Lacné liečivo z lekárne predčí drahé bielidlá: Stačí ho raz vyskúšať!

Lacná tabletka z lekárne dokáže zázraky a jej účinky na bielu bielizeň vás možno prekvapia. Ak ste doteraz míňali nemalé peniaze na drahé bielidlá, máme pre vás jednoduchý tip, ktorý stojí len pár centov. Neveríte? Stačí raz vyskúšať a sami uvidíte rozdiel!

Každá skúsená gazdiná vie, že biela bielizeň sa časom môže znehodnotiť. Namiesto snehobielych kúskov nachádzame po viacerých praniach šedivé či žltkasté oblečenie, ktoré už vôbec nepôsobí sviežo. Príčiny môžu byť rôzne: od usadenín v práčke a používania nesprávneho pracieho prostriedku, až po neefektívne triedenie či nedostatočne vysokú teplotu prania. Ako tomu predísť alebo ako vrátiť bielizni stratenú žiaru? Existuje niekoľko overených metód, a najlepšie na nich je, že sú lacné a veľmi jednoduché.

Kyselina citrónová – nečakaná zbraň proti šednutiu

Možno ste to netušili, no kyselina citrónová je mimoriadne účinná pri obnove bielej farby. Ako konkrétne ju použiť, môžete vidieť v návode na YouTube kanáli Smart Fox. Kyselina citrónová pôsobí ako prírodný odstraňovač usadenín a navyše bielizeň jemne dezinfikuje. To môže prispieť k tomu, aby sa v oblečení nezdržiavali nežiaduce pachy či mikróby. Pridajte primerané množstvo kyseliny citrónovej do vášho pracieho cyklu, prípadne ju rozmiešajte v teplej vode a namočte bielizeň pred praním. Získate tak svieži výsledok bez veľkej námahy.

Dôležitá je aj správna technika prania

Možno ste už počuli, že biela bielizeň by sa nikdy nemala prať spolu s farebnou. Toto pravidlo je skutočne kľúčové, keďže farebné kúsky môžu uvoľňovať pigmenty a tie sa následne ukladajú do vlákien bielej látky. Rovnako dôležitý je aj výber pracieho prostriedku – nepoužívajte prášok či gél určený na farebné alebo tmavé oblečenie. Ak máte možnosť, uprednostnite pranie pri teplote aspoň 60 °C, a to hlavne vtedy, ak si chcete byť istí, že bielizeň sa zbaví všetkých škvŕn, baktérií a zápachu. Okrem toho skúste práčku nepreplňovať; ak je bielizne priveľa, prací prostriedok sa k nej nedostane rovnomerne a jednotlivé kusy môžu zbytočne šednúť.

Aspirín – nečakaný bieliaci pomocník

Jedným z najzaujímavejších tipov je použitie bežných tabliet z lekárne – konkrétne aspirínu. Postup je nesmierne jednoduchý a pritom mimoriadne účinný. Vezmite si desať tabliet aspirínu, rozdrvte ich na prášok a zmiešajte s trochou vody. Keď sa tablety rozpustia, nalejte tento roztok do bubna práčky priamo na bielizeň. Vyberte zvyčajný prací program a nechajte práčku pracovať tak, ako ste zvyknutí. Keď vyberiete bielizeň po opraní, všimnete si, že je jasnejšia a vyzerá ako nová. Tento trik navyše stojí len zlomok toho, čo by ste zaplatili za drahé chemické bielidlá.

Pridajte aj slnko do hry

Po vypraní nezabúdajte na to, že prirodzené slnečné žiarenie má vynikajúce bieliace vlastnosti. Pokiaľ to počasie dovolí, zaveste bielu bielizeň von na priame slnko. Nielenže rýchlejšie schne, ale slnečné lúče pomáhajú zintenzívniť jej belosť. Navyše tak získate príjemnú vôňu čerstvo vypranej bielizne, ktorú v interiéri len tak ľahko nenahradíte.

Ocot a kypriaci prášok ako lacné alternatívy

Ak doma nemáte aspirín, môžete siahnuť po ďalších surovinách, ktoré sú vo väčšine kuchýň bežné. Napríklad biely ocot dokáže zjemňovať textilné vlákna a zároveň udržiavať bielu farbu. Stačí zmiešať šesť lyžíc octu s dvoma litrami teplej vody a namočiť bielizeň na niekoľko hodín. Potom vyperte bežným spôsobom.

Rovnako účinný je aj kypriaci prášok do pečiva. Vhodíte dva balíčky do bubna práčky k bielizni, zvolíte teplotu aspoň 60 °C a počkáte, kým program skončí. Táto metóda pomáha odstrániť drobné škvrny a usadeniny, ktoré spôsobujú nechcené sivé nádychy na pôvodne žiarivých odevoch.

Nepodceňujte údržbu práčky

Z času na čas treba dôkladne vyčistiť aj samotnú práčku – či už použitím špeciálneho čistiaceho prostriedku, alebo prostredníctvom kyseliny citrónovej. Keď je práčka zanesená vodným kameňom alebo nečistotami, bielizeň sa nikdy nevyperie dostatočne dobre, a to sa môže odraziť aj na jej farbe.

Udržať bielu bielizeň žiarivú teda nemusí byť vôbec zložité ani drahé. Stačí, keď začnete dbať na správnu techniku prania, vhodné teploty a príležitostne použijete niektorý z týchto overených trikov – či už aspirín, kyselinu citrónovú, ocot, alebo kypriaci prášok. Dôležité je nevzdávať sa pri prvých sivých fľakoch a skúšať rôzne možnosti, ktoré vášmu oblečeniu vrátia vzhľad ako z obchodu. Bielizeň bude vďaka týmto jednoduchým metódam opäť žiariť čistotou a sviežosťou, a vy tak ušetríte nielen peniaze, ale aj svoje nervy.