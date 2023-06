Letné kvety a letná záhrada idú dokopy

A opäť je tu leto. Čas oddychu, dovoleniek, ale aj intenzívnej práce v záhrade. Záhrada má v každom ročnom období inú podobu, potrebuje odlišnú starostlivosť a výber rastlín. Poďte sa s nami inšpirovať, čo vám v záhrade urobí radosť práve v lete.

Prinášame vám prehľad najkrajších letničiek, medzi ktorými je radosť sa rozhodovať. Pripomenieme vám, ako sa o ne správne starať či ako ich vhodne kombinovať do farebných tónov.

Nezameniteľné čaro letnej záhrady

Priesady letničiek, napríklad cínie, astrovky, aksamietnice, slamihy, papuľky či krasuľky, vysádzame na pripravený a odburinený záhon (môže byť obohatený o humus) až do polovice mája. Už začiatkom mája vysievame priamo na záhon niektoré rýchlorastúce druhy – slnečnice, kapucínky, aksamietnice, jednoročné okrasné trávy, rezedu a ďalšie. S výsadbou chúlostivejších druhov počkáme do druhej polovice mesiaca. Letničky potrebujú slnečné miesto, dostatok vlahy, priepustnú, nie kamenistú pôdu a pravidelný prísun živín. To podporí bohatšie kvitnutie a atraktívnejší vzhľad. S prihnojovaním treba začať až o dva či tri týždne po výsadbe.

Usporiadanie na záhone Pri zakladaní letničkového záhona je dôležité jednotlivé rastliny správne usporiadať. Na jeho okraje patria nižšie, takmer kobercovito rastúce letničky, napríklad lobularie, železníky, begónie, lobelky, netýkavky či otočník, ktoré tvoria hranicu medzi trávnikom a vyššími letničkami. Za nimi môžeme vysadiť vyššie druhy, napríklad petúnie (nemusíme ich pestovať len v črepníkoch), nižšie aksamietnice (Tagetes patula), šalvie (Salvia splendens), okrasný tabak (Nicotiana), papuľky (Antirrhinum majus), nízke georgíny (Dahlia pinnata), rudbekie (Rudbeckia hirta), limonky (Limonium sinuatum), láskavec (Amaranthus caudatus), širokokalich (Molucella), astrovky a cínie. Dozadu na záhon sústredíme vyššie letničky, ako sú kleomy (Cleome), krasuľky (Cosmos bipinatus), okrasné maky (Papaver somniferum), vyššie aksamietnice (Tagetes erecta) alebo slnečnice. Ak sa na záhon budeme pozerať z viacerých strán (je umiestnený niekde uprostred záhrady), najnižšie druhy letničiek vysaďme dookola a najvyššie do stredu. Do letničkového záhona môžeme zakomponovať aj stromčekovú ružu.

Kvitnúce balkóny V máji je ideálny čas aj na výsadbu kvitnúcich letničiek do debničiek a vegetačných nádob. Rastliny treba vyberať s ohľadom na ich pestovateľské nároky – niektoré druhy letničiek sa hodia na slnečné miesta (tu je výber najširší), iné zasa na tienisté. Trendom sú zmiešané výsadby, nesmieme však zabúdať, že v jednej nádobe môžu rásť len rastliny s podobnými nárokmi na svetlo, vlahu a živiny. Skombinovať sa dajú rôzne rastové formy – krovité aj plazivé. V širšej debničke môžeme vysádzať do dvoch radov – výsledný efekt je veľkolepejší. Keď je debnička hlbšia, môžeme do zadnej časti vysadiť drevitejšie letničky a do prednej napríklad muškáty či surfínie. Jednotný farebný tón pôsobí harmonicky, no zaujímavé sú aj kontrasty, napríklad červená, modrá a žltá, prípadne modrá a oranžová alebo žltá a fialová. Alfou a omegou je kvalitný substrát, určený na kvitnúce balkónové rastliny, do ktorého je dobré pridať aj dlhodobo pôsobiace hnojivo.

