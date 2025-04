Levanduľa má nových rivalov. Tieto kvety ju tromfnú vo farbe, vôni aj odolnosti

Levanduľa sa všeobecne považuje za jednu z najobľúbenejších kvetov, ktoré môžete pestovať vo svojej záhrade. Vyniká charakteristickou fialovkastou farbou, ktorá vytvára upokojujúci dojem, a zároveň nádherne vonia. Okrem estetického prínosu ponúka aj množstvo možností na domáce využitie.

Hoci levanduľa patrí k trvalkám, ktoré sa dajú využiť pri záhradnom dizajne viacerými spôsobmi, mnohí záhradkári radi hľadajú spôsoby, ako ju vhodne doplniť alebo dokonca v niektorých ohľadoch nahradiť. Ak ju vysadíte pozdĺž okrajov záhonov či záhradných chodníkov, dokáže vytvoriť pôsobivý lem. Pri skupinovej výsadbe niekoľkých levanduľových kríkov v spoločnom trvalkovom záhone sa z nej v čase kvitnutia stane priam neprehliadnuteľná dominanta, ktorá priťahuje pohľady i vzácnych opeľovačov – či už včely alebo motýle.

Jednou z veľkých výhod levandule je jej schopnosť prosperovať v horúcom prostredí s nedostatkom vlahy. Mnoho iných kvetov by v podobných podmienkach rýchlo uhynulo. Navyše vôňa, ktorou levanduľa disponuje, dokáže odohnať komáre a nie je príjemná ani kliešťom, ba dokonca pomáha zbaviť sa bĺch u domácich miláčikov. Vysušené levanduľové vetvičky uložené do šatníka zas odpudzujú mole.

Vysušená levanduľa sa tradične ukladá pod vankúš, pretože sa verí, že prispieva k pokojnejšiemu spánku a môže navodiť príjemné sny. Celkovo je známe a potvrdené, že táto rastlina znižuje stres a pozitívne vplýva na náladu. Napriek tomu, ak neplánujete vlastniť priamo „malú parfumeriu“ a chcete mať v záhrade viac fialovo-modrých variácií, určite oceníte aj iné druhy rastlín. Ďalším dôvodom na hľadanie náhrad či doplnkov je aj fakt, že levanduľa nekvitne príliš dlhý čas. Môže sa teda stať, že ak sa zameriate výlučne na ňu, väčšiu časť sezóny vám v záhonoch bude chýbať ten upokojujúci závan chladných tónov.

Dobrou správou je, že existuje celý rad ďalších kvetín s rozličnými vlastnosťami – či už ide o zaujímavú farbu, príťažlivú vôňu, alebo dlhšie obdobie kvitnutia. Nasleduje niekoľko tipov na rastliny, ktoré sa môžu stať atraktívnou alternatívou k levanduli a zároveň v mnohých prípadoch potešia aj opeľovačov.

Šanta mačacia

Šanta mačacia je vytrvalá rastlina, ktorá môže v záhrade tvoriť rozľahlé koberce alebo väčšie kopuly – závisí to od konkrétneho druhu. Ako už napovedá názov, túto rastlinu obľubujú najmä mačky, no na svoje si prídu aj opeľovače, predovšetkým včely. Veľkou výhodou šanty je jej dlhé obdobie kvitnutia – kvetmi vás bude tešiť od mája do septembra, čo je v porovnaní s levanduľou zvyčajne dlhšie.

Pokiaľ ide o pestovanie, šanta mačacia miluje slnečné stanovisko s dobre priepustnou pôdou, obohatenou o organickú hmotu. Raz, keď sa rastlina ujme, stará sa o seba prakticky sama. Jediné, na čo nesmiete zabudnúť, je jarný zostrih, ktorým jej dodáte svieži vzhľad a podporíte novú vlnu kvetov.

Šalvia hájna

Šalvia hájna (Salvia nemorosa) je ďalšou obľúbenou trvalkou, ktorá svojimi modrofialovými kvetmi môže pripraviť v záhrade dlhotrvajúci farebný koncert – kvitne od mája až do septembra. Tajomstvom jej nepretržitého kvitnutia je odstrihávanie odkvitnutých stoniek po prvej vlne kvetov; tým ju povzbudíte k tvorbe nových.

