Lesklé dlaždice, čistý drez aj kanvica bez vodného kameňa. Geniálne triky, ktoré doma zvládne každý

Upratovanie patrí k činnostiam, ktoré málokto robí s radosťou. V hoteloch je však nevyhnutné – a to rýchlo, efektívne a bez kompromisov. Hotelové chyžné preto poznajú množstvo praktických fígľov, ktoré im šetria čas aj námahu. Dobrou správou je, že tieto triky môžete využiť aj doma. Vďaka nim bude vaša kúpeľňa či kuchyňa žiariť čistotou bez toho, aby ste museli siahať po drahej a agresívnej chémii.
Výhodou týchto metód je, že sú šetrné, ekologické a finančne nenáročné. Väčšinu ingrediencií už máte vo svojej domácnosti. Stačí ich správne použiť a výsledok vás milo prekvapí.
Ako sa zbaviť vodného kameňa na sprche či vani
Vodný kameň je postrach každej domácnosti – pevne sa usádza na sprchových hlaviciach, batériách či stenách vane. Často nepomáhajú ani drahé čistiace prostriedky. Overený hotelový trik spočíva v použití obyčajného octu.
- Zohrejte približne liter octu.
- Pridajte dve lyžice jedlej sódy.
- Do roztoku namočte handričku alebo hubku a povrchy dôkladne vyčistite.
Ocot je prirodzeným bojovníkom proti mastnote aj vodnému kameňu, preto budú vaše kohútiky a sprchová hlavica znova žiariť ako nové.
Dlaždice v kúpeľni či kuchyni bez mastného povlaku
Na kachličkách sa veľmi rýchlo usadzuje mastnota – či už ide o výpary z varenia v kuchyni alebo usadeniny v kúpeľni. Na ich odstránenie netreba žiadne špeciálne prípravky.
Stačí, ak v jednom litri vody rozpustíte dve až tri lyžice čpavku. Hubku namočte do roztoku a dlaždice pretrite. Mastný povlak sa stratí doslova pred očami a celá stena získa svieži lesk.
Drez, ktorý sa nebude hanbiť za žiadnu návštevu
Kuchynský drez používame niekoľkokrát denne – oplachujeme riad, čistíme zeleninu či nalievame zvyšky tekutín. Niet divu, že sa v ňom postupne objavujú škvrny, dokonca aj hrdzavé.
Na takéto usadeniny zaberá jednoduchá kombinácia octu a soli. Do menšieho množstva octu nasypte niekoľko štipiek soli a zmesou pretrite problémové miesta. Už po krátkej chvíli uvidíte, ako škvrny miznú a povrch sa rozžiari.
Kuchynská linka bez fľakov od korenín
Stalo sa vám, že vám na linku spadla kurkuma alebo iná výrazne farbiaca ingrediencia? Tieto škvrny sa môžu zdať neodstrániteľné, no existuje veľmi jednoduché riešenie – jedlá sóda.
Nasypte ju priamo na zafarbené miesto, nechajte pôsobiť pár minút a potom jemne pretrite mäkkou stranou hubky. Povrch sa vyčistí bez poškodenia a linka bude vyzerať opäť ako nová.
Ako rýchlo vyčistiť varnú kanvicu
Usadený vodný kameň na dne kanvice je nielen neestetický, ale môže zhoršiť aj chuť nápojov. Existujú hneď dva spoľahlivé spôsoby, ako sa ho zbaviť.
- S použitím citróna
Odstráňte jadierka, citrón vyžmýkajte do kanvice a doplňte vodu po maximálnu rysku. Vodu priveďte do varu a následne vylejte. Kanvica bude čistá a nemusíte sa báť, že váš čaj či káva bude cítiť po citróne.
- Pomocou kyseliny citrónovej
Kyselinu citrónovú rozpustite vo vode a roztok nalejte do kanvice. Zapnite ju, ale vypnite už v momente, keď začne voda vrieť. Nechajte ešte aspoň päť minút odstáť a potom vodu vylejte. Po vodnom kameni nezostane ani stopa.
Hotelové upratovačky dobre vedia, že kľúčom k rýchlemu a efektívnemu upratovaniu je kombinácia jednoduchosti a dôvtipu. Nemusíte mať doma celý arzenál chemických prípravkov – často stačí ocot, sóda, soľ alebo citrón. Ak tieto triky vyskúšate, ušetríte čas, peniaze aj nervy, a navyše budete mať domácnosť čistú a sviežu takmer bez námahy.