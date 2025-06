Letná záhrada v anglickom štýle: Ako si vytvoriť romantický raj plný kvetov

Keď vstúpite do záhrady inšpirovanej anglickým vidiekom, zrazu akoby ste sa preniesli do stránok starých britských románov. Vzduchom sa nesie jemná vôňa ruží, zmes farebných kvetov vytvára nenútenú atmosféru a všetko pôsobí prirodzene, no zároveň rozprávkovo. Anglický záhradný štýl nie je iba o krásnych rastlinách. Je to predovšetkým umenie zachytiť romantickú atmosféru, v ktorej vládne jemná nedbalosť, štipka nostalgie a pocit slobody.