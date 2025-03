Kým na Slovensku často končia v koši, v Amerike ich milujú. Zo zemiakových šupiek vykúzlite chrumkavú pochúťku

Niekedy tie najväčšie delikatesy vzniknú práve z toho, čo by iní bez váhania vyhodili. V prípade zemiakových šupiek to platí dvojnásobne. Kým u nás ich pri varení zvykneme vyhadzovať do koša alebo ledva využijeme pri varení zemiakov „v šupke“, v Amerike je zvykom dať týmto zvyškom druhú šancu a pripraviť z nich chutné potato skins. Tieto chrumkavé „lodičky“ zo zemiakových šupiek, plnené syrom čedar, kúskami slaniny, zakysanou smotanou a čerstvou cibuľkou, sa v zámorí tešia veľkej obľube a nájdete ich aj v ponuke mnohých reštaurácií.