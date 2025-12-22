Lepra sa objavila v Európe. Postihuje kožu a nervy. Je dôvod na obavy?

V Európe sa v posledných týždňoch objavili ojedinelé prípady lepry, známej aj ako malomocenstvo. Chorvátsko nedávno potvrdilo jeden prípad, krátko predtým boli dvaja pacienti diagnostikovaní v Rumunsku. Ide o ochorenie, ktoré sa prejavuje najmä zmenami na koži, stratou citlivosti a poškodením nervov. Napriek znepokojivým titulkom však odborníci upokojujú verejnosť – nejde o hrozbu, ktorá by mala vyvolať paniku, a v strednej Európe je riziko šírenia mimoriadne nízke.
Kto sa v Európe nakazil?
V Chorvátsku ochorel muž pôvodom z Nepálu. V Rumunsku boli potvrdené dva prípady u žien, ktoré pracujú ako masérky a pochádzajú z Indonézie. Obe si nákazu priniesli z návštevy rodiny na ostrove Bali. Vo všetkých prípadoch ide teda o importované ochorenia, nie o lokálne šírenie v európskej populácii.
Už v lete minulého roka zaznamenalo Írsko prípad lepry s neurologickými komplikáciami. Pacient vyhľadal lekársku pomoc koncom roka 2023 pre bolesti a zníženú citlivosť pravej ruky a paže. Zároveň sa u neho objavili vystúpené, svetlejšie kožné lézie na tvári, hrudníku, končatinách a nohách. Diagnóza však nebola stanovená okamžite – pacient absolvoval viacero vyšetrení a až po približne siedmich mesiacoch bola pomocou kožnej biopsie potvrdená infekcia baktériou Mycobacterium leprae. Po nasadení kombinovanej liečby sa jeho zdravotný stav postupne upravil.
Lepra je v Európe výnimočná
Lekári sa s leprou v Európe stretávajú len mimoriadne zriedkavo. Ochorenie sa vyskytuje predovšetkým v niektorých oblastiach Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Podľa dostupných údajov bolo na celom svete v roku 2020 diagnostikovaných 127 558 nových prípadov lepry, z toho 8 629 u detí, čo predstavuje približne 4,4 prípadu na milión detskej populácie.
Potvrdený chorvátsky pacient je v súčasnosti v liečbe a jeho blízke kontakty dostali tzv. postexpozičnú terapiu, teda liečbu zameranú na to, aby sa u nich ochorenie vôbec nerozvinulo. Zdravotnícke úrady uvádzajú, že situáciu majú plne pod kontrolou.
Hrozí riziko aj u nás?
Podľa odborníkov je riziko pre Slovensko aj Česko zanedbateľné. Lepra sa na našom území v novodobej histórii prakticky nevyskytovala. Prípadné zavlečenie ochorenia z Chorvátska alebo Rumunska je podľa epidemiológov veľmi nepravdepodobné. Úplne vylúčiť sa síce nedá výskyt ojedinelého importovaného prípadu, najmä u ľudí, ktorí dlhodobo pobývali v oblastiach s vyšším výskytom lepry (napríklad na indickom subkontinente), no ide o skutočne minimálne riziko.
Ako sa lepra prejavuje?
Lepra je chronické infekčné ochorenie, ktoré postihuje najmä:
- kožu
- periférny nervový systém
- sliznice horných dýchacích ciest
- oči
Ak sa nelieči, môže viesť k trvalému poškodeniu nervov, kože, končatín či zraku. Prvé príznaky bývajú nenápadné – svetlejšie alebo tmavšie škvrny na koži so zníženou citlivosťou, brnenie, slabosť svalov či bolesti nervov.
Ako sa lepra prenáša?
Presný mechanizmus prenosu nie je dodnes úplne objasnený. Odborníci sa však zhodujú, že nejde o vysoko nákazlivé ochorenie. Prenos z človeka na človeka si vyžaduje dlhodobý a úzky kontakt s neliečeným pacientom, najmä pri opakovanom kašľaní alebo kýchaní. Uvažuje sa aj o prenose priamym kontaktom, výnimočne sa spomína možná nákaza od pásovcov či veveričiek.
Kto je najviac ohrozený?
Zásadné je ochorenie včas rozpoznať a okamžite začať liečbu. Malomocenstvo je dnes plne liečiteľné, najmä ak sa zachytí v skorých štádiách, čím sa dá predísť invalidite. Inkubačná doba je veľmi variabilná – môže trvať od jedného roka až po 20 rokov, najčastejšie však 2 až 5 rokov.
Vyššie riziko nákazy majú:
- mladší jedinci
- ľudia žijúci v extrémnej chudobe
- osoby s dlhodobo zlou výživou a oslabenou imunitou
Prevencia a očkovanie
Vakcína proti lepre neexistuje. Základom prevencie je dôsledné vyhľadávanie a sledovanie kontaktov nakazených osôb, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu choroby. Presne tento postup uplatňujú zdravotnícke orgány aj v prípadoch z Chorvátska a Rumunska.
Záver je jasný: napriek tomu, že správy o návrate „stredovekej choroby“ znejú dramaticky, bežná populácia v Európe nemá dôvod na obavy. Ojedinelé prípady sú podchytené, liečiteľné a zdravotnícke systémy sú na ne pripravené.