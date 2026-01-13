Leto je bližšie, než sa zdá. 7 európskych miest, kde sa v januári skutočne ohrejete. Zbavte sa zimy aspoň na pár dní

Aj keď je u nás v januári pravidelne pod bodom mrazu, v niektorých častiach Európy panuje oveľa miernejšie počasie. Nečakajte tropické teploty ani more vhodné na dlhé kúpanie, no existuje niekoľko miest, kde sú dni citeľne teplejšie, slnečnejšie a vhodné na turistiku alebo jednoduchý únik pred zimou.
Tu je sedem európskych destinácií, kde sú januárové teploty podľa dlhodobých klimatických priemerov stabilne najvyššie.
1. Kanárske ostrovy – najteplejšie miesto Európy v januári
Dlhodobý januárový priemer (AEMET):
- Denné maximum: 19–21 °C
- Nočné minimum: 14–16 °C
- Slnečné hodiny: 6–7 denne
- Zrážky: nízke až stredné podľa ostrova
Kanárske ostrovy sú najistejšou zimnou voľbou v Európe, pokiaľ ide o teplejšie počasie. Nejde o letné horúčavy, ale o stabilne mierne teploty, ktoré sú príjemné na prechádzky aj turistiku. Najteplejšie býva Tenerife a Gran Canaria, najsuchšie Fuerteventura a Lanzarote.
2. Madeira – ostrov večnej jari s veľmi stabilnou klímou
Oficiálne klimatické priemery (IPMA Portugalsko):
- Denné maximum: 18–19 °C
- Nočné minimum: 13–14 °C
- Zrážky: vyššie ako v lete, január patrí k najdaždivejším mesiacom
- Slnečné hodiny: 4–5 denne
Madeira má jedno z najstálejších podnebí na svete. Január je chladnejší a vlhší, ale stále veľmi mierny. Je to ideálny čas na turistiku – prší často, no krátko, a fauna aj vodopády sú vďaka tomu mimoriadne živé.
3. Rhodos – mierna zima s teplotami nad európskym priemerom
Dlhodobé hodnoty (Hellenic National Meteorological Service):
- Denné maximum: 14–15 °C
- Nočné minimum: 9–10 °C
- Zrážky: január je jedným z najdaždivejších mesiacov
- Slnečné hodiny: 3–5 denne
Rhodos nie je teplý v pravom slova zmysle, ale v porovnaní s kontinentálnou Európou je zima výrazne miernejšia. Južné a východné pobrežie má menej vetra a o niečo vyššie teploty.
4. Algarve (Portugalsko) – jedno z najslnečnejších miest Európy v zime
Klimatické údaje (IPMA):
- Denné maximum: 15–16 °C
- Nočné minimum: 8–9 °C
- Slnečné hodiny: 5–6 denne
- Zrážky: stredné (zima je vlhkejšia než leto)
Algarve patrí k regiónom s najvyšším počtom slnečných dní v Európe aj v zime. Hoci na kúpanie to nie je, počasie je ideálne na poznávanie pobrežia, útesov a historických miest.
5. Costa del Sol (Španielsko) – zima plná slnka
Dlhodobé priemery (AEMET):
- Denné maximum: 16–17 °C
- Nočné minimum: 8–10 °C
- Slnečné hodiny: 5–6 denne
- Zrážky: nízke až stredné
Costa del Sol má jedny z najmiernejších zím na európskom pevninskom území. Spojenie slnka, miernych teplôt a nízkej pravdepodobnosti extrémneho počasia robí región atraktívny aj mimo hlavnej sezóny.
6. Malta – viac ako 300 slnečných dní v roku
Klimatické priemery (Malta Meteorological Office):
- Denné maximum: 15–16 °C
- Nočné minimum: 10–11 °C
- Slnečné hodiny: 5–6 denne
- Zrážky: nízke až stredné
Zima na Malte býva veterná, no stále výrazne príjemnejšia než v strednej Európe. Ideálne podmienky na pamiatky, prechádzky či celodenné výlety. More je chladné (okolo 15 °C), ale krajina dýcha pokojom.
7. Cyprus – najviac slnečných dní zo všetkých zimných európskych destinácií
Klimatické dáta (Cyprus Department of Meteorology):
- Denné maximum: 16–17 °C
- Nočné minimum: 7–9 °C
- Slnečné hodiny: 5–6 denne
- Ročný počet slnečných dní: približne 330–340
Cyprus má v januári veľmi mierne počasie, vhodné na turistiku aj pamiatky. Teplota mora sa drží okolo 17 °C, čo je na európsku zimu pomerne vysoká hodnota, no väčšina turistov sa aj tak nekúpe.
Zhrnutie: Kde je v Európe v januári najteplejšie?
Podľa klimatických priemerov je rebríček jednoznačný:
- Kanárske ostrovy – najteplejšie a najslnečnejšie
- Madeira – stabilná klíma, mierne teploty
- Cyprus – veľa slnka, mierna zima
- Costa del Sol
- Algarve
- Malta
- Rhodos – najchladnejší, ale stále mierny oproti európskemu vnútrozemiu