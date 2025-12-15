Kúrenár vysvetľuje, čo v skutočnosti znamenajú čísla na ventile radiátora a ako ich využiť v praxi

kúrenie Foto: depositphotos.com

Mnohé domácnosti nastavujú radiátory čisto intuitívne – niekto otočí hlavicu na vyššie číslo, keď mu je zima, iný ju úplne stiahne, keď odchádza z domu. Len málokto však vie, že čísla na termostatickom ventile majú presný význam a ich správne používanie dokáže zabezpečiť príjemné teplo aj citeľné úspory na energiách.

Prečo vyššie číslo neznamená rýchlejšie teplo

Bežná situácia vyzerá asi takto: prídeme domov, otočíme ventil radiátora na maximum a čakáme, že miestnosť sa okamžite zohreje. Takto však vykurovací systém nefunguje. Termostatická hlavica neurčuje rýchlosť kúrenia, ale cieľovú teplotu, ktorú má miestnosť dosiahnuť a udržiavať. Práve nesprávne pochopenie tohto princípu býva častým dôvodom zbytočne vysokých účtov za kúrenie.

Aké typy termostatických hlavíc existujú

V domácnostiach sa dnes používajú najmä dva základné druhy termostatických hlavíc:

  • Mechanické s číselnou stupnicou – fungujú na jednoduchom princípe a nastavujú sa ručne otočením na konkrétne číslo.
  • Digitálne termostatické hlavice – ovládané malým elektromotorom (zvyčajne na tužkové batérie), umožňujú presné nastavenie teploty pre jednotlivé miestnosti aj konkrétne časy dňa.

Pri mechanických hlaviciach si napríklad nastavíte „dvojku“ a radiátor sa automaticky postará o to, aby sa teplota pohybovala v určitom rozmedzí.

Čo presne znamenajú čísla a symboly na ventile

Hodnoty na termostatickej hlavici zodpovedajú približným teplotám v miestnosti:

  • 1 – približne 12 °C
  • 2 – okolo 16 °C
  • 3 – asi 20 °C
  • 4 – približne 24 °C
  • 5 – blíži sa k 28 °C

Okrem čísiel sa na hlaviciach často nachádzajú aj symboly:

  • Slnko – bežné denné nastavenie pre miestnosti, kde sa zdržiavame
  • Mesiac – nočný útlm, zvyčajne okolo 14 °C
  • Snehová vločka – ochrana proti zamrznutiu, udržiava teplotu okolo 6 °C, kúrenie však úplne nevypína

Úlohou termostatu je teplotu udržiavať, nie zrýchľovať kúrenie

Termostatická hlavica funguje ako mechanický regulátor. V jej vnútri sa nachádza náplň, ktorá sa pri zahriatí rozpína a tlačí na ventil radiátora. Tým reguluje prívod teplej vody – keď je v miestnosti teplo, ventil sa privrie, keď teplota klesne, znovu sa otvorí.

Dôležité je vedieť, že termostat reaguje na teplotu v bezprostrednom okolí radiátora, nie v celej miestnosti. Preto môže dochádzať k skresleniu, ak:

  • radiátor zakrýva nábytok
  • visia nad ním ťažké závesy
  • alebo je radiátor umiestnený v nikách

V takých prípadoch sa hlavica zahreje rýchlejšie než zvyšok miestnosti a kúrenie sa vypne skôr, než sa priestor reálne ohreje.

Digitálne hlavice a skutočné úspory

Moderné digitálne termostatické hlavice dokážu udržiavať teplotu ešte presnejšie. Umožňujú nastaviť odlišnú teplotu pre každý pokoj a každý časový úsek. Počas neprítomnosti stačí interiér temperovať na približne 15 °C, čo môže priniesť úsporu energií až 1 MWh ročne.

Ako správne kúriť podľa odborníka

Hoci sa to môže zdať samozrejmé, mnoho domácností kúri neefektívne. Kúrenár Martin Slaný odporúča:

  • v bežných miestnostiach udržiavať teplotu okolo 18 °C
  • v obývačke, kde trávime najviac času, môže byť teplota o 2 stupne vyššia

„S hlavicou netreba neustále točiť. Pri manuálnych ventiloch je ideálne nechať ju nastavenú na stupeň 2. Neustále prepínanie medzi minimom a maximom neprináša úspory a narúša reguláciu vykurovacieho systému. Radiátory v miestnostiach, ktoré nepoužívate, pokojne úplne vypnite,“ vysvetľuje odborník.

Dodáva tiež, že chladný radiátor nie je problém, ak je v miestnosti príjemne teplo – znamená to, že termostat funguje správne.

Kedy je potrebné radiátor odvzdušniť

Odvzdušnenie je nutné vtedy, keď:

  • je radiátor hore studený a dole teplý
  • ozývajú sa z neho syčivé alebo bublavé zvuky
  • výkon nezodpovedá nastaveniu

Postup je jednoduchý: pomocou odvzdušňovacieho kľúča mierne pootočíte ventil, necháte uniknúť vzduch a zavriete ho v momente, keď začne vytekať iba voda.

Na noc teplotu znížte, ale kúrenie nevypínajte

Zníženie teploty počas noci sa oplatí nielen z hľadiska úspor, ale aj kvôli kvalitnejšiemu spánku. Symbol mesiaca zodpovedá približne 14 °C. Kúrenie však nikdy úplne nevypínajte – steny by vychladli a opätovné vyhriatie by spotrebovalo viac energie než udržiavanie miernej teploty.

6 jednoduchých rád, ako kúriť rozumne a lacnejšie

  • nezakrývajte radiátory nábytkom ani závesmi
  • nepovažujte „päťku“ za rýchlejší ohrev
  • pravidelne odvzdušňujte celý vykurovací systém
  • na noc teplotu znížte
  • kontrolujte tlak vody v systéme
  • pri moderných kotloch sa riaďte manuálom výrobcu

Správne nastavené radiátory dokážu urobiť s komfortom aj účtami za energie veľký rozdiel – stačí len vedieť, čo čísla na ventile naozaj znamenajú.

