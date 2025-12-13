Lopatkovec: Rastlina, ktorú NASA označila za výborný čistič vzduchu, dokáže rásť aj bez zalievania!

Každá izbová rastlina vraj potrebuje kvetináč. Pravdou však je, že existujú výnimky, ktoré si vystačia aj s úplne iným spôsobom pestovania. Lopatkovec je presne ten prípad – a výhody? Takmer žiadne zalievanie.
Lopatkovec, známy aj ako toulcovka kolumbijská (Spathiphyllum wallisii), pochádza zo Strednej a Južnej Ameriky a patrí medzi izbovky, ktoré veľa znesú.
Zvládne vyššiu vlhkosť aj to, keď občas zabudnete na pravidelnú zálievku.
Ak však viete, že kontrola vlhkosti substrátu nie je vašou silnou stránkou, existuje spôsob, ako sa tejto starosti úplne vyhnúť – pestovanie lopatkovca priamo vo vode.
Podrobný postup si môžete pozrieť vo videu:
Stačí mu voda
Kúpili ste si lopatkovec a neviete, ako s ním začať? Jednoducho ho vyberte z kvetináča a presuňte do vody.
Najskôr z neho odstráňte celý substrát, v ktorom sa môžu skrývať škodcovia, a rozdeľte ho na jednotlivé malé trsiky.
Korene jemne rozpleťte, zbavte ich poškodených častí a odstráňte žlté či zhnité listy.
Korene skráťte bez obáv
Korienkom venujte chvíľu starostlivosti – prípadné skrátenie podľa návodu vo videu rastline neuškodí.
Každý malý trs by mal mať aspoň jeden zdravý koreňový výhonok, ostatné môžete odstrániť. Následne celú rastlinu dôkladne opláchnite, aj listy. Čistá voda jej dodá svieži vzhľad.
Jednotlivé časti lopatkovca zviažte gumičkou alebo šnúrkou, pod ktorú prevlečiete špajdľu či tenkú tyčku.
Tá zabezpečí, aby rastlinka „visela“ vo váze a nedotýkala sa dna nádoby. Stačí priehľadná váza alebo akákoľvek provizórna nádoba, v ktorej bude vidieť korene.
Doprajte mu mesiac pokoja
Takto upravený lopatkovec nechajte oddychovať približne štyri týždne. Občas iba skontrolujte hladinu vody.
Po mesiaci by mal byť viditeľne silnejší, mali by sa objaviť nové korienky a neraz sa objaví aj kvet.
V tejto fáze ho opäť vyberte, rozdeľte na samostatné rastlinky a odstráňte staršie, tmavé a hrubé korene.
Keď máte všetko upravené, pripravte si peknú priehľadnú vázu, na jej dno nasypte niekoľko drobných kamienkov a jednotlivé rastliny uložte na ne. Zalejte čistou vodou – a máte hotové.
Kam lopatkovec umiestniť?
Lopatkovec si nepotrpí na priame slnko, preto nemusí stáť na parapete. Skvelo zapadne na pracovný stôl, komodu či poličku.
Vďaka tomu, že miluje vlhko, sa mu darí aj v kúpeľni. Jediné, čo neznáša, je neustále premiestňovanie – keď si raz zvykne na jedno miesto, nechajte ho tam.
Ak mu doprajete základnú starostlivosť a stabilné podmienky, odvďačí sa vám nielen krásnym vzhľadom, ale aj čistejším vzduchom.
Lopatkovec patrí medzi rastliny, ktoré podľa NASA dokážu z ovzdušia odstraňovať škodlivé látky, takže môže pomôcť aj vašim pľúcam.