Kúrenár vysvetľuje, čo v skutočnosti znamenajú čísla na ventile radiátora a ako ich využiť v praxi

Mnohé domácnosti nastavujú radiátory čisto intuitívne – niekto otočí hlavicu na vyššie číslo, keď mu je zima, iný ju úplne stiahne, keď odchádza z domu. Len málokto však vie, že čísla na termostatickom ventile majú presný význam a ich správne používanie dokáže zabezpečiť príjemné teplo aj citeľné úspory na energiách.
Prečo vyššie číslo neznamená rýchlejšie teplo
Bežná situácia vyzerá asi takto: prídeme domov, otočíme ventil radiátora na maximum a čakáme, že miestnosť sa okamžite zohreje. Takto však vykurovací systém nefunguje. Termostatická hlavica neurčuje rýchlosť kúrenia, ale cieľovú teplotu, ktorú má miestnosť dosiahnuť a udržiavať. Práve nesprávne pochopenie tohto princípu býva častým dôvodom zbytočne vysokých účtov za kúrenie.
Aké typy termostatických hlavíc existujú
V domácnostiach sa dnes používajú najmä dva základné druhy termostatických hlavíc:
- Mechanické s číselnou stupnicou – fungujú na jednoduchom princípe a nastavujú sa ručne otočením na konkrétne číslo.
- Digitálne termostatické hlavice – ovládané malým elektromotorom (zvyčajne na tužkové batérie), umožňujú presné nastavenie teploty pre jednotlivé miestnosti aj konkrétne časy dňa.
Pri mechanických hlaviciach si napríklad nastavíte „dvojku“ a radiátor sa automaticky postará o to, aby sa teplota pohybovala v určitom rozmedzí.
Čo presne znamenajú čísla a symboly na ventile
Hodnoty na termostatickej hlavici zodpovedajú približným teplotám v miestnosti:
- 1 – približne 12 °C
- 2 – okolo 16 °C
- 3 – asi 20 °C
- 4 – približne 24 °C
- 5 – blíži sa k 28 °C
Okrem čísiel sa na hlaviciach často nachádzajú aj symboly:
- Slnko – bežné denné nastavenie pre miestnosti, kde sa zdržiavame
- Mesiac – nočný útlm, zvyčajne okolo 14 °C
- Snehová vločka – ochrana proti zamrznutiu, udržiava teplotu okolo 6 °C, kúrenie však úplne nevypína
Úlohou termostatu je teplotu udržiavať, nie zrýchľovať kúrenie
Termostatická hlavica funguje ako mechanický regulátor. V jej vnútri sa nachádza náplň, ktorá sa pri zahriatí rozpína a tlačí na ventil radiátora. Tým reguluje prívod teplej vody – keď je v miestnosti teplo, ventil sa privrie, keď teplota klesne, znovu sa otvorí.
Dôležité je vedieť, že termostat reaguje na teplotu v bezprostrednom okolí radiátora, nie v celej miestnosti. Preto môže dochádzať k skresleniu, ak:
- radiátor zakrýva nábytok
- visia nad ním ťažké závesy
- alebo je radiátor umiestnený v nikách
V takých prípadoch sa hlavica zahreje rýchlejšie než zvyšok miestnosti a kúrenie sa vypne skôr, než sa priestor reálne ohreje.
Digitálne hlavice a skutočné úspory
Moderné digitálne termostatické hlavice dokážu udržiavať teplotu ešte presnejšie. Umožňujú nastaviť odlišnú teplotu pre každý pokoj a každý časový úsek. Počas neprítomnosti stačí interiér temperovať na približne 15 °C, čo môže priniesť úsporu energií až 1 MWh ročne.
Ako správne kúriť podľa odborníka
Hoci sa to môže zdať samozrejmé, mnoho domácností kúri neefektívne. Kúrenár Martin Slaný odporúča:
- v bežných miestnostiach udržiavať teplotu okolo 18 °C
- v obývačke, kde trávime najviac času, môže byť teplota o 2 stupne vyššia
„S hlavicou netreba neustále točiť. Pri manuálnych ventiloch je ideálne nechať ju nastavenú na stupeň 2. Neustále prepínanie medzi minimom a maximom neprináša úspory a narúša reguláciu vykurovacieho systému. Radiátory v miestnostiach, ktoré nepoužívate, pokojne úplne vypnite,“ vysvetľuje odborník.
Dodáva tiež, že chladný radiátor nie je problém, ak je v miestnosti príjemne teplo – znamená to, že termostat funguje správne.
Kedy je potrebné radiátor odvzdušniť
Odvzdušnenie je nutné vtedy, keď:
- je radiátor hore studený a dole teplý
- ozývajú sa z neho syčivé alebo bublavé zvuky
- výkon nezodpovedá nastaveniu
Postup je jednoduchý: pomocou odvzdušňovacieho kľúča mierne pootočíte ventil, necháte uniknúť vzduch a zavriete ho v momente, keď začne vytekať iba voda.
Na noc teplotu znížte, ale kúrenie nevypínajte
Zníženie teploty počas noci sa oplatí nielen z hľadiska úspor, ale aj kvôli kvalitnejšiemu spánku. Symbol mesiaca zodpovedá približne 14 °C. Kúrenie však nikdy úplne nevypínajte – steny by vychladli a opätovné vyhriatie by spotrebovalo viac energie než udržiavanie miernej teploty.
6 jednoduchých rád, ako kúriť rozumne a lacnejšie
- nezakrývajte radiátory nábytkom ani závesmi
- nepovažujte „päťku“ za rýchlejší ohrev
- pravidelne odvzdušňujte celý vykurovací systém
- na noc teplotu znížte
- kontrolujte tlak vody v systéme
- pri moderných kotloch sa riaďte manuálom výrobcu
Správne nastavené radiátory dokážu urobiť s komfortom aj účtami za energie veľký rozdiel – stačí len vedieť, čo čísla na ventile naozaj znamenajú.