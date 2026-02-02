Lacné triky na zašednuté záclony. Ako ich znovu vybieliť a rozžiariť bez drahej chémie?

záclona
záclona Foto: www.shutterstock.com

Záclony patria medzi textílie, ktoré sa v domácnosti veľmi rýchlo špinia. Prach, mastnota z varenia či cigaretový dym dokážu narobiť s jemnou tkaninou veľké škody – najmä ak je biela. Dobrá správa však je, že vrátiť záclonám sviežosť a belosť vôbec nie je zložité, ak používate metódy, ktoré sú naozaj účinné a zároveň šetrné k materiálu.

Nápoveda vo forme videa

Mnohí ľudia si pri starostlivosti o domácnosť pomáhajú vizuálnymi návodmi. Ak patríte medzi nich, môže byť užitočné pozrieť si krátke video, ktoré ukazuje základný postup starostlivosti o záclony a ich prania.

Ako často by sa mali prať záclony?

✔ Bežná domácnosť

Stačí prať 3–4× ročne, najmä pri veľkom upratovaní.

✔ Domácnosť fajčiarov

Cigaretový dym veľmi rýchlo zažltne tkaninu. Odporúča sa prať častejšie, približne každé 2–3 mesiace.

✔ Domácnosť s alergikom

Aby sa znížila prašnosť a množstvo alergénov, špecialisti odporúčajú pranie raz mesačne.

Pred každým praním je vhodné záclony vysávať alebo vyklepať, aby sa odstránil usadený prach.

Ako správne prať záclony v práčke (overené odporúčania)

Väčšina záclon z polyesteru, nylonu a bavlny sa dá prať v práčke. Pri čipkovaných a veľmi jemných typoch je dôležité použiť ochranné vrecko.

Overené pravidlá prania:

  • odstráňte háčiky a kovové krúžky
  • použite sieťované vrecko na ochranu tkaniny
  • perte na jemný program
  • teplota 30 °C
  • nízke otáčky pri odstreďovaní: 300–400
  • záclony sa sušia zavesené ešte vlhké, aby sa samy vyrovnali

Čomu sa vyhnúť:

  • aviváži (zanecháva film, ktorý priťahuje prach)
  • vysokým teplotám
  • silným chlórovým bielidlám (môžu narušiť vlákna a spôsobiť žltnutie)

100 % overené domáce metódy, ktoré naozaj fungujú

Nie všetky babské rady sú účinné, no niekoľko jednoduchých surovín môže skutočne pomôcť. Nižšie uvádzam len tie postupy, ktoré majú reálny účinok a sú bezpečné pre väčšinu bežných materiálov.

1. Ocot – na odstránenie zápachu a zmäkčenie tkaniny

Ocot nefunguje ako silné bielidlo, ale pomáha odstrániť usadeniny pracích prostriedkov a neutralizovať pachy.
Je vhodný najmä pre polyesterové záclony.

Použitie:
Do priehradky namiesto aviváže nalejte 1–2 dcl bieleho octu.
Použiť ho môžete aj na odmočenie:

  • 2 litre vlažnej vody
  • 5 lyžíc octu
  • nechať pôsobiť niekoľko hodín

2. Citrónová šťava alebo kyselina citrónová – mierne rozjasnenie

Citrón pôsobí jemne kyslo, čo pomáha rozdrobiť povrchové nečistoty a mierne rozjasniť farbu.

Použitie:

  • 2 lyžičky kyseliny citrónovej do lavóra s vodou
  • namočiť na 1–2 hodiny
  • potom klasicky oprať

Účinkuje najmä pri miernom zažltnutí.

3. Jedlá sóda – na sivý povlak spôsobený tvrdou vodou

Jedlá sóda sama o sebe nebieli, ale pomáha odstrániť sivastý film z minerálov v tvrdej vode.

Použitie:

  • 2–3 lyžice sódy do bubna práčky spolu s práškom
    alebo
  • 4–5 lyžíc do lavóra pri predmáčaní

Výborne funguje ako doplnok k praciemu prostriedku.

4. Kyslíkové bielidlo – najúčinnejšia bezpečná voľba

Ak chcete skutočne viditeľné vybielenie, najlepšie funguje kyslíkové bielidlo (perkarbonát sodný).
Je šetrné k tkanine, nepoškodzuje vlákna a nemá zápach ako chlór.

Použitie:

  • 1 odmerka kyslíkového bielidla k praciemu prášku
  • pri silnom zašednutí namočiť cez noc do teplej vody (cca 40 °C)

Toto je najbližšia alternatíva ku profesionálnym čistiacim postupom a je bezpečná pre väčšinu záclon.

5. Peroxid vodíka (3 %) – len na odolné škvrny a s opatrnosťou

Peroxid je účinné jemné bielidlo, no treba používať iba 3 % roztok.
Je bezpečný, pokiaľ sa dodržia odporúčané množstvá.

Použitie:

  • približne 100 ml 3 % peroxidu pridať do priehradky s pracím práškom

Nesmie sa používať koncentrovaný technický peroxid – ten môže záclony zničiť.

Záver: Čo skutočne funguje na biele záclony?

💡 Na bežné znečistenie: jemný program + ocot + vhodný prací prostriedok
💡 Na žltý povlak z dymu: citrónová šťava alebo kyselina citrónová
💡 Na sivý film z tvrdej vody: jedlá sóda
💡 Na výrazné vybielenie: kyslíkové bielidlo (najúčinnejší a pravdivo fungujúci spôsob)
💡 Na bodové škvrny: 3 % peroxid vodíka

Tieto postupy sú bezpečné, reálne fungujú a sú odporúčané odborníkmi aj výrobcami textílií.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať