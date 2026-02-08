Kupujete naozaj pravé maslo? Niektorí výrobcovia zákazníkov mýlia – dajte si pozor!

Kupujeme maslo s istotou, že ide o poctivý mliečny výrobok, alebo sa aj v tejto kategórii skrývajú zavádzajúce produkty?
Vďaka jasným normám, povinnému označovaniu a pravidelným kontrolám je dnes situácia okolo masla pomerne prehľadná.
Napriek tomu sa na pultoch objavujú výrobky, ktoré dokážu spotrebiteľa zmiasť – najmä názvom, zložením či balením.
Maslo v košíku pod lupou
Ceny potravín neustále rastú a maslo nie je výnimkou. Každý nákup sa tak mení na malé porovnávanie – hľadáme najlepšiu cenu aj kvalitu.
V regáloch často stojí vedľa seba overená značka a úplne nová, menej známa alternatíva.
Hoci je klasické balenie masla 250 gramov (tzv. „štvrťka“), existujú aj iné hmotnosti, ktoré na prvý pohľad nemusia byť zrejmé.
K tomu sa pridávajú rôzne názvy a označenia, v ktorých nie je vždy ľahké sa vyznať.
Maslo patrí medzi základné suroviny v kuchyni – využíva sa pri pečení aj pri príprave mnohých dezertov. Cena za gram nám dnes pomáha rýchlo porovnať ponuky, no o kvalite výrobku vypovedá len čiastočne.
Dôležitejšie je vedieť, čo vlastne držíme v ruke. Prečo je niekde uvedené „čerstvé maslo“, inde len „maslo“ a na niektorých baleniach toto slovo dokonca úplne chýba?
Čo sa považuje za pravé maslo
Maslo je v podstate mliečny tuk, a práve jeho podiel je základným kritériom kvality.
Výrobok označený ako maslo musí obsahovať minimálne 80 % tuku. Najčastejšie ide o 82 %, pričom horná hranica je nižšia ako 90 %.
V chladiacich boxoch však môžete naraziť aj na tzv. nedeľné maslo, ktoré je obohatené o približne 5 % smotanového zákysu a má len 77 % tuku – práve preto sa radí do samostatnej kategórie.
Obsah vody v masle môže dosahovať maximálne 16 %. Tento údaj sa zvyčajne na obaloch neuvádza, pretože ide o pevne stanovený štandard.
Ak by ho výrobca nedodržal, išlo by o klamanie spotrebiteľa.
Okrem tuku maslo prirodzene obsahuje aj sušinu, vitamíny a minerálne látky. Nemali by sa v ňom nachádzať žiadne „éčka“ ani soľ. Výnimkou sú úmyselne solené maslá, ktoré majú túto vlastnosť jasne uvedenú už v názve.
Ani označenie BIO nie je len marketingový trik – maslo s týmto označením musí pochádzať z ekologického poľnohospodárstva a spĺňať prísne podmienky.
Trvanlivosť a rozdiel medzi čerstvým a stolným maslom
Na každom balení masla nájdete dátum spotreby. Bežná trvanlivosť sa pohybuje okolo 40 dní od výroby.
Pri čerstvom masle je však približne polovičná. Žltnúce alebo žlčnaté (žluknuté) maslo je nepredajné.
Stolné maslo predstavuje samostatnú kapitolu. Nejde o čerstvý výrobok – pred predajom je zmrazené, a to pokojne aj na dva roky.
Po vybratí z mraziarenských skladov by sa malo spotrebovať do 20 dní.
Ako je to s kvalitou masla u nás
V roku 2022 sa časopis dTest zameral na kvalitu šestnástich najbežnejších masiel dostupných na našom trhu.
Výsledky boli povzbudivé: všetky testované výrobky úspešne prešli skúškou pravosti a skutočne obsahovali deklarované množstvo tuku, najčastejšie klasických 82 %.
Kde teda vzniká problém? Najmä v označení. Ak výrobok obsahuje čo i len časť rastlinného tuku, na obale nenájdete slovo „maslo“.
Namiesto toho sa objavujú formulácie typu „dokonalé spojenie rastlinného tuku a masla“ alebo označenia sľubujúce jednoduché roztieranie.
Práve tieto „dobre roztierateľné“ výrobky môžu pôsobiť zavádzajúco.
Pravé maslo by totiž nemalo obsahovať zahusťovadlá, škrob ani rastlinné tuky. Aj keď má výrobok správne percento tuku, prídavok iných zložiek z neho robí niečo iné než čistý mliečny produkt.
Pozor na hmotnosť balenia
Ďalším častým chytákom je váha. Balenie môže na pohľad vyzerať rovnako veľké ako klasická 250-gramová kocka, no v skutočnosti obsahuje len 200 gramov.
Cena potom pôsobí výhodnejšie, než v skutočnosti je. Práve preto sa oplatí sledovať cenu prepočítanú na jeden gram, ktorá dnes býva na cenovkách čoraz častejšie.
Domáce maslo? Ide to jednoducho, ale lacnejšie nebude
Ak máte chuť experimentovať, maslo si môžete vyrobiť aj doma. Postup nie je zložitý, no s úsporou počítať nemôžete. Ak vás zaujíma, ako na to, pozrite si nasledujúce video: