Kuny z domu ľahko nevyženiete. Existuje však postup, ktorý funguje mimoriadne spoľahlivo

Na pohľad pôsobia nenápadne a niektorým ľuďom dokonca milo, no realita je úplne iná. Keď sa kuna rozhodne, že si urobí z vášho podkrovia, garáže alebo spoja medzi strešnými trámami svoj „byt“, problém máte skôr, než si to uvedomíte. Táto drobná šelma vie byť pre domácnosť nesmierne nepríjemná – narobí škody, šíri zápach a berie pokojný spánok. A čo je najhoršie, keď sa raz niekde usadí, dostať ju odtiaľ nie je vôbec jednoduché. Našťastie existujú metódy, ktoré pri trpezlivom použití prinášajú veľmi dobré výsledky.
Nočná návšteva, ktorú nevidíte, ale počujete
Kuna patrí medzi nočné tvory, takže cez deň je ako duch – ukrytá, ticho spí a čaká, kým sa zotmie. Väčšina ľudí si jej prítomnosť uvedomí až vtedy, keď sa pod strechou začne ozývať škrabanie, cupitanie alebo hlučné dupanie, ktoré vie človeka prebrať aj uprostred noci.
Ak sa napokon odhodláte nazrieť na povalu, spravidla tam nájdete „vizitku“ nezvaného hosťa:
- výkaly a mláčky moču,
- zvyšky ulovenej potravy, často aj operence alebo malé živočíchy,
- a kúsky izolácie rozfúkané a roztrhané na drobné časti.
Kuny si totiž vytvárajú hniezda z toho, čo nájdu okolo seba. Izolácia je pre ne ako mäkký perinový materiál a kombinácia organických zvyškov s výkalmi spôsobí výrazný zápach, ktorý sa z podkrovia šíri ešte dlho po tom, ako zviera odíde. Keďže sú vynikajúce lezce, do domu sa dostanú aj cez malú škáru, ktorú by ste si bežne ani nevšimli.
Prečo odídu a zase sa vrátia
Mnohí majitelia domov si myslia, že keď kuna na pár dní zmizne, problém sa vyriešil sám od seba. Bohužiaľ, je to presne opačne. Kuna môže mať viacero útočísk naraz a medzi nimi rotuje. Ak ju niečo vyruší, iba sa presunie inde – a keď sa situácia upokojí, opäť sa vráti na staré miesto.
Preto nestačí jeden rýchly zásah. Úspech prináša až kombinácia viacerých metód, použitie na dlhší čas a najmä dôsledná kontrola celého domu.
Čo skutočne funguje: overené metódy na vyhnanie kuny
1. Hluk – najjednoduchší spôsob, ktorý často prekvapí
Kuny majú veľmi citlivý sluch a hluk ich dokáže vyviesť z miery. Ak sa vám do domu nasťahovali, cez deň im pustite rádio. Nemusí hrať nahlas, dôležité je, že ruší ich denný odpočinok.
Ak nezaberie obyčajné rádio, môžete zvoliť účinnejšiu alternatívu – ultrazvukový plašič. Najlepšie fungujú modely, ktoré menia frekvencie. Kuny si na monotónny zvuk rýchlo privyknú, no striedanie tónov ich privádza do nepohody a po čase miesto opustia.
2. Pachy, ktoré kuny nedokážu zniesť
Majú výborný čuch a na silné vône reagujú veľmi intenzívne. Dá sa to využiť vo váš prospech. Kuny odpudzujú najmä:
- chlórové prípravky,
- naftalínové guličky,
- silná aróma levandule,
- komerčné pachové odpudzovače vo forme postrekov alebo granúl.
Niektorí ľudia používajú aj staré handry napustené prenikavo zapáchajúcimi látkami. Umiestňujú ich tam, kde sa kuna najčastejšie pohybuje. Tento spôsob pôsobí často prekvapivo účinne – hoci aroma v podkroví vás tiež nepoteší.
3. Osvetlenie – jednoduchý, ale veľmi účinný rušič
Kuny milujú tmu. Preto svetelný plašič s pohybovým senzorom býva pre ne nepríjemným prekvapením. Keď sa v priestore pohne, svetlo sa automaticky rozsvieti.
Ak spojíte svetelný a zvukový plašič, vytvoríte prostredie, ktoré je pre kuny dlhodobo neúnosné. Takáto dvojkombinácia patrí medzi najúčinnejšie spôsoby, ako ich prinútiť presťahovať sa inde.
Prevencia: bez nej sa problém skôr či neskôr vráti
Keď sa vám podarí kuny z domu dostať, ešte nemáte vyhraté. Aby sa už nevrátili, treba odstrániť príčinu ich návratu.
Najdôležitejšie preventívne kroky:
- skontrolujte strechu, povalu a všetky možné prístupové body,
- utesnite aj malé škáry – ideálne kovovou mriežkou alebo drôteným pletivom,
- odstráňte z okolia domu všetko, čo ich môže lákať: odpadky, zvyšky potravy, padnuté ovocie,
- čistota dvora je dôležitá – ovocie, ktoré spadne zo stromu, je pre kuny vítané občerstvenie.
Prevencia je kľúčová. Ak necháte čo i len malý otvor, kuna ho po čase znovu nájde.
Záverečné odporúčanie
Kuny sú inteligentné, rýchlo sa učia a vedia sa dokonale prispôsobiť. Preto ich nemožno vyhnať jedným jednoduchým trikom. Najlepšie výsledky dosiahnete kombináciou hlukových, pachových a svetelných plašičov, ktoré zároveň doplníte dôkladnou prevenciou.
Ak budete postupovať trpezlivo a dôsledne, kuna si skôr či neskôr nájde iné miesto – a váš dom bude opäť tichý, bez zápachu a bez nočného šramotu.