Kúpili ste si deravý chlieb? Toto by ste mali vedieť, pekári to neprezradia

Kúpili ste si niekedy chlieb, ktorý mal vo vnútri nečakané a veľké diery? Ak áno, pravdepodobne ste sa čudovali, prečo tak vyzerá a či je takýto výrobok vôbec v poriadku. Na pohľad môže taký chlieb pôsobiť, ako by mu niečo chýbalo – najmä keď sa snažíte natierať maslo alebo pripraviť chutné chlebíčky, kde diery určite nie sú žiadané. Veľa ľudí si potom položí otázku, či je to dôvod na reklamáciu alebo či je chlieb vhodný na konzumáciu. Nasledujúce informácie by mal vedieť každý, kto sa s tzv. „deravým“ chlebom stretol, no väčšinou sa o nich z úst pekára nedozvie.

Prečo sa objavujú diery v chlebe?

Najčastejšie sa tieto diery tvoria pri procese prípravy cesta alebo pri samotnom pečení. Či už ide o príliš vysokú či nízku teplotu v peci, nesprávne dlhé kysnutie alebo chybnú receptúru, všetky tieto faktory môžu viesť k nežiadaným dutinkám v striedke. Podstatnú úlohu zohráva aj použité množstvo droždia alebo cukru – ak sa ich do cesta dostane priveľa, mikróby začnú pracovať intenzívnejšie, čo má za následok nadmerné uvoľňovanie plynov a následne väčšie diery.

Okrem teploty a množstva prísad je dôležité myslieť tiež na kvalitu použitých surovín. Keď má múka príliš nízky obsah lepku, môžu sa objavovať nepravidelné dutiny, pretože cesto nemá dostatočnú elasticitu. Ďalšou príčinou býva nevhodné načasovanie alebo dlhé kvasenie kvásku, ktorý ovplyvňuje, ako sa cesto nafukuje a drží tvar. V kombinácii s nevhodným pečením sa z „obyčajných“ drobných pórov stávajú väčšie diery, ktoré v konečnom dôsledku môžu znepríjemniť prípravu chlebíčkov alebo sendvičov.

Môžeme takýto chlieb jesť?

Mnohých ľudí zaujíma, či je deravý chlieb menej kvalitný alebo nebodaj zdraviu škodlivý. Podľa všetkého však ide skôr o estetickú alebo praktickú záležitosť. Chlieb s väčšími dierami býva zvyčajne rovnako chutný ako klasický a nijako neohrozuje naše zdravie. Problém nastáva predovšetkým vtedy, keď chceme chlieb použiť ako základ pre pomazánky, nátierky, syr či maslo. Diery môžu spôsobovať, že sa tieto prísady horšie roztierajú a prepadávajú do otvorov, čo je pri príprave chlebíčkov značne nepríjemné.

Dá sa deravý chlieb reklamovať alebo vymeniť?

Ak ste si zakúpili chlieb s deravou striedkou a nie ste s ním spokojní, máte možnosť reklamácie. Mnohí ľudia to možno ani neskúsia, no v predajni môžu akceptovať, že výrobok nedosahuje požadovanú kvalitu. Najmä v menších lokálnych pekárňach sa oplatí ozvať – pekár sa tak môže dozvedieť o probléme, ktorý by inak zostal skrytý. Iba ak vie, že sa zákazníci stretávajú s deravým chlebom, dokáže upraviť proces prípravy a pečenia, aby sa výskyt dier znížil na minimum. Väčšinou sa to dá napraviť zmenou teploty pečenia, času kysnutia alebo úpravou množstva droždia a cukru.

Čo robiť, ak sme už chlieb s dierami kúpili?

Pokiaľ nechcete chlieb reklamovať, môžete ho skonzumovať bez výčitiek – stále je to bezpečná a chutná potravina. Jediný rozdiel je v tom, že pri príprave obložených chlebíčkov alebo hrianky musíte dávať väčší pozor na to, kam sa dostane maslo či nátierka. Vyhnete sa tak nepríjemnému pretekaniu cez diery a zároveň lepšie využijete celý plátok. Deravý chlieb môžete tiež nakrájať na menšie kocky a využiť ho do šalátov alebo na prípravu krutónov, kde jeho vzhľad nehrá významnú úlohu.

Aj keď sa deravý chlieb môže zdať ako nepodarený výrobok, dôležité je uvedomiť si, že chyba sa dá riešiť – či už reklamáciou, alebo jednoduchými opatreniami pri pečení. Dierky v striedke nemajú negatívny vplyv na chuť ani na zdravotnú bezpečnosť, takže sa ho nebojte konzumovať. Ak vám však prekáža pri natieraní, môžete hľadať recepty na krutóny či iné spôsoby využitia. A v prípade, že sa vám dieravý chlieb stáva pravidlom, určite o tom informujte vášho pekára, aby mohol upraviť proces prípravy a vychutnali ste si nabudúce chlieb presne podľa vašich predstáv.