Kúrenie v krbových kachliach má svoje pravidlá. Nesprávne zakurovanie vás pripraví o teplo aj peniaze

Kúrenie v krbových kachliach nie je len o tom, že zapálite drevo a čakáte, kým sa miestnosť zohreje. Spôsob zakurovania má priamy vplyv na účinnosť spaľovania, spotrebu paliva, množstvo emisií aj životnosť samotných kachlí a komína. Nesprávne postupy vedú k zbytočným stratám tepla, vyššej spotrebe dreva a k zanášaniu komínového systému.
Krbové kachle dnes často slúžia ako hlavný zdroj vykurovania. Práve preto je dôležité dodržiavať zásady, ktoré vychádzajú z fyziky spaľovania dreva a z odporúčaní výrobcov aj odborníkov na vykurovaciu techniku.
Video – ukážka správneho kúrenia v krbových kachliach
Prečo záleží na tom, ako zakurujete
Spaľovanie dreva je viacfázový proces. Najskôr dochádza k jeho zahrievaniu a vysušovaniu, následne sa z dreva uvoľňujú horľavé plyny a až potom prebieha samotné horenie. Ak nie sú v ohnisku správne podmienky – najmä dostatočná teplota a prívod kyslíka – časť týchto plynov sa nespáli.
Výsledkom neúplného spaľovania je:
- nižší tepelný výkon
- viac dymu a škodlivín
- rýchle zanášanie skla, dymovodu a komína
- vyššia spotreba paliva
Správne zakurovanie zabezpečí rýchle dosiahnutie potrebnej teploty v ohnisku, stabilný ťah komína a efektívne využitie energie obsiahnutej v dreve.
Kvalitné palivo je absolútny základ
Najdôležitejším faktorom pri kúrení v krbových kachliach je suché drevo. Odborne sa za vhodné považuje drevo s vlhkosťou do 20 %. Pri vyššej vlhkosti sa značná časť energie spotrebuje na odparenie vody, čo výrazne znižuje účinnosť kúrenia.
Vlhké drevo:
- horí pomaly a nestabilne
- produkuje viac dymu
- podporuje tvorbu dechtu a sadzí
- skracuje životnosť komína
Okrem paliva je dôležitý aj stav ohniska. Rošt musí byť priechodný a v spaľovacej komore by nemalo byť nadmerné množstvo popola. Popol môže obmedzovať prívod vzduchu, ktorý je pre správne horenie nevyhnutný.
Zakurovanie zhora je overený a odporúčaný postup
Jednou z najúčinnejších a dnes odborne odporúčaných metód je zakurovanie zhora, tzv. „top-down“ spôsob. Väčšie polená sa ukladajú naspodok, na ne menšie kusy dreva a úplne navrch triesky alebo podpaľovač.
Pri tomto postupe:
- oheň horí zhora nadol
- uvoľnené plyny prechádzajú cez horúcu vrstvu plameňa
- dochádza k ich lepšiemu dohoreniu
V praxi to znamená menej dymu, rýchlejší nábeh ťahu komína a čistejšie spaľovanie. Tento spôsob nie je „moderný trend“, ale fyzikálne správny princíp, ktorý znižuje emisie a zvyšuje účinnosť kúrenia.
Regulácia vzduchu po rozhorení je kľúčová
Po rozkúrení kachlí zohráva zásadnú úlohu správne nastavenie prívodu vzduchu. Plameň by mal byť jasný a stabilný, nie tmavý alebo len tlejúcí. Viditeľný hustý dym z komína signalizuje neúplné spaľovanie.
Správne horenie sa prejavuje takto:
- sklo zostáva relatívne čisté
- z komína vychádza len mierne prúdenie takmer neviditeľných spalín
- v miestnosti necítiť zápach
Ak sa objaví silné dymenie, tmavnutie skla alebo nepríjemný pach, ide o jasný signál, že je potrebné upraviť prívod vzduchu alebo spôsob prikladania.
Správne kúrenie šetrí peniaze aj techniku
Dodržiavanie správnych zásad kúrenia neznamená len vyšší komfort, ale aj:
- nižšiu spotrebu dreva
- menšie zanášanie komína
- nižšie riziko porúch a požiarov
- dlhšiu životnosť krbových kachlí
Správne kúrenie v krbových kachliach je kombináciou kvalitného paliva, vhodného spôsobu zakurovania a citlivej regulácie vzduchu. Ak tieto princípy dodržiavate, získate maximum tepla z každého polena a zároveň minimalizujete negatívne dopady na techniku aj životné prostredie.