Letecké spoločnosti vydali varovanie. Toto už na palubu lietadla vziať nesmiete

Cestujúci, ktorí pravidelne využívajú nízkonákladové aerolínie ako Ryanair, už dobre vedia, že veľkosť príručnej batožiny sa neustále zmenšuje. Najnovšie sú rozmery kufríka tak minimalistické, že ich mnohí prirovnávajú ku klasickej škatuli od topánok. Zbaliť sa na dovolenku do takéhoto minipriestoru je preto naozajstná výzva. Našťastie poznáme zopár šikovných trikov, vďaka ktorým sa vyhnete príplatkom za nadrozmernú batožinu a ušetríte stovky eur ročne.

Menej komfortu za nižšiu cenu

Známe pravidlo hovorí, že kto chce lacné letenky, musí obetovať časť svojho pohodlia. Do ceny lístka nízkonákladových spoločností je spravidla zahrnutá iba jediná príručná batožina, pričom rozmery aj hmotnosť sú prísne kontrolované. Každý centimeter alebo kilogram navyše znamená poriadne mastnú pokutu. Preto ešte pred cestou starostlivo zvážte, čo so sebou naozaj potrebujete a čo môžete pokojne nechať doma.

Pýtajte sa sami seba – naozaj potrebujem vlastný uterák?

Väčšina hotelov a ubytovacích zariadení poskytuje svojim hosťom uteráky a často aj základné hygienické potreby zdarma. Oplatí sa preto pred odletom skontrolovať webstránku či zavolať priamo na recepciu a overiť si, čo vám naozaj poskytnú. Rovnako nie je nutné nosiť objemný cestovný fén, ktorý taktiež býva súčasťou výbavy väčšiny hotelových izieb.

Ako sa zbaliť efektívne a využiť každý centimeter

Keď už máte vybrané len to najnutnejšie, prichádza druhá, ešte dôležitejšia fáza balenia. Efektívne uloženie vecí do batožiny dokáže ušetriť omnoho viac miesta, než by ste čakali.

Skúsení cestovatelia odporúčajú napríklad:

Rolovanie oblečenia: Táto technika umožňuje minimalizovať voľný priestor a zároveň zabraňuje pokrčeniu odevov.

„Bundle packing“: Ide o metódu skladania vecí do jedného väčšieho balíka, pričom vrchná vrstva oblečenia drží všetko pevne pohromade.

Vertikálne balenie: Kufor neukladajte vodorovne, ale vertikálne. Tento spôsob dokáže ušetriť mnoho centimetrov, pretože všetky veci budú tesne pri sebe a vzduchové medzery takmer zmiznú.