Táto rastlina znáša slnečné a suché stanovištia i chudobnejšiu pôdu. Hoci je jej výška zväčša len okolo 30 cm, po čase sa pomerne bohato rozrastie do šírky. Dostupná je aj v bielych či ružových variantoch, takže si môžete namiešať rôznofarebnú kombináciu. Vôňou sa síce levanduli zďaleka nevyrovná, no to, že ju veľmi radi obletujú včely a čmeliaky, je overený fakt.

Veronika klasnatá

Veronika klasnatá (Veronica spicata) je známa svojou nenáročnosťou a bohatým kvitnutím. Ak rastlinu po prvej vlne kvetov mierne zrežete, zvykne kvitnúť ešte raz. Dorastá do výšky zhruba 20 až 60 cm (v závislosti od konkrétnej odrody) a postupne sa rozrastá do okolia. K dispozícii sú aj biele, ružové, fialové či modré formy, pričom každá z nich je vyhľadávaná opeľovačmi.

Yzop

Yzop lekársky (Hyssopus officinalis) so svojimi drobnými bielymi a modrými kvetmi a výrazne bylinkovou arómou predstavuje ďalší zaujímavý tip, ak túžite po rastline podobnej levanduli. Využijete ho aj v kuchyni, pretože vďaka nemu získajú jedlá zaujímavejšiu chuť, pričom zároveň môže pomôcť pri lepšom trávení, najmä ak to niekedy preženiete s dobrým jedlom. Podobne ako levanduľu ho môžete sušiť a pridávať do čajových zmesí alebo voňavých potpourri.

Yzop miluje slnečné stanoviská, no v tých najväčších popoludňajších horúčavách by mal mať aspoň kúsok tieňa. Každú jar ho odporúčame zostrihnúť, aby sa udržiaval kompaktný tvar kríka a podporil sa rast nových výhonkov.

Perovskia, známa aj ako „ruská šalvia“

Perovskia atriplicifolia, ľudovo prezývaná ruská šalvia, je vytrvalá bylina, ktorá pôsobí takmer nezničiteľným dojmom. Vyznačuje sa dlhým obdobím kvitnutia – od júla až do septembra – a vysokými stonkami s jemnými, akoby striebristými listami. Kvetenstvo je zafarbené do modrofialových až levanduľových odtieňov, takže ľahko prepožičia záhonu zaujímavú a neprehliadnuteľnú textúru.

Perovskia je navyše mimoriadne odolná: poradí si s rôznymi typmi pôd (vrátane piesčitej či zásaditej), znesie nepravidelnú zálievku, dlhšie obdobia sucha a dobre toleruje aj mestské prostredie s vyššou mierou znečistenia ovzdušia. Niet divu, že sa často vysádza pri hlavných cestných ťahoch.

Ak sa teda usilujete do záhrady vniesť upokojujúce fialovo-modré tóny a zároveň hľadáte rastliny odolné voči horúcemu slnku či suchu, tieto alternatívy môžu byť ideálnou voľbou. Každá z uvedených kvetín má špecifické požiadavky na pestovanie a inú vôňu či využitie, ale všetky dokážu spoľahlivo nahradiť či doplniť levanduľu. Navyše vám zabezpečia rozmanitosť kvetov počas dlhšieho obdobia roka, než je to pri samotnej levanduli.

V prípade, že by ste chceli zachovať pôvodný koncept s levanduľou, môžete ju doplniť týmito rastlinami a vytvoriť tak dokonale harmonické, farebné a voňavé záhony, ktoré budú lákať opeľovače a tešiť vaše zmysly. Samozrejme, výber už závisí iba od vašej predstavy o ideálnej záhrade a od podmienok, ktoré máte k dispozícii.

Nech už sa rozhodnete pre akúkoľvek kombináciu, nezabudnite, že správna starostlivosť v čase zakoreňovania je kľúčová. Každá trvalka potrebuje spočiatku trochu pozornosti, aby sa uchytila, no potom už dokáže priniesť bohatú nádielku kvetov a radosti. Levanduľa síce zostáva nestarnúcou klasikou, no dajte šancu aj týmto alternatívam – možno práve objavíte novú obľúbenú rastlinu, ktorá vám v záhrade vydrží dlhé roky.