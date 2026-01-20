Laminátová podlaha bez škrabancov a vydutín? Stačí si osvojiť niekoľko jednoduchých návykov

Laminátová plávajúca podlaha je medzi majiteľmi bytov a domov populárna najmä vďaka svojej cenovej dostupnosti, dlhej životnosti a jednoduchej údržbe. Napriek tomu, že ide o odolný typ podlahovej krytiny, aj laminát má svoje slabiny. Jeho životnosť výrazne predlžuje správna starostlivosť, zatiaľ čo nesprávne návyky môžu viesť k poškodeniu, ktoré už nie je možné opraviť.
Video: Správne voskovanie a leštenie laminátovej podlahy
Súčasťou pôvodného článku bolo video, ktoré ukazuje správny postup pri ošetrovaní laminátovej podlahy. Aj keď laminát nevyžaduje voskovanie (a vosky sa všeobecne neodporúčajú), video dobre ilustruje techniku práce s čistiacimi a leštiacimi prípravkami.
Pozrite si video o údržbe plávajúcej podlahy:
Najčastejšie problémy laminátových podláh súvisia s mechanickým poškodením a nadmernou vlhkosťou. Obidvom sa však dá vo veľkej miere predísť jednoduchými opatreniami, ktoré nevyžadujú takmer žiadnu námahu.
Ako reálne predchádzať škrabancom a odreninám
Najväčším zdrojom škrabancov sú drobné nečistoty. Kamienky alebo piesok, ktoré si prinesieme zvonku, pôsobia ako brúsny papier. Pri chôdzi môžu poškriabať aj veľmi tvrdú laminátovú vrstvu.
Overené spôsoby, ako tomu predchádzať:
- Rohožka pri vchode zachytí väčšinu špiny.
- Pravidelné vysávanie s nadstavcom určeným na tvrdé podlahy zabráni hromadeniu nečistôt.
- Filcové podložky pod nohy nábytku znižujú riziko oderov pri bežnom používaní.
- Nábytok je vždy lepšie zdvihnúť, nie posúvať po podlahe.
- Kancelárske stoličky s tvrdými plastovými kolieskami môžu povrch poškodiť – bezpečnejšie sú mäkké kolieska (určené na tvrdé podlahy) alebo ochranná podložka pod stoličku.
Tieto odporúčania sú dlhodobo overené v praxi a zhodujú sa s návodmi väčšiny výrobcov laminátových podláh.
Vlhkosť je najväčší nepriateľ: ako laminát chrániť
Na rozdiel od masívneho dreva má laminát jadro z drevovláknitej dosky, ktorá je citlivá na vodu. Pri kontakte s nadmerným množstvom tekutiny môže dôjsť k:
- napučaniu
- zvlneniu
- rozlepeniu spojov
- alebo k trvalým deformáciám
Aby sa tomuto predišlo, platí niekoľko zásad:
1. Vytierajte iba dobre vyžmýkaným mopom
Laminát nepotrebuje veľa vody. Mierne vlhký mop úplne stačí na odstránenie bežných nečistôt.
2. Rozliatu tekutinu vždy utrite okamžite
Čím kratšie voda na lamináte stojí, tým je menšie riziko poškodenia.
3. Pozor na nečakané zatečenie
Najčastejší problém nastáva pod strešnými oknami alebo v blízkosti balkóna. Voda sa môže dostať na podlahu bez toho, aby ste si to všimli — napríklad počas prehánky. Takéto situácie bývajú príčinou výrazného poškodenia.
4. Impregnácia špár je pomoc, nie zázrak
Špeciálne prípravky dokážu znížiť prenikanie vody medzi lamely, ale neurobia z laminátu vodotesnú podlahu. Aj po impregnácii je stále nutné minimalizovať kontakt s vodou.
Čím laminát čistiť: fakty bez mýtov
Laminátová podlaha má povrchovú vrstvu, ktorú môže poškodiť agresívna chémia. Preto sa odporúča:
- používať čistiace prostriedky určené na laminát
- vyhnúť sa bielidlám, rozpúšťadlám, abrazívnym pastám a podobným produktom, ktoré môžu narušiť ochrannú vrstvu
Na bežné čistenie spravidla stačí veľmi málo — ide hlavne o pravidelnosť, nie o množstvo chemikálií.
Parné čistenie: pravda o tom, kedy je bezpečné
Parný čistič dokáže odstrániť nečistoty aj mastnotu bez použitia chemikálií. Pri lamináte však platí dôležité pravidlo:
➡️ Parné čistenie je bezpečné iba vtedy, ak to výrobca konkrétnej podlahy povoľuje.
Laminát reaguje na teplotu a vlhkosť, a ak sa para drží na jednom mieste príliš dlho, môže spôsobiť poškodenie spočívajúce v napučaní alebo odliepaní spojov.
Ak výrobca parné čistenie povoľuje, treba:
- použiť nižšiu intenzitu pary
- pohybovať sa plynulo
- nechať podlahu rýchlo vyschnúť
Podlahové myčky: čo je 100 % pravda
Podlahové myčky kombinujú vysávanie a umývanie v jednom zariadení a sú vhodné na laminát len vtedy, ak pracujú s obmedzeným množstvom vody. Keďže ukladajú čistú a špinavú vodu oddelene, nečistoty sa neroznášajú späť po povrchu.
Dôležité je, že lepšie modely presne dávkujú vlhkosť, takže laminát nie je nadmerne navlhčený. To je pre jeho životnosť zásadné.
Ako dlhodobo zachovať pekný vzhľad podlahy
Laminát si svoju farbu a lesk drží mnoho rokov, ak sa oň staráme rozumne. V praxi sa osvedčili tieto postupy:
- používanie lešteniek určených výhradne na laminát
- vyhýbanie sa voskom a olejom (tie sa na laminát nevstrebávajú)
- pravidelné čistenie jemnými prostriedkami
- ochrana povrchu na miestach s vysokou záťažou (behúň, koberec, podložka)
Správna údržba sa preukázateľne odrazí na dlhšej životnosti aj na estetike podlahy.
Záver: Laminát sa odvďačí, ak mu doprajete správnu starostlivosť
Laminátová podlaha je spoľahlivá, praktická a pri správnom upratovaní vie vydržať roky bez výrazného poškodenia. Stačí si osvojiť základné zásady — chrániť ju pred vlhkosťou, nenechávať na nej drobné nečistoty a vyberať šetrné čistiace prostriedky.
Výsledkom bude podlaha, ktorá si zachová dobrý vzhľad aj po dlhom každodennom používaní.