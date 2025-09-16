Lahodnejšie než mandle. Skúste si opražiť bukvice, lesná pochúťka vás prekvapí chuťou aj využitím

Ak sa na jeseň prechádzate bukovým lesom, medzi opadaným lístím si môžete všimnúť malé hnedé plody – bukvice. Väčšina ľudí ich považuje len za potravu pre divokú zver, no pravdou je, že po správnej úprave sú jedlé aj pre človeka a môžu sa stať zaujímavým doplnkom stravy.
Čo sú bukvice a kto ich bežne využíva
Bukvice sú semená buka lesného (Fagus sylvatica). V prírode sú dôležitým zdrojom energie pre diviaky, jelene či vtáky. Obsahujú tuky, bielkoviny, vitamíny skupiny B a minerály (napr. zinok, železo). Už naši predkovia ich poznali a vedeli ich zužitkovať nielen ako jedlo, ale aj ako lacnú náhradu kávy.
Prečo sa nesmú jesť surové
Surové bukvice obsahujú látky ako fagin a saponíny, ktoré môžu spôsobiť tráviace ťažkosti, nevoľnosť či bolesti hlavy. Pri väčšom množstve môžu byť tieto účinky výraznejšie. Preto sa nikdy nekonzumujú priamo zo šupky, ale musia sa tepelne upraviť.
Ako ich pripraviť na konzumáciu
Najprv treba odstrániť tvrdú šupku. Tá sa dá ľahšie vylúpnuť, ak plody na pár minút sparíte horúcou vodou. Následne sa semená dajú opražiť na suchej panvici alebo usušiť v rúre. Tepelná úprava zneškodní neželané látky a zvýrazní ich chuť.
Pri pražení získajú bukvice jemne orieškovú chuť, ktorá môže pripomínať kombináciu lieskových orechov a mandlí. Dajú sa jesť samotné, pridať do nátierok, šalátov či múčnikov.
Bukvicová „káva“ – historická alternatíva
Ak sa bukvice opražia dlhšie, až stmavnú, môžu sa pomlieť a použiť ako náhrada kávy. Nápoj má orieškové aróma, no neobsahuje kofeín. V minulosti sa takto využíval najmä v obdobiach, keď bola pravá káva vzácna alebo drahá.
Na čo si dať pozor
- Bukvice vždy dôkladne tepelne upravte – len tak sú bezpečné.
- Konzumujte ich skôr v menšom množstve, ako spestrenie jedálnička, nie ako každodennú veľkú porciu.
- Pri deťoch alebo ľuďoch s citlivým trávením buďte obozretnejší.
Bukvice sú zaujímavým darom lesa, ktorý stojí za to vyskúšať. Sú bohaté na živiny, chutné po opražení a zároveň sa spájajú s tradíciou, keď ich ľudia využívali namiesto drahých orechov či kávy. Ak ich správne pripravíte, môžu priniesť do jedálnička nové chute a zároveň pripomenúť múdrosť našich predkov.