Kvety, ktoré rozžiaria záhradu už vo februári: Snežienky nie sú jediné, kto púta pozornosť!

Zachytili ste v poslednom období, že niektoré záhrady už začínajú ožívať? Stačí pár slnečných dní a človek má chuť vyjsť von a rozhliadnuť sa okolo seba.
Ak sa pozriete pozornejšie, možno objavíte kvety, ktoré rozkvitajú už vo februári. Nejde pritom len o osvedčené zimné rastliny, ale aj o prvých poslov blížiacej sa jari.
Ak ste v minulosti vysadili vhodné dreviny či kvety, práve teraz môžete obdivovať ich krásu.
Zimné a skoré jarné kvitnutie má svoje čaro – najmä preto, že prichádza v období, keď je príroda ešte prevažne spiaca.
Ktoré rastliny teda môžete vidieť kvitnúť v záhradách, parkoch či za plotom u susedov?
Stromy a kry, ktoré kvitnú ešte počas zimy
Medzi dreviny, ktoré zaujmú už na prelome zimy a jari, patria vilíny. Ich jemné konáriky zdobia nápadné strapcovité kvety v odtieňoch žltej, oranžovej až červenej.
Tvarom pripomínajú skôr farebné ihličie než klasické kvety, no práve preto sú v tomto období také výrazné.
Ďalšou rastlinou, ktorá dokáže prekvapiť skorým kvitnutím, je jazmín nahokvetý. Ide o poliehavý porast až nižší ker, ktorý počas kvitnutia vyzerá ako žltý vodopád.
Svojím vzhľadom môže pripomínať zlaticu. Kvety sa objavujú už okolo Vianoc a vydržia až do marca či apríla. Hoci pochádza z Tibetu, v našich podmienkach sa mu darí veľmi dobre.
Medzi bohato kvitnúce kry patria aj kaliny. Niektoré druhy začínajú rozkvitať už v zime, iné spoľahlivo kvitnú v predjarí.
Kvetné puky možno na rastlinách pozorovať počas celej zimy. Keď sa oteplí a prídu slnečné dni, kvety sa postupne otvárajú, zatiaľ čo počas mrazov zostávajú zatvorené.
Kvety, ktorým neprekáža ani sneh
Skorú jar dokážu ohlásiť aj nízke trvalky a cibuľoviny. Talovín je ľahko rozpoznateľný vďaka svojim žltým kvetom, ktoré pripomínajú malé slnká.
Často vykúkajú z holých záhonov, no neraz aj priamo zo snehu. Ide o odolnú rastlinu, ktorá kvitne veľmi skoro a okamžite pritiahne pozornosť.
Za skutočné kráľovné zimy sa považujú čemerice. Rozkvitajú aj pod snehovou pokrývkou a ich kvety vydržia až do neskorej jari.
Existuje množstvo druhov s rôznou výškou i farebnými variáciami – od bielych cez zelenkasté a ružové až po tmavšie, purpurové odtiene.
Samostatnú kapitolu tvoria snežienky. Tieto drobné cibuľoviny spoľahlivo spozná aj dieťa. Objavujú sa veľmi skoro a neraz prerazia aj cez sneh.
Snežienky sa stali symbolom prichádzajúcej jari a pripomínajú, že nová sezóna je už blízko.
Aj keď február ešte patrí zime, záhrada môže byť prekvapivo farebná. Stačí si správne naplánovať výsadbu a včas vysadiť vhodné rastliny.
Potom si aj v najchladnejších mesiacoch môžete vychutnať prvé kvety, ktoré prinesú do záhrady život a optimizmus.