Kvôli tejto drobnosti vám umývačka neumýva riad dokonale čisto

Používate umývačku denne, ale výsledky nie sú vždy také, aké by ste očakávali? Mnohí hľadajú rýchle triky z internetu, no nie každý „fígeľ“ funguje v praxi. Jeden z populárnych tipov môže byť dokonca úplne zbytočný — alebo neúčinný v európskych domácnostiach.
Video: ako správne vyčistiť umývačku krok za krokom
Názorný postup údržby filtra, trysiek a vnútra umývačky ukazuje aj video, ktoré slúži ako praktická ukážka základnej starostlivosti:
Trik s horúcou vodou: na Slovensku často nefunguje
Na sociálnych sieťach sa šíri odporúčanie, že pred spustením umývačky máte pustiť z kohútika horúcu vodu, aby do spotrebiča išla už predhriata. Tento trik má vraj zabezpečiť rýchlejší štart ohrevu a čistejší riad.
V praxi však tento postup vo väčšine slovenských domácností vôbec nepomáha.
Prečo? Pretože drvivá väčšina umývačiek je pripojená len na prívod studenej vody a samotné zariadenie si ju zohrieva vnútorným výhrevným telesom.
Na rozdiel od niektorých amerických domácností, kde môže byť prívod horúcej vody častejší, u nás ide skôr o výnimku. Navyše, pripojenie umývačky na horúcu vodu bez súhlasu výrobcu môže byť rizikové, keďže niektoré modely nie sú stavané na vyšší vstupný teplotný rozdiel a mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
Pravda o umývaní: teplá voda je účinnejšia, ale za energiu platíte
Tento trend však upozorňuje na dve dôležité veci:
- Teplá voda skutočne umýva efektívnejšie ako studená — lepšie rozpúšťa tuky a zvyšky jedla.
- Ohrev vody je najenergetickejšou časťou celého cyklu.
Preto je dôležité nájsť kompromis medzi čistotou riadu a spotrebou energie. Riešením nie sú skratky, ale správne používanie a údržba umývačky.
Ako dosiahnuť čistý riad bez zbytočných výdavkov?
1. Správne ukladanie riadu je základ
Do spodného koša patria hrnce a silne znečistený riad, do horného poháre, šálky a ľahší riad. Riad by sa nemal prekrývať, inak sa voda a čistiaci prostriedok nedostanú všade.
2. Filter a trysky musia byť čisté
Zanesený filter či upchaté ostrekovacie ramená patria medzi najčastejšie príčiny zníženej účinnosti umývačky.
Odporúča sa aspoň raz týždenne vyčistiť filter a raz mesačne prepláchnuť trysky — napríklad pomocou octu alebo špeciálneho čističa.
3. Pred vložením odstráňte väčšie zvyšky jedla
Nie je potrebné riad oplachovať pod tečúcou vodou, no odstránenie väčších zvyškov (napr. cestovín, ryže, mäsa, vaječných škrupín) zabráni upchávaniu filtra a trysiek.
Pozor na vaječné škrupiny — sú tvrdé a nerozpustné. Dokážu zablokovať ostrekovacie ramená a tým výrazne znížiť účinnosť umývania.
4. Vyberte vhodný program podľa stupňa znečistenia
- Krátky alebo studený program je vhodný len na ľahko znečistený riad.
- Pri mastnom riade alebo zaschnutých zvyškoch treba použiť intenzívny program s vyššou teplotou (70 °C a viac).
Niektoré tablety síce propagujú „dokonalý účinok pri nízkych teplotách“, no v praxi to funguje len pri mierne znečistenom riade.
5. Eko programy sú úspornejšie, ale pomalšie
Ekologické programy umývajú pri nižšej teplote a dlhšie. Šetria vodu aj elektrinu, no nehodia sa na veľmi znečistený riad.
Na dosiahnutie pekného lesku bez škvŕn z vody nezabudnite na leštidlo – pomáha vode stekať a urýchľuje schnutie.
Skúsenosť z praxe: značkové leštidlá fungujú lepšie
Niektorí ľudia sa pokúšajú nahradiť leštidlo octom alebo inými domácimi alternatívami. Hoci to môže fungovať v niektorých prípadoch, výsledok býva často menej uspokojivý.
„Skúšala som domáce alternatívy, ale nakoniec som sa vrátila k značkovému leštidlu. Riad je bez fľakov a sklenené poháre sa viac lesknú,“ hovorí mamička štyroch detí, ktorá umývačku používa denne.
Záver: Zabudnite na triky, stavte na osvedčené pravidlá
Ak chcete, aby vaša umývačka podávala skvelý výkon bez zbytočných nákladov:
- Ukladajte riad správne
- Pravidelne čistite filter aj trysky
- Používajte vhodný program a kvalitné tablety
- Nezabúdajte na leštidlo
- Nečakajte zázraky od internetových „zlepšovákov“
Trik s púšťaním horúcej vody je u nás väčšinou zbytočný a v niektorých prípadoch môže byť aj nevhodný. Oveľa dôležitejšie je dôsledné používanie a údržba spotrebiča. Tak získate nielen čistý riad, ale aj dlhšiu životnosť umývačky a nižšie účty.