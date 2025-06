Letné búrky lámu stromy. Kedy je možné ich vyrúbať bez povolenia? Odborník radí, čo hovorí zákon

Letné búrky na Slovensku bývajú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Prinášajú so sebou prudké nárazy vetra, výdatné zrážky, a často aj blesky, ktoré dokážu výrazne poškodiť dreviny na pozemkoch. Mnohé stromy skončia vyvrátené, rozštiepené alebo majú nebezpečne nalomené konáre. V takýchto situáciách sa môže zdať samozrejmé, že je potrebné strom okamžite odstrániť. No pozor – slovenská legislatíva presne stanovuje, kedy je výrub bez povolenia možný a kedy nie.

Správne posúdenie situácie vám môže ušetriť množstvo problémov. Aj keď konáte s najlepším úmyslom, porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny môže viesť k nemalým pokutám.

Aký zákon upravuje výrub stromov na Slovensku?

Na Slovensku sa výrub drevín riadi predovšetkým zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Tento zákon hovorí, že na výrub stromov je vo všeobecnosti potrebné získať súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je najčastejšie obecný alebo mestský úrad.

Existujú však situácie, v ktorých výrub nie je potrebné vopred ohlasovať ani žiadať povolenie. No tieto výnimky sú presne určené a treba ich poznať, aby ste sa nedostali do konfliktu so zákonom.

Kedy je možné vyrúbať strom bez povolenia?

Najčastejšia a najdôležitejšia výnimka sa týka bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku. Ak je strom po búrke vážne poškodený – napríklad je vyvrátený, visí nad domom, elektrickým vedením alebo hrozí jeho pád na cestu či chodník – možno ho odstrániť okamžite, bez súhlasu úradu.

Výrub bez povolenia je teda možný, ak:

strom predstavuje akútne a zjavné nebezpečenstvo ,

, situáciu nemožno riešiť iným spôsobom (napr. len orezaním konárov),

ide o nutný zásah na ochranu zdravia alebo majetku.

Príklady:

strom po búrke visí nad strechou alebo spadol na plot,

konár sa nebezpečne nakláňa nad chodník alebo cestu,

drevina je po zásahu blesku poškodená a môže sa zrútiť.

Čo robiť po výrube?

Aj keď výrub prebehne bez povolenia, máte podľa zákona tzv. oznamovaciu povinnosť. To znamená, že do 5 pracovných dní musíte písomne informovať príslušný orgán ochrany prírody (obec alebo mesto), že ste výrub vykonali z dôvodu bezprostredného ohrozenia.

Vaše oznámenie by malo obsahovať:

dátum a dôvod výrubu,

druh a približnú veľkosť dreviny,

presné miesto (napr. adresa, parcelné číslo),

ideálne aj fotodokumentáciu poškodenia a výrubu.

Fotografie nie sú síce povinné, ale môžu vám výrazne pomôcť v prípade kontroly. Odporúča sa zdokumentovať strom pred výrubom aj po zásahu.

Nie každý poškodený strom možno vyrúbať hneď

Veľa ľudí si myslí, že keď je strom po búrke polámaný alebo neestetický, môžu ho automaticky vyrúbať. Nie je to tak. Ak poškodenie nepredstavuje okamžité nebezpečenstvo, je potrebné podať žiadosť o výrub.

Napríklad:

ak má strom iba polámané vetvy, ktoré neohrozujú okolie,

ak sa nachádza v stabilnej polohe, aj keď je čiastočne poškodený,

ak strom stojí v chránenej oblasti (napr. v chránenom krajinnom území).

Ďalšie výnimky z povolenia

Okrem havarijných situácií existujú aj iné výnimky, kedy nie je potrebné žiadať o výrub:

ovocné stromy rastúce na oplotenom pozemku rodinného domu,

rastúce na oplotenom pozemku rodinného domu, dreviny s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm,

meraným vo výške 130 cm, kríkové porasty do výmery 10 m² ,

, dreviny rastúce v záhradkách alebo na viniciach, ktoré nie sú verejne prístupné.

Tieto výnimky však neplatia, ak sa strom nachádza v:

chránenom území alebo ochrannom pásme,

alebo ochrannom pásme, pamiatkovo chránenom území ,

, stromoradie – teda v rade stromov pozdĺž cesty, aleje a pod.

Oplatí sa poradiť s odborníkmi

Ak si nie ste istí, či danú drevinu možno vyrúbať bez povolenia, obráťte sa na miestny úrad, prípadne na odborníka – arboristu. Je lepšie venovať pár minút konzultácii, než riskovať pokutu v stovkách eur za neoprávnený výrub. Úrady navyše často posúdia situáciu individuálne a môžu výrub schváliť aj vo výnimočných prípadoch.