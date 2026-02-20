Kvety, ktoré rozžiaria záhradu už vo februári: Snežienky nie sú jediné, kto púta pozornosť!

Snežienka
Snežienka Foto: depositphotos.com

Zachytili ste v poslednom období, že niektoré záhrady už začínajú ožívať? Stačí pár slnečných dní a človek má chuť vyjsť von a rozhliadnuť sa okolo seba.

Ak sa pozriete pozornejšie, možno objavíte kvety, ktoré rozkvitajú už vo februári. Nejde pritom len o osvedčené zimné rastliny, ale aj o prvých poslov blížiacej sa jari.

Ak ste v minulosti vysadili vhodné dreviny či kvety, práve teraz môžete obdivovať ich krásu.

Zimné a skoré jarné kvitnutie má svoje čaro – najmä preto, že prichádza v období, keď je príroda ešte prevažne spiaca.

Ktoré rastliny teda môžete vidieť kvitnúť v záhradách, parkoch či za plotom u susedov?

Stromy a kry, ktoré kvitnú ešte počas zimy

Medzi dreviny, ktoré zaujmú už na prelome zimy a jari, patria vilíny. Ich jemné konáriky zdobia nápadné strapcovité kvety v odtieňoch žltej, oranžovej až červenej.

Tvarom pripomínajú skôr farebné ihličie než klasické kvety, no práve preto sú v tomto období také výrazné.

Ďalšou rastlinou, ktorá dokáže prekvapiť skorým kvitnutím, je jazmín nahokvetý. Ide o poliehavý porast až nižší ker, ktorý počas kvitnutia vyzerá ako žltý vodopád.

Svojím vzhľadom môže pripomínať zlaticu. Kvety sa objavujú už okolo Vianoc a vydržia až do marca či apríla. Hoci pochádza z Tibetu, v našich podmienkach sa mu darí veľmi dobre.

Medzi bohato kvitnúce kry patria aj kaliny. Niektoré druhy začínajú rozkvitať už v zime, iné spoľahlivo kvitnú v predjarí.

Kvetné puky možno na rastlinách pozorovať počas celej zimy. Keď sa oteplí a prídu slnečné dni, kvety sa postupne otvárajú, zatiaľ čo počas mrazov zostávajú zatvorené.

Kvety, ktorým neprekáža ani sneh

Skorú jar dokážu ohlásiť aj nízke trvalky a cibuľoviny. Talovín je ľahko rozpoznateľný vďaka svojim žltým kvetom, ktoré pripomínajú malé slnká.

Často vykúkajú z holých záhonov, no neraz aj priamo zo snehu. Ide o odolnú rastlinu, ktorá kvitne veľmi skoro a okamžite pritiahne pozornosť.

Za skutočné kráľovné zimy sa považujú čemerice. Rozkvitajú aj pod snehovou pokrývkou a ich kvety vydržia až do neskorej jari.

Existuje množstvo druhov s rôznou výškou i farebnými variáciami – od bielych cez zelenkasté a ružové až po tmavšie, purpurové odtiene.

Samostatnú kapitolu tvoria snežienky. Tieto drobné cibuľoviny spoľahlivo spozná aj dieťa. Objavujú sa veľmi skoro a neraz prerazia aj cez sneh.

Snežienky sa stali symbolom prichádzajúcej jari a pripomínajú, že nová sezóna je už blízko.

Aj keď február ešte patrí zime, záhrada môže byť prekvapivo farebná. Stačí si správne naplánovať výsadbu a včas vysadiť vhodné rastliny.

Potom si aj v najchladnejších mesiacoch môžete vychutnať prvé kvety, ktoré prinesú do záhrady život a optimizmus.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať