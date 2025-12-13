Kým väčšina Slovákov pije vodu priamo z kohútika bez váhania, odborníci upozorňujú na jednu častú chybu. Toto nerobte každý deň

Na Slovensku je úplnou bežnou súčasťou života, že po otočení kohútika okamžite tečie voda, ktorú môžeme bez obáv nabrať do pohára a vypiť. Je prakticky zadarmo, dostupná v každej domácnosti, nemusíme ju vláčiť z obchodov a na rozdiel od balenej vody nezaťažuje prírodu množstvom plastov. Mnohým navyše chutí lepšie než voda v PET fľašiach. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o dokonalý nápoj, ktorý nemá slabé miesto.
Odborníci však upozorňujú, že aj táto výhoda má svoje limity. Hoci vodárne garantujú zodpovedajúcu kvalitu a zdravotnú nezávadnosť, neznamená to, že dlhodobé pitie vody z vodovodu bez akejkoľvek kontroly alebo dodatočných opatrení je tá najlepšia možnosť pre každého.
Prečo Slováci tak radi pijú vodu z kohútika?
Dôvodov, prečo väčšina domácností uprednostňuje kohútikovú vodu, je hneď niekoľko:
- Pohodlie: dostupná na počkanie, bez príprav a bez starostí.
- Cena: v porovnaní s balenou vodou ide o zanedbateľný náklad.
- Ohľaduplnosť voči prírode: menej plastových obalov znamená menšie ekologické zaťaženie.
Na papieri všetko funguje ideálne. Realita však ukazuje, že kvalitu pitnej vody môže výrazne ovplyvniť množstvo faktorov – a nie všetky má človek pod kontrolou.
Chemikálie a pesticídy skryté v podzemných vodách
Aj keď vodárne pracujú pod prísnou legislatívou a musia dodržiavať normy, nie je možné zaručiť úplnú neprítomnosť nežiaducich látok. V lokalitách, kde prebieha intenzívne poľnohospodárstvo, sa do podzemných vôd môžu dostať zvyšky pesticídov, herbicídov či dusičnanov.
Ich hodnoty bývajú podľa predpisov držané v bezpečných limitoch, no nulové koncentrácie sú skôr výnimočné. Po prudkých dažďoch, záplavách alebo pri dlhodobom zaťažení pôdy môžu hladiny týchto látok dočasne narásť. Hoci ide o malé množstvá, pri každodennom pití sa organizmus týmto chemikáliám neustále vystavuje. Postupne môžu vplývať na imunitu, trávenie a vo veľmi špecifických prípadoch prispieť aj k vzniku závažnejších ochorení.
Staré potrubia: problém, ktorý si ľudia neuvedomujú
To, čo tečie z vodárne, ešte nie je presne to, čo vám nakoniec natečie do pohára. Voda prechádza cez systém potrubí, ktorý môže byť v mnohých domácnostiach aj desaťročia starý.
Staré rozvody môžu:
- uvoľňovať hrdzu,
- obsahovať zvyšky olova,
- byť osídlené mikroorganizmami,
- trpieť netesnosťami, cez ktoré sa môže do vody dostať neželaný materiál alebo baktérie.
Tento problém sa najčastejšie vyskytuje v starších bytových domoch či rodinných domoch, kde sa rekonštrukcia vodovodných rozvodov odkladala „na neskôr“ dlhé roky.
Chlór – účinný dezinfekčný prostriedok, ktorý má svoju cenu
Aby bola voda zdravotne nezávadná, používa sa chlór. Ten je výborným pomocníkom pri likvidácii mikroorganizmov, no pri kontakte s organickými látkami môže vytvárať zlúčeniny, akými sú napríklad trihalometány.
Voda sa kontroluje, aby tieto látky zostali v bezpečnom rozmedzí, no ich úplné odstránenie nie je možné. Ak ich prijímame každý deň dlhé obdobie, telo je im dlhodobo vystavené – aj keď len v malých dávkach.
Ako minimalizovať riziká pri každodennom pití vody z kohútika?
Odborníci odporúčajú zaradiť do bežnej rutiny niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžu zlepšiť kvalitu vody:
1. Používať domáce filtre
Filtre s obsahom aktívneho uhlia dokážu zachytiť chlór, ťažké kovy, ale aj zvyšky pesticídov. Moderné filtračné kanvice alebo systémy pod drezom sú účinným riešením.
2. Nechať vodu odstáť
Ak vodu nalejete do nádoby a necháte ju postáť približne 20–30 minút, časť chlóru sa z nej prirodzene odparí a voda bude chuťovo jemnejšia.
3. Občas meniť zdroj
Nie je nič zlé na tom, ak si raz za čas kúpite balenú vodu, ideálne v sklenenej fľaši, ktorá je pre zdravie aj prírodu prijateľnejšia než plast.
4. Kontrola vlastných zdrojov vody
Domácnosti so studňou by mali aspoň raz ročne zabezpečiť laboratórny rozbor, ktorý preverí prítomnosť pesticídov, dusičnanov a mikrobiologickej kontaminácie.
Vodu z kohútika netreba odmietať – stačí k nej pristupovať rozumne
Kohútiková voda je pre Slovákov veľkým benefitom a bola by škoda úplne sa jej vzdať. Neznamená to však, že je automaticky najlepšou voľbou v každej situácii.
Nie je potrebné prestať ju piť – stačí pridať pár jednoduchých návykov, sledovať stav potrubí v domácnosti a nevnímať vodu z vodovodu ako niečo, čo je navždy bez rizika. Kombinácia rozumných opatrení, pohodlia a ekologickosti je nakoniec presne to, čo nám môže dlhodobo pomôcť chrániť zdravie aj životné prostredie.