Lacná koreňová zelenina s obrovskou silou. Slováci na ňu neprávom zabúdajú

Červenú repu síce každý pozná, no mnohí ju vnímajú len ako „obyčajnú koreňovú zeleninu“, ktorú by pokojne mohli jesť len králiky. A to je veľká škoda! Táto sýto purpurová zelenina je nielen krásna na pohľad, ale aj chutná, výživná a navyše veľmi lacná. V minulosti bola bežnou súčasťou jedálneho lístka, no dnes na ňu Slováci aj Česi často zabúdajú. A pritom práve repa dokáže telu priniesť množstvo benefitov.
V kuchyni má stovky využití – od šalátov po polievky
Repa je jedna z najnenáročnejších zelenín – darí sa jej takmer v každej pôde a nevyžaduje špeciálnu starostlivosť. V obchodoch stojí len pár centov, no mnohí po nej nesiahnu, pretože ju poznajú len v podobe sterilizovanej v sladkokyslom náleve. A pritom práve táto zelenina sa dá pripraviť na desiatky, ak nie stovky spôsobov.
Ak ju nakrájate na plátky a upečiete v rúre s trochou olivového oleja a štipkou soli, získate lahodnú, jemne sladkastú prílohu. Skvele sa hodí k syrom ako feta či mozzarella, a ak ju doplníte vajíčkom, máte rýchlu a zdravú večeru.
Výborne chutí aj nastrúhaná – či už surová, alebo uvarená. V kombinácii s jablkom a chrenom vytvorí svieži šalát, ktorý povzbudí trávenie aj imunitu.
Typická je aj klasická sterilizovaná repa v sladkokyslom náleve, no ak máte chuť na niečo modernejšie, skúste ju rozmixovať s mrkvou a pomarančom do osviežujúceho smoothie. A kto má rád krémové polievky, ten si určite obľúbi hustú polievku z pečenej repy – je sýta, plná farieb a skvelo zahreje počas chladných dní.
Repa sa dá dokonca využiť aj na nátierky – stačí ju zmiešať s tvarohom, cesnakom a trochou citrónovej šťavy. Výsledkom je svieža pomazánka nádhernej farby, ktorá ozdobí každý stôl.
Červená repa – malý zázrak pre zdravie
Nie je to len obyčajná koreňová zelenina – repa je doslova nabitá vitamínmi a minerálmi. Obsahuje vitamín C, foláty, vlákninu, draslík, horčík a množstvo ďalších látok, ktoré prospievajú celkovému zdraviu.
Najväčším prínosom sú však prírodné dusičnany, ktoré sa v tele menia na oxid dusnatý. Ten uvoľňuje a rozširuje cievy, čím znižuje krvný tlak a zlepšuje prekrvenie celého organizmu. Podľa výskumov publikovaných v odborných časopisoch Hypertension (2019) a Journal of Nutrition (2020) dokáže repová šťava znížiť tlak už v priebehu niekoľkých hodín po vypití.
Práve preto ju s obľubou pijú športovci – zlepšuje prietok krvi vo svaloch, čím zvyšuje ich výdrž a regeneráciu.
Okrem toho obsahuje aj betalainy, silné antioxidanty, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred poškodením a podporujú činnosť pečene, čím prispievajú k detoxikácii organizmu. Vláknina z repy zase udržiava črevnú mikroflóru v rovnováhe a podporuje zdravé trávenie.
Jednoducho povedané – červená repa je výborným spôsobom, ako oživiť jedálny lístok a zároveň doplniť telu dôležité živiny.
Koľko repy denne a na čo si dať pozor
Aj keď je červená repa veľmi zdravá, platí, že všetko treba s mierou. Obsahuje totiž oxaláty, ktoré môžu u citlivejších ľudí prispieť k tvorbe obličkových kameňov. Niektorí po jej konzumácii pociťujú aj mierne nadúvanie.
Netreba sa však zľaknúť, ak po zjedení väčšieho množstva spozorujete červenkasté sfarbenie moču alebo stolice – je to úplne normálne a nepredstavuje žiadne riziko.
Za ideálne množstvo sa považuje 100 až 150 gramov denne, teda približne jedna menšia buľva alebo jeden pohár čerstvej šťavy. Takáto porcia už dokáže podporiť krvný obeh, trávenie aj celkovú vitalitu, no zároveň nezaťaží organizmus.
Červená repa patrí medzi tie najpodceňovanejšie druhy zeleniny – a pritom by mala byť v našej kuchyni takmer každý deň. Je lacná, dostupná po celý rok, nevyžaduje zložitú prípravu a vďaka svojej výraznej farbe dokáže rozžiariť každý tanier.