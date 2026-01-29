Legendárna socialistická nátierka Palivec podľa ČSN z roku 1968!

Pripravte si poctivú retro nátierku, ktorú zvládnete za pár minút. Palivec si obľúbia najmä dospelí, pretože vďaka feferónkam má príjemný, no výrazný šmrnc.
Kedysi ste si pikantný Palivec mohli kúpiť takmer v každom obchode a nechýbal ani v ponuke väčšiny krčiem.
Dnes ho síce vytlačili modernejšie nátierky a šaláty s novými chuťami, no milovníci „ostrej“ klasiky naň stále nedajú dopustiť.
Najlepšie chutí práve k pivu – a pivo je aj priamo jeho súčasťou. Skvele sa hodí nielen na chlieb, ale aj na chlebíčky či drobné jednohubky.
Obľúbená krčmová pochúťka
Legendárny Palivec sa pripravoval podľa pôvodnej československej normy ČSN ako receptúra číslo 50611. Jeho typická chuť vzniká dôkladným vyšľahaním tvarohu s maslom a pivom.
Zvyšok dotvára už len korenie, cibuľa a feferónky. Veľkým plusom je, že nátierka neobsahuje mäso, takže si na nej pochutnajú aj vegetariáni.
Inšpirovať sa môžete aj vo videu:
Palivec podľa normy ČSN 1968 – postup
Do misy vložte 250 g mäkkého tvarohu a 100 g masla. Platí, že čím tučnejší tvaroh použijete, tým bude chuť nátierky plnšia.
Pridajte 5 g mletej sladkej papriky, 3,5 g soli, 3 g drvenej rasce a 50 g piva (10° alebo 12°).
Všetky suroviny dôkladne vyšľahajte, aby vznikla úplne hladká zmes bez hrudiek. V tejto fáze nátierku ochutnajte a prípadne jemne dolaďte chuť.
Následne si najemno nakrájajte 1 veľkú očistenú cibuľu, pričom podľa normy by jej malo byť približne 60 g. Rovnakým spôsobom pripravte aj nakladané feferónky.
Ich množstvo prispôsobte vlastnej tolerancii pikantnosti, no po očistení by mali vážiť približne 30 g. Odstráňte semienka aj stopky.
Cibuľu a feferónky dôkladne vmiešajte do nátierky a Palivec nechajte niekoľko hodín odležať v chladničke. Chute sa prepoja, nátierka získa správnu konzistenciu a výsledok bude zodpovedať pôvodnej norme.
Najlepší doplnok? Pečivo
Tradične sa Palivec podával s rožkom. Dnes si ho však môžete vychutnať aj s čerstvým chlebom – domácim alebo z miestnej pekárne – prípadne s akýmkoľvek iným pečivom, ktorého je dnes na výber naozaj veľa.
Výborne chutí aj s hriankami, krekrami alebo s pevnejšou zeleninou. Ak chcete dodržať chuť presne podľa normy, stačí ho jednoducho natrieť a vychutnať.
Ak ho však chcete jemne ozvláštniť, môžete pridať trochu čerstvo nasekanej pažítky, petržlenovej vňate alebo iných byliniek.
K Palivcu patrí pohár piva
Najlepším nápojom k tejto nátierke je jednoznačne pivo. Niektorí priaznivci tvarohových nátierok si ho však radi vychutnajú aj s pohárom mlieka.
Nájde sa dokonca aj skupina ľudí, ktorá si klasický Palivec zapije dobrým čajom.