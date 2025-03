Kým ich mnohí vyhadzujú, inde vo svete sú lahôdkou. Táto dobrota sa dá pripraviť na stovky spôsobov

Prečo vyhadzovať niečo, čo môže byť delikatesou? Slováci aj Česi zvyknú šupky zemiakov automaticky hádzať do koša, kým v Amerike sú vychýrenou pochúťkou. Pritom práve táto časť zemiakov obsahuje množstvo výživných látok. Ako ich dokázať naplno využiť, aby ste mali na tanieri nielen zaujímavé jedlo, ale aj vitamíny, minerály a antioxidanty v koncentrovanej forme?

Zemiakové šupky a ich bohatstvo

Kto by nepoznal zdĺhavé šúpanie zemiakov – na školských výletoch či táboroch to bola často neobľúbená „služba“. Málokto si však uvedomuje, že práve šupky ukrývajú veľké množstvo látok prospešných pre naše zdravie. V bežnej praxi ich väčšinou bez rozmýšľania vyhodíme, no v skutočnosti môžu byť dôležitým zdrojom:

Vitamínov (najmä skupiny B a vitamínu C)

Minerálov (draslík, horčík, vápnik, zinok či meď)

Antioxidantov

Zemiaky samy osebe obsahujú minimum tuku, zato sú plné sacharidov, ktoré organizmu dodávajú potrebnú energiu a súčasne zasýtia na dlhší čas. Bielkoviny sa v zemiakoch nachádzajú síce v menšom množstve, no ich biologická hodnota je pomerne vysoká. Z nutričného hľadiska teda ide o výživnú potravinu, ktorú môžeme pokojne zaraďovať do jedálnička aj niekoľkokrát do týždňa. No a v šupkách je mnoho z toho dobrého koncentrovaného v ešte väčšej miere.

Prečo im venovať viac pozornosti

Vitamíny, minerály a podpora krásy

Vitamíny skupiny B či vitamín C pomáhajú pri správnej funkcii nervového systému, podpore imunity alebo udržiavaní zdravej pokožky. Horčík prispieva k psychickej pohode a odolnosti voči stresu, draslík môže pomôcť so stabilizáciou krvného tlaku a zinok podporuje rast kvalitných vlasov a nechtov, ako aj zdravý vzhľad pokožky. Vápnik je zase nevyhnutný pre kosti a meď je dôležitá pri tvorbe červených krviniek.

Jednoducho, ak šupky vyhodíme, oberáme sa o výživový poklad, ktorý dokáže naše telo účinne zužitkovať. Samozrejme, treba vedieť, ako ich spracovať, aby sme si vychutnali jedlo a zároveň získali maximum benefitov.

Ako ich bezpečne a chutne využiť

Najprv treba poznamenať, že zemiakové šupky nemusia nevyhnutne pochádzať z bio zemiakov, avšak vždy musia byť zdravotne nezávadné. V praxi to znamená vyhnúť sa šupkám zo zemiakov, ktoré sú nazelenalé alebo naklíčené, pretože tieto časti môžu obsahovať nebezpečný solanín. Ten je toxický a môže spôsobiť zdravotné ťažkosti.

Ak máte zdravé zemiaky, bezpečne ich vyumývajte a osušte, čím odstránite prípadné nečistoty z povrchu. Nižšie nájdete inšpirácie na rôzne spôsoby využitia:

1. Pečené americké potato skins

Táto špecialita je v Spojených štátoch veľmi obľúbená ako rýchly predkrm alebo snack. Pripravíte ju takto:

Vyberte si väčšie nepoškodené zemiaky – stačí jedna až dve na osobu. Dôkladne ich umyte a osušte, aby na šupke nezostali žiadne zvyšky zeminy. Pečte v rúre približne 40–50 minút, kým zemiaky nezmäknú. Rozkrojte ich pozdĺžne na polovice a vydlabte dužinu. (Z nej pripravíte kašu, placky alebo ju využijete na iné zemiakové jedlo.) Šupky jemne potrite olejom a dajte ich ešte na 10 minút do rúry, aby sa pekne zapiekli do chrumkava. Naplňte ich osmaženou slaninou a strúhaným syrom podľa chuti. Vráťte plech do rúry na ďalších 5 minút, aby sa syr roztiekol.

Tip na servírovanie: Podávajte s dipom zo zakysanej smotany a nasekanou jarnou cibuľkou. Ak preferujete pikantné chute, pridajte papričky jalapeños a guacamole, čím docielite mexický šmrnc. Vegetariánska verzia môže obsahovať namiesto slaniny napríklad údené tofu alebo orestované šampiňóny.

2. Chrumkavé lupienky zo surových šupiek

Ak ste zvykli šúpať surové zemiaky, môžete šupky namiesto vyhadzovania jednoducho rozložiť na plech, pokvapkať olejom, mierne osoliť a vložiť do rúry vyhriatej na strednú teplotu. O chvíľu sa premenia na chrumkavé lupienky, ktoré sú jednoduché na prípravu, no pritom veľmi chutné.

3. Polievkový základ

Keď varíte zemiaky v šupke, po uvarení ich ošúpte a šupky nevyhadzujte. Hodia sa do vývarov alebo zeleninových polievok. Skúste ich v polievke rozmixovať a vytvoriť hustejšiu konzistenciu plnú vlákniny a ďalších prospešných látok.

Recept na potato skins