Astrovka Kvety astrovky môžu mať rôznu veľkosť, farbu aj tvar. V ponuke je veľa nádherných kultivarov. Kvety sú vhodné aj do vázy. Vysádzame: predpestované priesady v máji Vysievame: v apríli do pareniska alebo na voľný záhon Potrebuje: priepustnú pôdu, slnko, polotieň, dostatok vlahy, pravidelné odstraňovanie odkvitnutých kvetov Využitie: zmiešané kvetinové záhony

Cínia Bohato rozkonárená a husto olistená letnička, ktorá kvitne počas celého leta. Vysádzame: predpestované priesady v máji Vysievame: v apríli do pareniska, prípadne na voľný záhon Potrebuje: slnko, priepustnú pôdu, dostatok vlahy Využitie: v pozadí alebo strede zmiešaných kvetinových záhonov

Papuľka Táto trsovito rastúca letnička je vysoká asi 80 cm. Vzpriamené rôznofarebné súkvetia sú vhodnejšie skôr do pozadia záhona. Takisto je vhodná na rez do vázy. Vysádzame: predpestované priesady v máji Vysievame: veľmi skoro na jar do debničiek v skleníku, rozmnožuje sa aj samovýsevom Potrebuje: pôdu bohatú na humus, dostatok slnka a vlahy, odstraňovanie odkvitnutých kvetov Využitie: kvetinové záhony (najmä na vidieku), nižšie druhy sú vhodné aj do vegetačných nádob

Povojník Rýchlo rastúca popínavá letnička, ktorá zakryje napríklad nevzhľadný plot či stenu. Vysádzame: len priamy výsev, nie priesady, neznáša presádzanie Vysievame: priamo do voľnej pôdy alebo do nádob v apríli a máji Potrebuje: veľa slnka, výdatnú zálievku, chránené miesto Využitie: ideálna na rýchle zakrytie nevzhľadných miest, na ploty aj pergoly, vhodná na pestovanie na balkóne

Netýkavka Slnko jej nesvedčí, ale v tieni bude táto nižšia letnička naozaj štedrá, aspoň čo sa týka záplavy kvetov. Nemusia sa jej obávať ani začiatočníci. Vysádzame: predpestované priesady v máji Vysievame: veľmi skoro na jar do debničiek v skleníku Potrebuje: polotieň až tieň, dostatok vlahy a prísun živín Využitie: okraje kvetinových záhonov, pri jazierku, vegetačné nádoby, úzke záhony, vhodná aj na miesta pod stromami

Kapucínka Žltooranžové kvety plazivej kapucínky prevoňajú záhradu aromatickou vôňou. Vysádzame: z priamych výsevov, neznáša presádzanie Vysievame: v apríli a máji priamo do voľnej pôdy, do hniezd dávame dve až tri semená Potrebuje: chudobnejšiu a priepustnú pôdu, slnko alebo polotieň, zálievku Využitie: okraje kvetinových záhonov, vegetačné nádoby, vynikne aj v kombinácii so zeleninou

Šalvia Táto letnička pôsobí na záhone veľmi elegantne. Jej ohnivočervené strapcovité kvety sú neprehliadnuteľné. Kvitne aj na fialovo a žltobielo. Vysádzame: predpestované priesady v máji Vysievame: veľmi skoro na jar do debničiek v skleníku Potrebuje: pôdu bohatú na humus, dostatok vlahy, pravidelný prísun živín a odstraňovanie odkvitnutých kvetov Využitie: kvetinové záhony aj vegetačné nádoby (vhodnejšie sú väčšie)

Krasuľka Ak chceme záhon zaplniť, nie však preplniť, vhodná je mohutná, ale vzdušná krasuľka s krásnymi ružovými, fialovými alebo bielymi kvetmi. Vysádzame: predpestované priesady v máji Vysievame: v apríli do parenísk alebo priamo na voľný záhon Potrebuje: priepustnú pôdu, prísun vlahy a živín, nie silné slnko a sucho Využitie: pozadie alebo stred zmiešaných kvetinových záhonov

