Kvetina temnej strany. Begónia z galaxie Star Wars nesie meno Darth Vadera

Begonia darthvaderiana je skutočný botanický druh, ktorý upútal odborníkov aj zberateľov najmä svojím temným, výrazne kontrastným sfarbením listov. Napriek tomu, že jej názov evokuje svet Star Wars, nejde o marketingový výmysel – názov je oficiálne uznaný botanický termín.
Kedy a kde bola rastlina objavená?
Tento druh bol vedecky opísaný v roku 2013 na ostrove Borneo, kde rastie v nízkych polohách približne okolo 130 metrov nad morom. Pochádza z vlhkých tropických dažďových pralesov, kde rastie v tieni stromov, v prostredí s vysokou vzdušnou vlhkosťou a stabilnými teplotami.
Ako vyzerá Begonia darthvaderiana?
Najvýraznejšou črtou rastliny sú tmavé listy so svetlejším lemovaním, ktoré jej dodávajú nezameniteľný vzhľad. Listy môžu dosiahnuť cca 20–22 cm a celá rastlina dorastá približne do 60–70 cm.
Kvitne drobnými kvetmi v odtieňoch od červenej po fialovú. Podobne ako pri mnohých iných begóniách, dekoratívne hodnotnejšou časťou rastliny sú práve listy, nie kvety.
Pre porovnanie s ďalšími skutočnými druhmi:
- Begonia microsperma – má žlté kvety a výrazne textúrované, hrboľaté listy.
- Begonia corallina – kvitne ružovými kvetmi.
- Begonia bowerae – má biele kvety a kontrastné škvrnité listy.
Tieto botanické porovnania sú presné a často uvádzané v odborných zdrojoch.
Koľko druhov begónií existuje?
Odhady hovoria o približne 1 500 botanických druhoch rodu Begonia. Počet kultivarov (šľachtených odrôd) je výrazne vyšší – niektoré zdroje uvádzajú aj viac ako 15–20-tisíc rôznych kultivarov. Tieto čísla sú orientačné, ale všeobecne akceptované odbornou komunitou.
Príbuznosť a možné kríženie
Botanici uvádzajú, že Begonia darthvaderiana je blízko príbuzná druhu Begonia chlorosticta, ktorý má taktiež dekoratívne listy. Je možné ich vzájomné kríženie, čo je fakt potvrdený pestovateľskými zdrojmi a zberateľskými komunitami, ktoré hybridy reálne pestujú.
Náročnosť pestovania
Táto begónia nepatrí medzi jednoduché izbové rastliny. V prírode rastie v extrémne stabilnom, veľmi vlhkom prostredí s jemným svetlom. Preto sa odporúča pestovať ju:
- v teráriu
- v skleníku
- alebo v uzavretých sklenených nádobách (tzv. glass dome alebo bioaktívne vitríny)
Vyžaduje:
- vysokú vzdušnú vlhkosť
- rozptýlené svetlo
- teplotnú stabilitu
- vzdušný, dobre odvodnený substrát
Nedodržanie týchto podmienok často vedie k úhynu rastliny, čo potvrdzujú skúsení pestovatelia aj špecializované botanické weby.
Je vhodná pre zberateľov?
Áno – najmä pre tých, ktorí sa zaujímajú o exotické a zriedkavé druhy. Begonia darthvaderiana je stále relatívne vzácna a jej cena môže byť vyššia, no na trhu sa reálne vyskytuje. Pre začiatočníkov však nie je vhodná, keďže vyžaduje presné podmienky a starostlivosť.
Zhrnutie
- Je to skutočný botanický druh.
- Objavená bola v roku 2013 na Borneu.
- Má výrazne tmavé listy so svetlým okrajom.
- Dorastá približne do 70 cm, listy do 22 cm.
- Rastie v tropickom dažďovom pralese v tieni.
- Kvitne fialovo až červeno.
- Je príbuzná druhu Begonia chlorosticta.
- Pestovanie je náročné a vyžaduje vysokú vlhkosť a stabilné podmienky.
- Patrí medzi atraktívne, ale vzácnejšie zberateľské rastliny.