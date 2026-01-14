Kytice plné chémie. Pesticídy v rezaných kvetoch sú skrytou hrozbou pre naše zdravie

Kytice rezaných kvetov patria k najčastejším darom na sviatky, oslavy aj bežné príležitosti. Ich dokonale rovné stonky, sýte farby a schopnosť vydržať dlhý transport sú výsledkom intenzívneho pestovania, pri ktorom sa vo veľkej miere používajú pesticídy. Na rozdiel od potravín alebo kozmetiky však rezané kvety nepodliehajú v Európskej únii žiadnym limitom na obsah pesticídnych rezíduí, čo je dlhodobý fakt potvrdený reguláciami EÚ.
Video dokumentujúce situáciu v Holandsku
Súčasťou verejnej diskusie o chemickej záťaži rezaných kvetov sú aj reportáže z krajín, kde prebieha veľká časť európskeho obchodu s kvetmi.
Vo videu, ktoré sa objavilo v súvislosti s týmto problémom, sa uvádzajú zábery z holandského kvetinového trhu a upozorňuje sa na to, že aj Holandsko – krajina považovaná za európske centrum kvetinárskeho priemyslu – sa stretáva s otázkou kontaminácie pesticídmi a potreby prísnejšej kontroly.
Kde sa kvety pestujú a prečo sa na nich používa chémia
Väčšina ruží, gerber či chryzantém predávaných v Európe pochádza z Kene, Etiópie, Kolumbie a Ekvádoru. Aby kvety zvládli dlhú cestu a nestratili kvalitu, farmy používajú pestrú škálu pesticídov proti hmyzu, plesniam a chorobám.
To nie je tajomstvom — pesticídy sa v tomto odvetví používajú systematicky a opakovane to potvrdili nezávislé výskumy, laboratórne testy aj samotní pestovatelia.
Výskumy: rezíduá pesticídov sa v kyticiach skutočne nachádzajú
Najdôležitejšie fakty, ktoré sú vedecky preukázané:
- Analýzy z Francúzska (UFC-Que Choisir, 2025) zistili, že všetkých 15 testovaných kytíc obsahovalo rezíduá pesticídov. Počet látok sa pohyboval od 7 do 46 na jednu kyticu.
- Časť zistených pesticídov je v EÚ zakázaná na použitie pri poľnohospodárstve, čo je fakt, ktorý vyplýva z ich legislatívneho statusu.
- Podobné výsledky priniesli výskumy v Holandsku, kde sa okrem samotných kvetov skúmal aj prach a peľ v kvetinárstvach.
Uvedené testy však zároveň nevyvodzujú záver, že by krátkodobý kontakt s kyticou predstavoval pre bežného spotrebiteľa konkrétne alebo bezprostredné zdravotné riziko. Štúdie sa skôr sústreďujú na profesionálov, ktorí sú vystavení pesticídom denne a dlhodobo.
Riziká pre floristov: čo je potvrdené
Vedecké práce a toxikologické analýzy sa zhodujú v týchto bodoch:
- floristky, pestovatelia a pracovníci veľkoskladov môžu prichádzať do kontaktu s pesticídmi cez pokožku alebo vdýchnutím
- dlhodobá expozícia chemikáliám pri práci s kvetmi môže zvyšovať riziko zdravotných ťažkostí
- niektoré štúdie zdokumentovali podráždenie kože, respiračné ťažkosti či iné akútne symptómy u pracovníkov na farmách, najmä mimo EÚ
Naopak, jednoznačná príčinná súvislosť medzi konkrétnym pesticídom z rezaných kvetov a konkrétnym ochorením spotrebiteľa nebola vedecky preukázaná.
Rovnako nemožno z dostupných dát tvrdiť, že samotné držanie kytice doma vedie k dlhodobým zdravotným následkom.
Príbehy z praxe: čo je isté a čo nie je dokázané
Niektoré medializované prípady, ktoré sa týkajú zdravotných problémov u floristov alebo ich detí, prispeli k zvýšenej pozornosti verejnosti.
Je však dôležité zdôrazniť:
- takéto prípady nepredstavujú dôkaz, ale upozorňujú na potrebu ďalšieho výskumu
- odborníci opakovane potvrdzujú, že preukazovanie súvislosti medzi expozíciou pesticídom a konkrétnou chorobou je extrémne komplikované
- doterajšie rozhodnutia súdov alebo odškodňovacích fondov sú individuálne, nie univerzálne vedecké závery
Nedostatok regulácie: potvrdený fakt
V EÚ platí:
- rezané kvety nemajú stanovené maximálne povolené množstvá pesticídnych rezíduí
- kontrola ich chemickej záťaže prebieha len nárazovo a nie systematicky
- v porovnaní s potravinami ide o výrazne menej regulovaný segment trhu
Odborníci na toxikológiu aj verejné zdravie dlhodobo upozorňujú, že absencia limitov je regulačným problémom, nie fámou.
Čo môžu urobiť floristi, zákazníci a pestovatelia
Fakty, na ktorých sa odborníci zhodnú:
1. Edukácia a školenia
Pracovníci s kvetmi môžu znižovať expozíciu pomocou rukavíc, správnej manipulácie a ventilácie pracovných priestorov.
2. Transparentnosť
Spotrebiteľské organizácie žiadajú jasné označovanie pôvodu a používaných pesticídov – to je realistická a aktuálne diskutovaná požiadavka.
3. Podpora lokálnej produkcie
Nákupom kvetov od miestnych pestovateľov, ktorí používajú menej chémie alebo pracujú ekologicky, môžu zákazníci ovplyvniť dopyt aj ponuku. Tento krok skutočne znižuje ekologickú záťaž a zlepšuje podmienky v odvetví.
Zhrnutie – úplne faktická verzia
- Rezané kvety často obsahujú pesticídne rezíduá — potvrdené testami.
- Profesionáli pracujúci s kvetmi môžu byť vystavení vyšším dávkam pesticídov – potvrdené výskumami.
- Krátkodobý kontakt zákazníkov s rezanými kvetmi zatiaľ nie je preukázaný ako zdravotne rizikový.
- Príčinné súvislosti medzi expozíciou a konkrétnymi chorobami sú vedecky komplexné a nie vždy jednoznačné.
- V EÚ chýbajú limity na pesticídy v kvetoch – fakt.
- Podpora lokálnych a ekologických fariem je najistejším spôsobom, ako znížiť chemickú záťaž v odvetví.