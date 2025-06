Liečivá krémová polievka, ktorá účinne znižuje cukor v krvi a potláča zápaly v tele

Polievky sú tradičnou súčasťou slovenského jedálnička, no málokedy ich vnímame ako silných spojencov zdravia. Zvyčajne ich považujeme skôr za rýchly obed alebo ľahkú večeru. V skutočnosti však dobre pripravená polievka dokáže byť nielen sýta, ale aj liečivá. Recept, ktorý vám dnes predstavíme, kombinuje ingrediencie s preukázateľným účinkom na stabilizáciu cukru v krvi a potláčanie zápalov v organizme.

Prečo by ste mali jesť polievky pravidelne?

Posilňujú obranyschopnosť organizmu

Polievky majú skvelú schopnosť dodať telu energiu a naštartovať imunitný systém. Už jedna miska horúcej polievky plná vitamínov a minerálov dokáže zmierniť príznaky únavy či začínajúcej virózy.

Vyrovnávajú nedostatok tekutín a minerálov

Veľa ľudí zabúda na pitný režim a správnu výživu počas dňa. Polievka je ideálna na hydratáciu, pretože okrem vody dodáva organizmu aj potrebné vitamíny a minerály v ľahko stráviteľnej forme.

Sú vhodné pre každého

Polievky sú univerzálnym pokrmom vhodným pre všetky generácie. Ich konzistencia sa dá ľubovoľne upraviť podľa potrieb konzumenta – od jemného pyré pre najmenšie deti až po ľahkú krémovú verziu pre seniorov či ľudí s citlivým žalúdkom.

Recept: Výživná krémová polievka z batatov, karfiolu a kokosového mlieka

Táto lahodná polievka v sebe spája sladkú chuť batatov, jemnosť karfiolu a exotickú príchuť kokosového mlieka. Vďaka kombinácii týchto potravín získate nielen výnimočný gastronomický zážitok, ale aj zdravotné benefity v podobe stabilizácie hladiny cukru a protizápalových účinkov.

Potrebné ingrediencie:

2 väčšie červené papriky

3 šalotky

1 veľký batat (sladký zemiak)

1 celá hlávka cesnaku (v šupke)

1 stredný karfiol (rozobraný na ružičky)

1 lyžička sladkej papriky (mletej)

1 lyžička kari korenia

½ lyžičky mletej rasce

Soľ a čierne korenie podľa chuti

500 ml zeleninového vývaru

200 ml kokosového mlieka

Olivový olej

Čerstvá petržlenová vňať (na dozdobenie)

Postup prípravy:

Krok 1: Predhriatie rúry

Rúru predhrejte na 200 stupňov Celzia. Správne predhriata rúra zabezpečí rovnomerné upečenie zeleniny a príjemnú chuť polievky.

Krok 2: Príprava zeleniny

Na väčší plech rozložte umytú a nakrájanú zeleninu: červené papriky, batat rozdelený na menšie kusy, rozpolené šalotky a celú hlávku cesnaku.

Karfiolové ružičky samostatne ochuťte zmesou sladkej papriky, kari korenia, mletej rasce, soli a čierneho korenia. Pokvapkajte všetko olivovým olejom.

Krok 3: Pečenie zeleniny

Plech vložte do vyhriatej rúry a pečte približne 35 minút. Zelenina by mala byť mäkká a ľahko opečená. Ak sa niektoré kúsky rýchlejšie zapekajú, vyberte ich skôr, aby neprihoreli.

Krok 4: Chladenie a lúpanie

Po upečení nechajte zeleninu chvíľku vychladnúť. Odstráňte semienka a prípadne aj šupku z paprík. Hlavičku cesnaku jemne vytlačte zo šupky do pripravenej misky.

Krok 5: Rozmixovanie na hladký krém

Všetku upečenú zeleninu vložte do mixéra alebo do hrnca, pridajte zeleninový vývar a kokosové mlieko. Mixujte do hladkej, jemnej konzistencie. Ak je zmes príliš hustá, pridajte vývar podľa potreby.

Krok 6: Dochutenie a servírovanie

Polievku ochutnajte a podľa potreby dochuťte soľou či korením. Servírujte v hlbokých miskách, ozdobené čerstvou petržlenovou vňaťou, pokvapkané trochou kokosového mlieka a prípadne dozdobené kúskami opečeného karfiolu.

Video postup receptu

Ak preferujete názornú prípravu, podrobnú ukážku nájdete vo videorecepte na YouTube:

Vďaka tejto videoukážke ľahko zvládnete celý proces prípravy a budete si istí, že vám neunikne žiadny dôležitý detail.

Zdravotné benefity použitých ingrediencií:

Bataty (sladké zemiaky)

Sú bohaté na vitamín A, vitamín C a vlákninu, ktoré znižujú zápaly a pomáhajú stabilizovať hladinu cukru v krvi.

Karfiol

Obsahuje množstvo vitamínov, minerálov a vlákniny, čo podporuje trávenie, imunitu a celkovú vitalitu.

Kari korenie

Obsahuje kurkumín, ktorý má silné protizápalové vlastnosti, podporuje trávenie a pomáha zmierňovať bolesti a zápaly.

Pre koho je táto polievka ideálna?

Táto krémová polievka je vhodná pre vegetariánov, ľudí s intoleranciou laktózy, aj pre tých, ktorí držia bezlepkovú či paleo diétu. Vďaka svojej výživnosti môže byť podávaná ako samostatné hlavné jedlo alebo ako chutný predkrm.

Záver

Ak hľadáte chutnú, zdravú a jednoduchú alternatívu, ktorá vám pomôže zvládať hladinu cukru v krvi, znižovať zápaly a posilňovať imunitu, určite si túto polievku pripravte. Jemná chuť, príjemná konzistencia a výrazné liečivé účinky ju robia skutočným klenotom v kuchyni. Skúste ju a uvidíte, že jej príprava stojí za to!

Dobrú chuť!