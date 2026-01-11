Liečivá huba, ktorá rastie aj v januári. Stačí sa pozrieť na kôru stromov

Aj počas zimných mesiacov sa oplatí vyraziť do lesa. Nie preto, aby ste naplnili košík, ale aby ste spoznali jednu z najzaujímavejších húb, ktoré sa u nás v prírode objavujú aj uprostred januára. Reč je o Judášovom uchu (Auricularia auricula-judae), hube, ktorá rastie na dreve listnatých stromov a má v tradičnej medicíne dlhú históriu používania.
Kde rastie a ako ju spoznáte?
Judášovo ucho je drevokazná huba, ktorá sa najčastejšie vyskytuje na:
- bazy čiernej
- buku
- vŕbach
- jaseňoch
- duboch
Najradšej má staré, odumierajúce alebo poškodené drevo. Jej plodnice sú pružné, želatínové a vzhľadom pripomínajú ucho – odtiaľ pochádza aj jej názov.
Farebne sa pohybuje od červenohnedej až po olivové odtiene. Huba býva široká niekoľko centimetrov a v sušenej podobe je ľahká a tmavá.
Názov „Judášovo ucho“ vychádza z legendy, ktorá sa s hubou spája už od stredoveku, nejde však o historicky potvrdený fakt — ide len o tradičné vysvetlenie pôvodu mena.
Čo o tejto hube skutočne vieme z výskumov
Judášovo ucho je dobre preskúmaná huba, najmä v súvislosti s výživovými hodnotami a pôsobením niektorých jej zložiek v laboratórnych podmienkach. To, čo je dnes vedecky potvrdené, je nasledovné:
Overené fakty o zložení
Huba obsahuje:
- polysacharidy (najmä betaglukány)
- vlákninu
- minerály ako draslík, vápnik, horčík, fosfor, železo
- malé množstvá vitamínov skupiny B
- rôzne antioxidanty (polyfenoly, flavonoidy)
Tieto látky sú prirodzene prítomné v mnohých jedlých hubách a prispievajú k ich všeobecným výživovým benefitom.
Účinky, ktoré potvrdil výskum – ale len v určitom rozsahu
1. Podpora imunity
Polysacharidy z Judášovho ucha vykazujú v laboratórnych testoch imunomodulačné vlastnosti. To znamená, že môžu ovplyvňovať aktivitu imunitných buniek. Ide však najmä o in vitro a zvieracie štúdie, nie rozsiahle klinické skúšky na ľuďoch.
2. Antioxidačné účinky
Huba obsahuje antioxidanty, ktoré neutralizujú voľné radikály. Antioxidačná aktivita je vedecky potvrdená, no sama o sebe neznamená liečebný účinok pri konkrétnej chorobe.
3. Podpora trávenia vďaka vláknine
Huba je nízkokalorická a bohatá na rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu, ktorá prirodzene podporuje trávenie a zdravie črevného traktu.
4. Potenciálne účinky na hladinu tukov a cukru
Niektoré štúdie na zvieratách naznačujú, že extrakty huby môžu pomáhať regulovať hladinu glukózy a cholesterolu.
Tieto účinky nie sú zatiaľ potvrdené u ľudí a preto sa nepovažujú za liečbu diabetu ani cholesterolu.
Ako sa Judášovo ucho využíva reálne
V kuchyni
Huba je bežnou surovinou v ázijskej gastronómii. Používa sa:
- do polievok
- wok pokrmov
- rizota
- omáčok
Má neutrálnu chuť, zato príjemnú chrupavú konzistenciu.
Vo forme čaju alebo odvaru
Hoci sa odvar z huby tradične používal, jeho účinky sú mierne a môžu súvisieť najmä s obsahom vlákniny a antioxidantov.
Recept na čaj (fakticky bezpečný a tradičný, nie „liečivý“)
Ingrediencie:
- 2 g sušeného Judášovho ucha
- 300 ml vody
- med podľa chuti
Postup:
- Sušenú hubu namočte na 8–10 hodín do studenej vody.
- V tej istej vode ju varte 60–90 minút.
- Preceďte, nechajte mierne vychladnúť a oslaďte.
Takýto nápoj môže prispieť k príjmu antioxidantov a podporiť hydratáciu.
Zhrnutie
✔ Judášovo ucho je jedlá huba rastúca aj v zime.
✔ Obsahuje vlákninu, minerály a polysacharidy so zaujímavými účinkami.
✔ Má antioxidačné a imunomodulačné vlastnosti, potvrdené najmä laboratórne.
✔ Používa sa najmä v ázijskej kuchyni a v tradičnej medicíne.
✖ Nie je dokázané, že lieči vážne choroby alebo nahrádza liečbu predpísanú lekárom.