Kýchanie psov pri hre mätie aj skúsených chovateľov. Rozhoduje jeden nenápadný detail

Majitelia psov si často všimnú, že ich pes počas hry občas jemne kýchne. Mnohí sa obávajú alergie či zdravotného problému, no v skutočnosti ide väčšinou o úplne neškodný prejav. Veterinári aj odborníci na správanie psov sa zhodujú, že kýchanie počas hry je bežné a má jednoduché vysvetlenie.
Kýchanie pri hre je bežné a spravidla neznamená chorobu
Keď je pes rozrušený, vzrušený alebo šantením „naštartovaný“, môže dochádzať k drobnému podráždeniu nosovej sliznice. Rýchle pohyby, zmeny polohy hlavy, zvýšený prietok vzduchu či drobné prachové častice môžu vyvolať krátke, jemné kýchnutie. Nie je to nič neobvyklé a nepredstavuje to zdravotný problém.
Tento typ kýchnutia je:
- krátky a jemný
- bez výtoku z nosa
- viazaný na situácie s vysokou aktivitou
- prítomný iba pri hraní alebo počas vzrušenia
Ide teda o prirodzenú reakciu tela, nie o alergiu či infekciu.
Prečo sa kýchanie objavuje práve pri hre?
Hra so sebou prináša zvýšené tempo dýchania, pohyb, občasný prach a celkové nadšenie psa. To všetko môže spôsobiť, že sa v nose aktivujú receptory vyvolávajúce kýchnutie.
Niektorí etológovia tiež upozorňujú, že u psov môže počas hry vzniknúť tzv. „uvolňovacie správanie“. Kýchnutie môže byť jedným z prejavov, ktoré pomáhajú psovi regulovať napätie a udržiavať hru v bezpečných intenciách. Toto však nie je jazykový signál v ľudskom zmysle – skôr prirodzený reflex, ktorý sa v kontexte hry stal bežnou súčasťou psieho správania.
Toto vysvetlenie zodpovedá pozorovaniam behavioristov, ale nie je interpretované ako úmyselné „odkazy“ či „snahy o oznámenie niečoho“ inému psovi alebo človeku. Je to reflex, ktorý môže sekundárne pôsobiť ako upokojujúci signál.
Ako spoznať rozdiel medzi herným kýchaním a zdravotným problémom?
Neškodné, „herné“ kýchanie má tieto znaky:
- je jemné, krátke a ojedinelé
- objavuje sa len počas hry alebo bezprostredne po nej
- psa inak nič nebolí, dýcha normálne, je aktívny a veselý
Zdravotné kýchanie vyzerá inak. Nasledujúce príznaky sú dôvodom na návštevu veterinára:
- pes kýcha opakovane a mimo hry
- objaví sa hustý alebo zakalený výtok z nosa
- pes si trie ňufák, škriabe sa v oblasti nosa alebo kýchnutie vyzerá bolestivo
- pes je unavený, apatický, môže mať zvýšenú teplotu
- kýchanie je sprevádzané krvou, sipotom alebo ťažším dýchaním
Takéto prejavy môžu znamenať alergiu, infekciu dýchacích ciest, podráždenie sliznice či dokonca cudzie teleso uviaznuté v nose.
Kedy je kýchanie úplne normálne?
- počas hry so psom alebo iným zvieraťom
- keď je pes rozradostený alebo vo vzrušení
- keď prudko mení polohu či rýchlo dýcha
- ak ide o jedno či dve kýchnutia bez ďalších príznakov
Takéto situácie nevyžadujú žiadny zásah a nie sú dôvodom na obavy.
Záver: Kýchanie pri hre je prirodzené – pozornosť treba venovať kontextu
Kýchanie počas hry je u psov bežný jav, ktorý vo väčšine prípadov neznamená žiadny zdravotný problém. Vzniká najmä v dôsledku vzrušenia, rýchleho pohybu a drobného podráždenia nosa.
Dôležité je sledovať kontext a celkové správanie psa. Pokiaľ pes kýcha iba pri hre a inak pôsobí zdravo, nie je dôvod na paniku.
Ak sa však kýchanie objavuje často, mimo hry alebo sprevádzané ďalšími príznakmi, je na mieste vyšetrenie u veterinára.