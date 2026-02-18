Kuracie prsia so žltou karí pastou a fazuľkami. Rýchly a voňavý exotický obed, ktorý zahreje

Kuracie prsia na kari
Kuracie prsia na kari Foto: www.shutterstock.com

Kuracie prsia pripravené so žltou karí pastou a fazuľkami sú skvelým spôsobom, ako vniesť do bežného jedálnička trochu orientálnej chuti. Kombinácia aromatických korenín, jemného mäsa a výraznej vône čerstvého zázvoru vytvára pokrm, ktorý príjemne zahreje a zároveň poteší svojou jednoduchosťou.

Hoci pôsobí exoticky, ide o jedlo, ktoré zvládne pripraviť aj menej skúsený kuchár. Do hodiny môžete mať na stole chutnú omáčku s kuracím mäsom, ktorá sa výborne hodí k ryži alebo plackám.

Jednou z dôležitých ingrediencií je kurkuma – korenina používaná najmä v Indii. Kurkuma dodáva jedlu farbu aj jemnú chuť. Z vedecky potvrdených účinkov je známe najmä to, že obsahuje antioxidant kurkumín, ktorý sa skúma v súvislosti s protizápalovými vlastnosťami. Nie je však liečivom a jeho účinky sa môžu líšiť podľa množstva a spôsobu konzumácie.

Kuracie prsia so žltou karí pastou a fazuľkami

Ingrediencie

  • 2 kuracie prsia bez kože
  • olej
  • soľ
  • 1 cibuľa
  • 1 strúčik cesnaku
  • cca 2 cm nastrúhaného zázvoru
  • čili paprička alebo čili pasta
  • 1 lyžička kurkumy
  • 2 lyžičky indického karí korenia
  • hrsť koriandra (môže byť aj so stonkami)
  • 1 lyžica medu
  • 2 lyžice paradajkového pretlaku
  • 1 plechovka svetlých fazúľ
  • asi 100 ml vody
  • biely jogurt na podávanie

Postup

1. Príprava jednoduchej karí pasty

Do mixéra vložte nakrájanú cibuľu, cesnak, zázvor, čili, koriander, kurkumu, karí korenie a lyžicu medu. Rozmixujte na hladkú pastu.
Ak nemáte kuchynský robot, postačí tyčový mixér.

2. Kuracie prsia nakrájajte

Mäso rozdeľte na väčšie kúsky podľa vlastných preferencií a osoľte.

3. Ochuťte mäso pastou

Každý kúsok potrite časťou pripravenej pasty. Zvyšok pasty bude použitý do omáčky.

4. Opečte mäso

Na rozohriatej panvici s olejom krátko opečte kuracie kúsky zo všetkých strán, aby sa zatiahli. Keď získajú zlatistý povrch, vyberte ich bokom.

5. Fazuľky a omáčka

Do panvice pridajte trocha oleja, nasypte prepláchnuté fazule, pridajte zvyšnú pastu a premiešajte.

6. Pridajte paradajkový pretlak

Pretlak pomôže zahustiť omáčku a zjemní celkovú chuť.

7. Vráťte mäso do panvice

Zalejte približne 100 ml vody, prikryte a nechajte na miernom ohni variť asi 30 minút. Mäso zmäkne a omáčka sa pekne prepojí.

8. Podávajte s koriandrom a jogurtom

Pri servírovaní pridajte čerstvo nasekaný koriander a trochu bieleho jogurtu, ktorý zmierni pikantnosť.

  • Kurkuma je zdrojom antioxidantov, no jej vstrebateľnosť v tele je obmedzená; na výrazné zdravotné účinky by bolo potrebné omnoho vyššie množstvo, než sa bežne používa v kuchyni.
  • Karí korenie je zmes rôznych korenín – neexistuje jediný univerzálny recept, zloženie sa môže líšiť podľa regiónu.
  • Paradajkový pretlak prirodzene zahusťuje omáčku vďaka obsahu vlákniny a pektínu.
  • Fazuľky v jedle nie sú tradičnou súčasťou indických karí, no v európskych receptoch sa používajú bežne ako rýchla a výživná prísada.

Tento recept je jednoduchý, rýchly a založený výlučne na overených informáciách. Kombinuje bežné ingrediencie, no vďaka koreninám pôsobí sviežo a originálne.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať