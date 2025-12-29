Kúrime od rána do večera. Dom však aj tak nenápadne „hltá“ energiu

Vykurovacia sezóna je v plnom prúde, radiátory idú prakticky nepretržite, no napriek tomu doma necítime také teplo, aké by sme očakávali. Mnohí to automaticky pripisujú vysokým cenám energií alebo slabému kotlu. Skutočný problém však často spočíva inde – v nenápadných miestach, ktorými teplo z domu uniká bez toho, aby sme si to uvedomovali.
Počas zimy kúri väčšina domácností výrazne viac než po zvyšok roka. O to nepríjemnejšie je zistenie, že interiér zostáva chladný, vzduch je suchý a účty za energie rastú rýchlejšie, než by zodpovedalo komfortu bývania. Nie vždy za to môže samotný zdroj tepla. Často ide o drobné detaily, ktoré fungujú ako tiché únikové cesty pre draho vyrobenú energiu. Práve obdobie na prelome rokov je ideálny čas, aby sme sa na ne pozreli bližšie.
Teplo uniká tam, kde by sme ho nehľadali
Medzi najčastejšie príčiny zbytočných tepelných strát patria škáry okolo okien a dverí, priestupy rozvodov, ale aj obyčajné elektrické zásuvky umiestnené v obvodových stenách. Počas teplejších mesiacov si ich takmer nevšímame, no s príchodom mrazov sa prejavia okamžite. Studený vzduch prenikajúci dovnútra vytvára nepríjemný pocit chladu, ktorý nás núti automaticky zvyšovať teplotu kúrenia – a tým aj spotrebu energie.
Radiátory hrejú, no teplo zostáva stáť
Ďalší častý problém nesúvisí priamo s výkonom vykurovania, ale s jeho okolím. Zakryté radiátory, dlhé závesy siahajúce až po podlahu alebo masívny nábytok postavený pred vykurovacie telesá bránia správnemu prúdeniu teplého vzduchu. Teplo sa hromadí na jednom mieste, zatiaľ čo zvyšok miestnosti zostáva chladný. Výsledkom je vyššia spotreba energie bez reálneho zvýšenia pohodlia v domácnosti.
Suchý vzduch zhoršuje pocit tepla
V zime sa veľmi často stretávame s nadmerne suchým vzduchom v interiéri. Nízka vlhkosť negatívne ovplyvňuje tepelnú pohodu, pretože suchý vzduch ochladzuje ľudské telo rýchlejšie. Aj pri rovnakej teplote máme pocit, že je doma chladnejšie, než v skutočnosti je. Správne vetranie, krátke a intenzívne, spolu s udržiavaním vyváženej vlhkosti môže výrazne znížiť potrebu „prekurovania“ – a to bez akéhokoľvek zásahu do vykurovacieho systému.
Keď už nejde len o maličkosti
Ak dom dlhodobo vyžaduje vysoký výkon kúrenia a napriek tomu zostáva chladný, môže ísť o vážnejší problém. Nedostatočná tepelná izolácia, tepelné mosty alebo netesnosti v konštrukcii budovy sa naplno prejavia práve počas zimných mesiacov. Prelom roka je ideálnym obdobím na odbornú kontrolu – skôr než zbytočné úniky tepla predĺžia vykurovaciu sezónu o ďalšie drahé týždne a ešte viac zaťažia rodinný rozpočet.