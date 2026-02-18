Kuracie prsia so žltou karí pastou a fazuľkami. Rýchly a voňavý exotický obed, ktorý zahreje

Kuracie prsia pripravené so žltou karí pastou a fazuľkami sú skvelým spôsobom, ako vniesť do bežného jedálnička trochu orientálnej chuti. Kombinácia aromatických korenín, jemného mäsa a výraznej vône čerstvého zázvoru vytvára pokrm, ktorý príjemne zahreje a zároveň poteší svojou jednoduchosťou.
Hoci pôsobí exoticky, ide o jedlo, ktoré zvládne pripraviť aj menej skúsený kuchár. Do hodiny môžete mať na stole chutnú omáčku s kuracím mäsom, ktorá sa výborne hodí k ryži alebo plackám.
Jednou z dôležitých ingrediencií je kurkuma – korenina používaná najmä v Indii. Kurkuma dodáva jedlu farbu aj jemnú chuť. Z vedecky potvrdených účinkov je známe najmä to, že obsahuje antioxidant kurkumín, ktorý sa skúma v súvislosti s protizápalovými vlastnosťami. Nie je však liečivom a jeho účinky sa môžu líšiť podľa množstva a spôsobu konzumácie.
Kuracie prsia so žltou karí pastou a fazuľkami
Ingrediencie
- 2 kuracie prsia bez kože
- olej
- soľ
- 1 cibuľa
- 1 strúčik cesnaku
- cca 2 cm nastrúhaného zázvoru
- čili paprička alebo čili pasta
- 1 lyžička kurkumy
- 2 lyžičky indického karí korenia
- hrsť koriandra (môže byť aj so stonkami)
- 1 lyžica medu
- 2 lyžice paradajkového pretlaku
- 1 plechovka svetlých fazúľ
- asi 100 ml vody
- biely jogurt na podávanie
Postup
1. Príprava jednoduchej karí pasty
Do mixéra vložte nakrájanú cibuľu, cesnak, zázvor, čili, koriander, kurkumu, karí korenie a lyžicu medu. Rozmixujte na hladkú pastu.
Ak nemáte kuchynský robot, postačí tyčový mixér.
2. Kuracie prsia nakrájajte
Mäso rozdeľte na väčšie kúsky podľa vlastných preferencií a osoľte.
3. Ochuťte mäso pastou
Každý kúsok potrite časťou pripravenej pasty. Zvyšok pasty bude použitý do omáčky.
4. Opečte mäso
Na rozohriatej panvici s olejom krátko opečte kuracie kúsky zo všetkých strán, aby sa zatiahli. Keď získajú zlatistý povrch, vyberte ich bokom.
5. Fazuľky a omáčka
Do panvice pridajte trocha oleja, nasypte prepláchnuté fazule, pridajte zvyšnú pastu a premiešajte.
6. Pridajte paradajkový pretlak
Pretlak pomôže zahustiť omáčku a zjemní celkovú chuť.
7. Vráťte mäso do panvice
Zalejte približne 100 ml vody, prikryte a nechajte na miernom ohni variť asi 30 minút. Mäso zmäkne a omáčka sa pekne prepojí.
8. Podávajte s koriandrom a jogurtom
Pri servírovaní pridajte čerstvo nasekaný koriander a trochu bieleho jogurtu, ktorý zmierni pikantnosť.
- Kurkuma je zdrojom antioxidantov, no jej vstrebateľnosť v tele je obmedzená; na výrazné zdravotné účinky by bolo potrebné omnoho vyššie množstvo, než sa bežne používa v kuchyni.
- Karí korenie je zmes rôznych korenín – neexistuje jediný univerzálny recept, zloženie sa môže líšiť podľa regiónu.
- Paradajkový pretlak prirodzene zahusťuje omáčku vďaka obsahu vlákniny a pektínu.
- Fazuľky v jedle nie sú tradičnou súčasťou indických karí, no v európskych receptoch sa používajú bežne ako rýchla a výživná prísada.
Tento recept je jednoduchý, rýchly a založený výlučne na overených informáciách. Kombinuje bežné ingrediencie, no vďaka koreninám pôsobí sviežo a originálne.