Ľudia netušia, ktorý olej je najzdravší. Často míňajú peniaze na horšie a drahšie alternatívy

Rastlinné oleje patria medzi základné suroviny, ktoré v kuchyni používame denne – či už na vyprážanie, pečenie, grilovanie alebo pri príprave šalátov a dresingov. Väčšina domácností má svoj „obľúbený olej“, na ktorý nedá dopustiť. Lenže realita je taká, že mnohí ľudia si olej vyberajú podľa reklamy alebo módnych trendov, nie podľa jeho skutočných vlastností.
Na trhu sa pravidelne objavujú nové oleje, ktoré sú označované za superpotraviny. Predávajú sa v krásnych fľašiach, sprevádzajú ich silné marketingové kampane a ich cena je niekedy aj niekoľkonásobne vyššia než pri bežných olejoch. Napriek tomu odborníci na výživu upozorňujú, že najzdravší olej, aký môžeme mať doma, je obyčajný, lacný a často neprávom podceňovaný.
Olej, ktorý má neprávom zlú povesť
Reč je o repkovom oleji. U nás ho mnohí ľudia stále vnímajú ako olej nižšej kvality, no moderné výživové odporúčania hovoria presný opak.
V Spojených štátoch amerických je repkový olej dokonca priamo spomenutý v oficiálnych stravovacích odporúčaniach. V Nemecku ho tamojšia spoločnosť pre výživu zaradila do základnej časti potravinovej pyramídy – medzi tuky, ktoré by sa mali používať najčastejšie. Takéto uznanie nedostane hocijaká potravina.
Prečo sa oplatí mať repkový olej vždy po ruke?
Jednou z najväčších výhod repkového oleja je jeho vysoký bod zadymenia. Laicky povedané – pri vyprážaní sa nepripáli tak rýchlo ako mnohé iné oleje. To znamená, že sa pri ňom netvoria škodlivé látky, ktoré by inak mohli prechádzať do jedla. Aj preto je ideálnou voľbou na vyprážanie rezňov, hranoliek či lievancov.
Okrem toho má repkový olej jemnú chuť, ktorá neprebíja ostatné ingrediencie. Hodí sa teda aj do studenej kuchyne – do majonéz, nátierok, dresingov či šalátov. Mnohí odborníci tvrdia, že vo viacerých receptoch dokáže plnohodnotne nahradiť dokonca aj extra panenský olivový olej. Aj preto sa často používa v potravinárskom priemysle pri výrobe margarínov či majonéz.
Zdravotné benefity, ktoré si zaslúžia pozornosť
Čo robí repkový olej takým výnimočným? V prvom rade jeho zloženie mastných kyselín. Obsahuje veľmi málo nasýtených tukov, ktoré sú spájané so zvýšeným rizikom srdcovo-cievnych ochorení. Naopak, má vysoký podiel omega-3 a omega-6 mastných kyselín, ktoré sú pre organizmus nevyhnutné, pretože si ich nedokážeme vyprodukovať sami.
Tieto zdravé tuky prospievajú srdcu, cievam a pomáhajú udržiavať normálnu hladinu cholesterolu. Viaceré vedecké štúdie potvrdili, že pravidelná konzumácia repkového oleja dokáže znížiť množstvo krvných tukov – čo je jeden z hlavných rizikových faktorov aterosklerózy či infarktu.
Keď je lacnejšie zároveň aj lepšie
Ďalším plusom repkového oleja je jeho cenová dostupnosť. Zatiaľ čo exotické oleje, ako kokosový, avokádový či makadamový, stoja niekoľkonásobne viac, repkový olej ponúka porovnateľné – a často aj lepšie – vlastnosti. V mnohých parametroch dokonca prekonáva obľúbený slnečnicový alebo kukuričný olej.
Práve preto by mal byť prvou voľbou v domácnostiach, ktoré hľadajú kombináciu zdravia, chuti a priaznivej ceny.
Záver: čas zbaviť sa predsudkov
Ak sa teda zamýšľate, po akom oleji siahnuť pri každodennej príprave jedál, odpoveď je jednoduchá – repkový olej. Je univerzálny, vhodný na teplú aj studenú kuchyňu, podporuje zdravie a navyše nezaťaží rodinný rozpočet.
Možno je najvyšší čas odložiť predsudky bokom a vrátiť sa k tomu, čo odborníci už dávno vedia – že repkový olej patrí medzi najzdravšie tuky, ktoré máme k dispozícii.