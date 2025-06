Liguček lekársky je obľúbenou bylinkou, ktorá už tradične patrí do našich záhrad. Jej výrazná vôňa a jedinečná chuť, ktorá pripomína známe tekuté korenie Maggi, dokáže oživiť prakticky akékoľvek jedlo. Najčastejšie sa ligurček pridáva do vývarov – či už hovädzieho, slepačieho, alebo zeleninovej polievky, vynikne však aj v zemiakovej polievke, omáčkach či dusenom mäse. Jeho výhodou je, že vďaka svojmu robustnému rastu a nenáročnosti na podmienky sa dá pestovať takmer všade, dokonca aj v kvetináči na balkóne či na parapete.

Kam ligurček najlepšie vysadiť?

Táto bylina obľubuje predovšetkým slnečné stanoviská. Ideálne je teda nájsť mu miesto, kde je veľa priameho slnka alebo aspoň mierny polotieň. Ak ho zasadíte na úplne tienisté miesto, bude rásť pomalšie, bude menej aromatický a jeho listy budú slabšie. Čo sa týka pôdy, ligurček potrebuje vlhkú a dobre priepustnú zeminu. Treba si však dávať pozor, aby pôda nebola podmáčaná, pretože nadmerná vlhkosť môže spôsobiť hnilobu koreňov a rastlina uhynie.

Keďže ligurček dorastá do značnej výšky (často až viac ako jeden meter), odporúčame ho umiestniť na okraj záhona, prípadne k plotu, kde nebude tieniť nižším rastlinám, ako sú reďkovky, šaláty alebo mrkva. Ak máte menšiu záhradku, úplne postačí jedna dobre udržiavaná rastlina, pretože ligurček sa dokáže pomerne rýchlo a bohato rozrásť.

Ak by ste si chceli pozrieť názornú ukážku toho, ako ligurček správne zasadiť a starať sa oň, odporúčame vám nasledujúce video, kde nájdete užitočné rady a tipy krok za krokom:

Ako pestovať ligurček – jednoduchý video návod

Ako správne zasadiť ligurček?

Vypestovať ligurček zo semien môže byť pomerne zdĺhavé, pretože klíčia pomaly a nerovnomerne. Ak chcete ušetriť čas, je ideálne zakúpiť si v záhradníctve už predpestovanú sadenicu, prípadne sa porozhliadnite vo svojom okolí – veľa záhradkárov túto bylinu pestuje a radi vám odkopnú časť zo svojho prerasteného exemplára.

Najlepším obdobím na výsadbu ligurčeka sú mesiace apríl a máj, kedy nehrozia nočné mrazy a rastlina má dostatok času, aby dobre zakorenila a stihla silno narásť pred nástupom leta. Pri výsadbe dbajte na dostatočné rozostupy (aspoň 50 cm), aby mal ligurček dostatok priestoru na rast.

Starostlivosť o ligurček počas roka

Hoci ligurček nie je náročnou rastlinou, predsa len vyžaduje pravidelnú zálievku, najmä počas dlhšie trvajúceho suchého obdobia. Rastlinu priebežne zalievajte, aby pôda nikdy úplne nevyschla. Ak by totiž ligurček ostal v úplne suchej pôde, zastaví sa jeho rast a listy začnú schnúť.

Okrem pravidelného zalievania je vhodné raz či dvakrát ročne dodať rastline živiny formou kompostu alebo organického hnojiva. Takto sa libgurčeku zabezpečí bohatý a zdravý rast. Na jeseň rastlinu neváhajte zostrihať na výšku približne 20–30 cm nad zemou – ligurček to nielenže zvládne, ale na jar opäť vyženie nové, svieže výhonky.

Kedy a ako zbierať ligurček?

Listy ligurčeka majú najlepšiu chuť od neskorej jari až do začiatku leta. Práve v tomto období majú najviac arómy a príjemnú, jemne korenistú chuť. Neskôr, keď začne rastlina kvitnúť, môžu listy zhorknúť. Preto odporúčame zbierať listy pravidelne už od mája, ideálne priebežne podľa potreby.

Ku koncu leta by ste však mali rastlinu ostrihať celú. Zozbierané listy následne usušte na vzdušnom mieste alebo ich môžete zamraziť. Jedným z praktických spôsobov, ako uchovať ligurček do kuchyne počas zimných mesiacov, je nasekať listy, dať ich do formičiek na ľad a zaliať vodou alebo olivovým olejom. Takto budete mať kedykoľvek po ruke voňavý bylinkový ľad, ktorý výborne dochutí polievky, omáčky alebo zeleninové jedlá.

Prečo mať ligurček vždy po ruke?

Okrem skvelej chuti a možnosti širokého využitia v kuchyni má ligurček aj mnoho zdravotných benefitov. Podporuje trávenie, zmierňuje pocit plnosti a nafukovanie. Tiež priaznivo pôsobí na krvný obeh, pomáha detoxikovať organizmus a celkovo posilňuje imunitu.