Kvety, ktoré rozžiaria záhradu aj balkón na jeseň. 8 rastlín, čo vám vydržia kvitnúť ešte dlhé týždne

Aj keď leto pomaly končí, farby sa z našich záhrad a balkónov nemusia vytratiť. Práve naopak – začiatok jesene je ideálny čas, kedy sa môžeme tešiť z nových odtieňov, ktoré sú pod jesenným slnkom ešte výraznejšie. Červená pôsobí sýtejšie, žltá sa mení na zlatú a fialová dostáva hĺbku, akú v lete nemala.
Ak sa pustíte do vysádzania teraz, odmenou vám budú kvety, ktoré vydržia zdobiť črepníky aj záhony často až do prvých mrazov. Stačí zvoliť tie správne rastliny a jeseň nebude vôbec šedivá.
8 rastlín, ktoré sú ideálne pre septembrové a jesenné obdobie
1. Nevädza (Celosia) – jesenný ohňostroj farieb
Nevädza patrí medzi kvety, ktoré vydržia kvitnúť až do príchodu chladu. Svojím neobvyklým kvetom pripomínajúcim koral alebo kohútí hrebienok dokáže prežiariť každý kút terasy. Darí sa mu na slnku a zvládne aj suchšie počasie, takže sa hodí pre tých, ktorí nemajú čas polievať denne. Vynikajúco ladí s farebnými jesennými listami a po usušení sa dá využiť ako dekorácia do vázy.
2. Šalvia – odolná kráska plná nektáru
V jeseni, keď už mnohé letničky strácajú silu, šalvia ešte stále kvitne. Či už si vyberiete šalviu nádhernú alebo hajnú, poteší vás bohatými kvetmi a zároveň priláka posledných motýľov a včely. V kombinácii s rozchodníkom alebo okrasnými trávami vytvorí štýlové jesenné aranžmány, ktoré vydržia až do prvých mrazov.
3. Chryzantémy – symbol jesene
Septembrové a októbrové dni si mnohí z nás bez chryzantém ani nevedia predstaviť. Tieto kvety dokážu rozžiariť vchodové dvere, balkón aj hrobové miesto počas sviatkov. Vyberať si môžete zo širokej palety farieb – od jemných pastelových tónov až po výrazné, sýtočervené či žiarivo žlté guľôčky. Dôležité je voliť odolné záhradné odrody a pravidelne odstraňovať odkvitnuté kvety, aby sa rastlina udržala v kondícii.
4. Astry – hviezdy septembra a októbra
Astry sú ako stvorené na jesenné obdobie. Rozkvitajú vo chvíli, keď letné kvety už odchádzajú, a ich jemné kvety v tvare hviezd dokážu rozveseliť aj zamračený deň. Skvelo sa kombinujú s okrasnými trávami alebo inými jesennými kvitnúcimi rastlinami. Niektoré odrody vydržia kvitnúť až do októbra, čím predĺžia sezónu farebných radostí.