Nechtík Nie je príliš vysoký, preto z neho bude viac úžitku v popredí záhona. Ide o aromatickú a bohato kvitnúcu letničku s liečivými účinkami – slúži aj na výrobu domácej masti. Vysádzame: predpestované priesady v máji, lepší je však priamy výsev Vysievame: skoro na jar priamo na voľný záhon alebo skoro na jeseň Potrebuje: dostatok slnka, výživný, priepustný a mierne vlhký substrát Využitie: vidiecke kvetinové záhony, výsadby s bylinkami, okraje záhonov, okolie chodníkov

Aksamietnica Táto nízka letnička je naozaj vďačná rastlina – pri pravidelnej zálievke zdobí záhradu svojimi výraznými žltými či žltooranžovými kvetmi až do príchodu prvých mrazov. Pre svoju nenáročnosť je vhodná aj pre začiatočníkov. Vysádzame: predpestované priesady v máji a júni Vysievame: v apríli do parenísk a v máji priamo na záhon alebo do vegetačných nádob Potrebuje: dostatok slnka, no znesie aj polotieň, priepustnú pôdu, vlahu, treba pravidelne odstraňovať odkvitnuté kvety, potrebné je aj občasné prihnojenie Využitie: okraje kvetinových záhonov, zmiešané výsadby so zeleninou, vegetačné nádoby

Základná starostlivosť

Stanovište Musí byť slnečné, len niektorým letničkám vyhovuje aj polotieň.

Pôda Mala by byť kyprá a s vyšším obsahom živín. Keď pripravujeme záhon, je dobré primiešať do substrátu pomaly rozpustné hnojivo, prípadne môžeme pôdu pred výsevom obohatiť o preosiaty kompost. Vysievanie a vysádzanie Letničky môžeme na záhony vysievať (do riadkov alebo do malých jamiek) alebo vysádzať už predpestované priesady v polovici mája.

Zálievka Od okamihu ich výsevu či vysadenia je dôležitá zálievka, najlepšie skoro ráno alebo neskôr večer. Zalievať treba priamo ku koreňom.

Prihnojovanie Prihnojujeme formou zálievky raz za týždeň či dva. Nevyhnutná starostlivosť Treba odstraňovať burinu, kypriť pôdu a priebežne odstrihávať odkvitnuté kvety – to zabezpečí bohaté kvitnutie počas celého leta.

Správne miesto • na slnko aksamietnice, ageráty, lobularie, šalvie, astrovky, cínie, slamihy, rudbekie, láskavec, krasuľky, gerogíny, slnečnice, klinčeky, ostrôžky, gazánie, slncovky, papuľky,železníky, limonky • do polotieňa netýkavky, begónie, lobelky, lobularie, okrasný tabak, okrasné maky, aksamietnice, širokokalich–>

Zladenie výsadby

biely netýkavky, georgíny, krasuľky, cínie, astrovky, lobulárie, železníky, okrasný tabak, osteospermum

žltý aksamietnice, slnečnice, limonky, slamihy, rudbekie, slncovky, cínie, kapucínky, krásnoočko, nechtík, gazánie, osteospermum

červený šalvia, cínie, astrovky, netýkavky, okrasný tabak, hlaváčik, lobélie (vyššie druhy), hrachor, klinčeky, láskavec

ružový netýkavky, krasuľky, papuľky, agerát, kleoma, slezovec, hrachor, fialy, lobulárie, cínie, astrovky, georgíny, suchokvet

modrý a fialový agerát, lobelky, lobulária, černušky, železníky, šalvie, petúnie, limonky, otočník, osteospermum, ostrôžky, agastache

zelený širokokalich, okrasný tabak, láskavec

