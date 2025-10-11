Lesný kúpeľ. Terapia, ktorá lieči stres, posilňuje imunitu a navodzuje vnútorný pokoj, a pritom sa nemusíte ani namočiť

Možno ste už počuli pojem lesný kúpeľ alebo japonské slovo šinrin-joku. Nejde o kúpanie vo vode, ale o terapeutický pobyt v lese, počas ktorého človek vedome vníma svoje okolie všetkými zmyslami – vidí farby, počuje zvuky, cíti vône aj dotyk vetra. Tento prístup vznikol v Japonsku v 80. rokoch 20. storočia ako reakcia na rastúci stres moderného života.
Čo presne je lesný kúpeľ
Lesný kúpeľ je forma relaxácie, ktorá kombinuje vedomé vnímanie prírody, pokojný pohyb a ticho. Cieľom nie je športovať ani meditovať v klasickom zmysle, ale byť v prítomnosti – bez telefónu, bez plánov, len s otvorenými zmyslami.
„Pobyt v prírode pomáha ľuďom spomaliť, zamerať pozornosť na prítomný okamih a znížiť mentálne napätie,“ vysvetľuje klinická psychologička, ktorá sa venuje terapiám založeným na všímavosti (mindfulness).
Les ako prirodzené antistresové prostredie
Viaceré vedecké výskumy ukazujú, že pobyt v lese znižuje hladinu stresových hormónov, najmä kortizolu, a mierne znižuje krvný tlak aj tepovú frekvenciu.
V roku 2010 japonskí vedci sledovali ľudí, ktorí trávili viac dní v lesnom prostredí, a zistili, že sa u nich zvýšila aktivita tzv. NK-buniek – prirodzených obrancov imunitného systému. Tento efekt sa udržal niekoľko dní po návrate do mesta.
Ďalšie štúdie potvrdili, že lesné prostredie napomáha lepšiemu spánku, zníženiu úzkosti a zlepšeniu nálady.
Treba však dodať, že účinky sa neobjavia po pár minútach – väčšinou ide o dlhodobejší vplyv pravidelných prechádzok alebo víkendových pobytov v prírode.
Prečo má les také účinky
Lesné prostredie sa od mestského líši nielen tichom a zeleňou, ale aj mikroklímou a chemickým zložením vzduchu. Stromy totiž uvoľňujú fytoncídy – prírodné látky, ktoré chránia rastliny pred baktériami a plesňami.
Podľa výskumov môžu tieto látky v malých množstvách pôsobiť priaznivo aj na ľudský organizmus – pomáhajú uvoľniť dýchanie a podporujú pocity pokoja.
Rovnako dôležitý je aj samotný vizuálny kontakt so zeleňou – zelená farba a prirodzené svetlo zlepšujú sústredenie a znižujú mentálnu únavu.
Ako si dopriať svoj vlastný lesný kúpeľ
Lesný kúpeľ môže vyskúšať každý, kto má prístup k prírode – nie je potrebný žiadny sprievodca ani špeciálne vybavenie.
- Vyberte si pokojné miesto v lese alebo parku.
- Odložte telefón a všetky rušivé veci.
- Kráčajte pomaly, bez cieľa.
- Zastavte sa, nadýchnite sa vône lesa, dotknite sa stromu.
- Skúste si všímať, čo počujete, cítite a vidíte.
- Ak chcete, posaďte sa na zem alebo na peň a len pokojne dýchajte.
Niektoré krajiny – vrátane Slovenska a Česka – už ponúkajú aj lesnú terapiu so školenými sprievodcami, ktorí vedú účastníkov k hlbšiemu prežívaniu prostredníctvom jemných cvičení a meditácií.
Nie zázrak, ale prirodzená rovnováha
Lesný kúpeľ nie je liečba chorôb, no môže byť cenným doplnkom k zdravému životnému štýlu.
Pomáha znížiť stres, podporiť imunitu, zlepšiť spánok a vnútorný pokoj – čo sú faktory, ktoré majú nepriamy, ale významný vplyv na celkové zdravie.
Najlepšie na tom je, že to nič nestojí – iba trochu času a ochoty odpojiť sa od každodenného ruchu.
Lesný kúpeľ je jednoduchý spôsob, ako obnoviť rovnováhu medzi telom a mysľou. Vďaka vede dnes vieme, že čas strávený v prírode má reálny fyziologický aj psychologický prínos. A pritom netreba nič viac, len sa nechať objať lesom a chvíľu byť — len tak, v tichu.