Letovisko Przyjezierze. Poľské „vnútrozemské more“, ktoré nadchne atmosférou prímorských destinácií

Zlatisté pláže, priezračná voda s nádychom tyrkysu, vôňa borovicových lesov a pulzujúci život pri vode. To všetko by ste očakávali pri Stredozemnom mori, no v skutočnosti sa toto čarovné miesto nachádza oveľa bližšie – na severe Poľska. Práve tam, v oblasti Żnin-Mogilno, leží obľúbená turistická lokalita Przyjezierze a nádherné jazero Ostrowskie, ktoré láka tisíce turistov nielen z Poľska, ale aj zo zahraničia.