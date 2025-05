Letuška prezradila chyby, ktoré by ste v lietadle nikdy nemali robiť. Slováci ich však opakujú stále dookola

Leto je tradične časom dovoleniek, keď sa tisíce Slovákov vydávajú k moru. Mnohí pritom cestujú lietadlom len raz do roka a ich skúsenosti s leteckou prepravou sú minimálne. A práve z tohto dôvodu vznikajú situácie, ktoré komplikujú cestu ostatným cestujúcim aj palubnému personálu.

Zatiaľ čo počas pravidelných liniek veľké problémy zvyčajne nenastávajú, charterové lety organizované cestovnými kanceláriami bývajú často plné cestujúcich, ktorí pristupujú k lietaniu štýlom „čo nie je výslovne zakázané, je povolené“. Pravdou však je, že existujú aj neoficiálne pravidlá, ktoré síce palubný personál striktne nevymáha, no ich rešpektovanie výrazne spríjemní let všetkým pasažierom. Práve tieto pravidlá objasnila skúsená letuška.

Zabudnite na kraťasy a minisukne

Veľa Slovákov si pred odchodom na letisko oblečie šortky, bermudy alebo krátke šaty, čo je úplne pochopiteľné vzhľadom na letné teploty a dovolenkovú náladu. Podľa odporúčaní letušiek by ste však mali zvážiť úplne iný prístup. Do lietadla je ideálne nastúpiť v dlhých nohaviciach alebo dlhšej sukni. Prečo je to dôležité?

Odpoveď je jednoduchá – hygienické dôvody. Nikdy neviete, kto sedel na vašom sedadle pred vami a či bol dostatočne ohľaduplný. Sedačky v lietadle sú často plné baktérií, a preto je lepšie, ak vaše nohy nie sú v priamom kontakte s povrchom sedadla. Zároveň tým prejavíte ohľaduplnosť aj voči tým, ktorí prídu po vás.

Opierať sa o okienko nie je dobrý nápad

Pohodlne sa usadiť v lietadle a oprieť hlavu o okienko patrí medzi časté zvyky mnohých cestujúcich. Hoci to pôsobí nevinne a pohodlne, práve okienka patria medzi najviac znečistené miesta v kabíne lietadla. Denne sa ich dotýkajú stovky ľudí a ich čistenie medzi letmi býva často len povrchné. Každým dotykom a opieraním tak ešte viac prispievate k ich znečisteniu.

Ak si počas letu chcete trochu pospať alebo relaxovať, je vhodnejšie použiť vlastný vankúš alebo aspoň dezinfikovať povrch okienka vlhčenou utierkou, ktorú by ste mali mať počas letu vždy po ruke.

Nohy a lakte držte mimo uličky

Kedysi bolo miestom snov každého cestujúceho sedadlo pri okienku, no čoraz viac ľudí objavuje výhody miesta v uličke. Umožňuje pohodlný prístup na toaletu alebo jednoduchšie vstávanie bez toho, aby ste museli rušiť spolucestujúcich. Napriek tomu sa treba správať ohľaduplne.

Ak sedíte pri uličke, držte nohy a lakte vždy na svojom mieste. Je veľmi nepríjemné, ak vaša noha alebo lakeť blokujú úzky priestor, ktorým sa pohybuje palubný personál a ostatní cestujúci. Nielenže tým sťažujete pohyb v kabíne, ale riskujete aj nepríjemné úrazy spôsobené prechádzajúcimi vozíkmi s občerstvením.

Pri nastupovaní nezdržujte ostatných

Jedným z najviac stresujúcich momentov v lietadle býva práve nástup do kabíny. Predstavte si, že do úzkeho priestoru naraz vkročí aj viac ako sto ľudí. Je jasné, že chaos vznikne ľahko, no vy môžete pomôcť tomu, aby nástup prebehol hladko a rýchlo.

Po vstupe do lietadla čo najskôr lokalizujte svoje sedadlo a vstúpte do príslušnej rady. Vyhnite sa zdržiavaniu sa v hlavnej uličke, napríklad pri ukladaní batožiny do hornej priehradky. Ak je priehradka práve obsadená alebo vidíte, že blokujete ostatných, radšej ustúpte nabok, alebo chvíľu počkajte. Nie je nič horšie, než keď jediný človek zastaví celý rad pasažierov.

Čo by ste mali ešte zvážiť pred letom?

Letušky odporúčajú aj ďalšie drobnosti, ktoré môžu váš let spríjemniť. Napríklad prineste si vlastnú vodu, slúchadlá či očnú masku, aby ste sa cítili komfortnejšie a menej závislí od obmedzenej ponuky na palube. Dbajte aj na svoju hygienu – antibakteriálne gély alebo dezinfekčné obrúsky by mali byť samozrejmosťou. Nezabúdajte tiež na slušnosť a trpezlivosť, pretože aj letušky sú len ľudia a ocenia vašu ohľaduplnosť.

Ak budete tieto rady dodržiavať, nielenže spríjemníte let sebe, ale aj všetkým okolo vás.