávaní dažďovej vody. Tento trik vám jej zabezpečí oveľa viac a jednoduchšie

Každý záhradkár to dobre pozná. Počas jesene a zimy sú sudy plné dažďovej vody, často dokonca pretekajú. Problém však nastáva v horúcich letných mesiacoch, kedy by sme vodu potrebovali najviac, no kvôli dlhodobému suchu je jej nedostatok. Ako sa vyhnúť tomu, aby vám zásoby dažďovej vody dochádzali práve vtedy, keď ich najviac potrebujete? Prinášame tipy, ktoré vám umožnia efektívne zachytiť oveľa väčšie množstvo dažďovej vody než doposiaľ.