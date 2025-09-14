Lietajúci hosť už prilieta aj na Slovensko: Ak ho zbadáte v záhrade, neľakajte sa!

Možno sa vám to už prihodilo. Sedíte si spokojne na balkóne alebo v záhrade a zrazu pred vami preletí zvláštny tvor. Vyzerá to ako drobný vtáčik, ktorý sa z ničoho nič objavil a mihotavo krúži pri kvetoch. Má rýchle, takmer nepostrehnuteľné krídla, jeho let je prudký a presný a navyše má dlhý, tenký sosák, ktorým vysáva nektár. Na prvý pohľad pripomína exotického kolibríka, akého vídavame v dokumentoch o tropických pralesoch. Ale pozor – tento zdanlivý vtáčik nie je vôbec vták.
Nie je to kolibrík, ale motýľ so zvláštnou prezývkou
Tajomný tvor, ktorý si vyslúžil prezývku „európsky kolibrík“, je v skutočnosti motýľ s názvom lišaj marinkový (Macroglossum stellatarum). Je úplne neškodný – nemá žihadlo, nehryzie a človeku nijako neublíži. Ak sa vám teda zdalo, že na vašej záhrade pristál malý vtáčik, išlo len o optický klam, ktorý vytvára jeho jedinečný spôsob letu.
Krásne zachytený je aj v známom videu od Mareka Černého (MC-film), kde môžete detailne vidieť jeho let:
Prečo vás môže lišaj na prvýkrát zmiasť?
Na rozdiel od bežných motýľov pôsobí lišaj robustnejšie – jeho telo je pokryté jemnými chĺpkami a pôsobí pevnejšie, až vtáčie. Rozpätie krídel dosahuje približne 4 až 5 centimetrov, čo je na hmyz pomerne veľa. Predné krídla sú sivasté s tmavšími pásikmi, ale zadné žiaria oranžovou farbou. Keď je v pohybe, vytvára to nápadný kontrast, ktorý priťahuje pozornosť.
Ľudí často zaskočí aj spôsob, akým lieta – dokáže sa zastaviť vo vzduchu priamo pred kvetom, akoby „visel“ na mieste, a dlhým sosáčikom vysáva sladký nektár. Pri tom mení smer rýchlo a presne, až akrobaticky. Jeho krídla kmitajú neuveriteľných 70-krát za sekundu, čo spôsobuje jemné bzučanie. Niet divu, že si mnohí myslia, že sledujú kolibríka.
Z juhu k nám priniesli klimatické zmeny
Lišaj marinkový pochádza zo stredomorských oblastí, severnej Afriky a Ázie. Kedysi bol u nás len letným hosťom, ktorý sa objavil počas teplých mesiacov a po zime sa stratil. No postupom času sa vplyvom miernejších zím a globálneho otepľovania začal na Slovensku objavovať čoraz častejšie.
Dnes už nejde len o prelietavého návštevníka. Dokáže tu dokonca prežiť zimu a rozmnožovať sa, najmä na chránených miestach – v skleníkoch, na verandách či pri domoch. Preto je možné, že sa s ním budete stretávať pravidelne.
Niektorí ľudia volajú ornitológom či prírodovedcom s otázkou: „Videli sme v záhrade kolibríka, čo máme robiť?“ Odpoveď je jednoduchá – nič. Môžete sa tešiť, že práve vašu záhradu si tento zaujímavý motýľ vybral.
Ako ho prilákať bližšie k sebe?
Ak chcete, aby sa tento netradičný motýľ stal častým hosťom vo vašej záhrade, stačí mu pripraviť lákavú hostinu. Miluje kvety bohaté na nektár, najmä také, ktoré majú hlbšie kalichy. Obľubuje najmä:
- petúnie
- levanduľu
- veroniku (rozrazil)
- ibištek
- hluchavku
- lipkavec
Čím väčšia rozmanitosť kvetov, tým väčšia je šanca, že lišaj priletí práve k vám a predvedie svoje letecké majstrovstvo.
Ako sa správať, keď sa objaví?
Ak si všimnete lišaja nad kvetmi, zachovajte pokoj. Nie je dôvod na strach. Nemá žihadlo, nehryzie a pre človeka je úplne neškodný. Odolajte pokušeniu chytiť ho či dotýkať sa ho – je veľmi krehký a mohli by ste mu ublížiť. Najlepšie je postáť a pozorovať jeho vzdušný tanec, ktorý pripomína umelecké predstavenie v podaní samotnej prírody.
Znamenie zdravej záhrady
Prítomnosť lišaja marinkového je vlastne dobrá správa. Tento motýľ si vyberá len miesta s bohatou a pestrou vegetáciou, kde je prostredie čisté a vyvážené. Ak teda pravidelne prilieta aj do vašej záhrady, môžete to brať ako dôkaz, že máte zdravý ekosystém.
Takže ak nabudúce zbadáte tohto drobného „kolibríka“, posaďte sa a vychutnajte si ten vzácny okamih. Nie každý má možnosť sledovať takýto prírodný zázrak priamo zo svojej terasy či záhrady.